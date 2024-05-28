Экскурсии по усадьбам и дворцам Лиссабона

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьбы и дворцы» в Лиссабоне на русском языке, цены от €51. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Не входят в стоимость билеты во дворцы (оплачиваются по желанию): входной билет в усадьбу Регалейра — 12 евро, входной билет во дворец Пена — 10 евро (скидки детям и людям старше 65 лет)»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
Загадки Кинта да Регалейра
Мини-группа
4 часа
3 отзыва
Загадки Кинта да Регалейра
Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры
Начало: Вокзал Россио
«Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
51 за человека
Синтра и мыс Рока
Индивидуальная
5 часов
Синтра и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Кроме того, вы увидите великолепную усадьбу Кинта да Регалейра, миллиардера-масона, знаменитую своими подземными ходами, озерами и гротами»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 320 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • S
    Schulz
    25 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
  • A
    Anna
    15 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
  • Л
    Людмила
    23 января 2024
    Загадки Кинта да Регалейра
    Очень понравилась экскурсия, Елена знает очень много о Португалии, не только по теме конкретной экскурсии. И рассказывает интересно, красочно. Само место завораживает, нам повезло, было мало народу.
  • T
    Tatyana
    11 ноября 2023
    Загадки Кинта да Регалейра
    Путешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. Много захватывающих историй, легенд, красивых,
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    волшебных пещер, гротов, водопадов. Невозможно остаться равнодушным. Вполне приемлемо по цене. Желающие могут самостоятельно продолжить экскурсию по Синтре, там есть для этого местное такси, автобусы, которые довезут до места назначения.

    Путешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. МногоПутешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. МногоПутешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. Много
  • Е
    Елена
    29 октября 2023
    Загадки Кинта да Регалейра
    Экскурсия «Загадки Кинта да Регалейра» с Еленой была интересной и профессиональной! Дворец в стиле Мануелино считаю самым красивым в Синтре!
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    Хочу внести в вашу экскурсию предложение - не нужно уезжать сразу в Лиссабон - можно предложить туристам остаться для самостоятельной прогулки по этому маленькому аутентичному городку, в котором можно пообедать в интересных ресторанчиках, панорамных кафе или уютных подвальчиках-погребках! Городок интересен и своими сувенирами от португальских ремесленников и дизайнеров! Любители изысканных сувениров будут очень довольны дизайнерскими украшениями, кружками, футболками, платками, одеждой. Этого нет в Лиссабоне. Синтра - уютный и не торопливый!!! А если вам повезёт, вы послушаете уличных музыкантов! Не торопитесь в Лиссабон! Поезд ходит до позднего вечера. Вкусите всю прелесть истории!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Усадьбы и дворцы»

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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 51 до 320. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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