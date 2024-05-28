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Хочу внести в вашу экскурсию предложение - не нужно уезжать сразу в Лиссабон - можно предложить туристам остаться для самостоятельной прогулки по этому маленькому аутентичному городку, в котором можно пообедать в интересных ресторанчиках, панорамных кафе или уютных подвальчиках-погребках! Городок интересен и своими сувенирами от португальских ремесленников и дизайнеров! Любители изысканных сувениров будут очень довольны дизайнерскими украшениями, кружками, футболками, платками, одеждой. Этого нет в Лиссабоне. Синтра - уютный и не торопливый!!! А если вам повезёт, вы послушаете уличных музыкантов! Не торопитесь в Лиссабон! Поезд ходит до позднего вечера. Вкусите всю прелесть истории!!