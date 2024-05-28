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Мини-группа
8 часов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Не входят в стоимость билеты во дворцы (оплачиваются по желанию): входной билет в усадьбу Регалейра — 12 евро, входной билет во дворец Пена — 10 евро (скидки детям и людям старше 65 лет)»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€69 за человека
Мини-группа
4 часа
Загадки Кинта да Регалейра
Разведать тайны масонской усадьбы, пройти обряд посвящения и изучить центр Синтры
Начало: Вокзал Россио
«Таинственная усадьба вызывает у историков и любителей множество вопросов без ответа: куда ведут туннели от постройки, каким образом хозяин был связан с масонством, откуда в парке символы Ордена Тамплиеров, не посещавших эти земли»
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€51 за человека
Индивидуальная
5 часов
Синтра и мыс Рока
Автомобильная и пешеходная. Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов
«Кроме того, вы увидите великолепную усадьбу Кинта да Регалейра, миллиардера-масона, знаменитую своими подземными ходами, озерами и гротами»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от €320 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksei28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
- SSchulz25 мая 2024Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
- AAnna15 мая 2024Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
- ЛЛюдмила23 января 2024Очень понравилась экскурсия, Елена знает очень много о Португалии, не только по теме конкретной экскурсии. И рассказывает интересно, красочно. Само место завораживает, нам повезло, было мало народу.
- TTatyana11 ноября 2023Путешествие в загадочную Синтру проходило с Еленой от старинного вокзала в Лиссабоне, до волшебного замка. Много захватывающих историй, легенд, красивых,
- ЕЕлена29 октября 2023Экскурсия «Загадки Кинта да Регалейра» с Еленой была интересной и профессиональной! Дворец в стиле Мануелино считаю самым красивым в Синтре!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Усадьбы и дворцы»
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