Португалия - страна с богатой историей и потрясающей природой.
Экскурсия из Лиссабона предлагает посетить средневековую деревню Обидуш, насладиться видами Атлантического океана в Назаре и узнать о становлении государства в монастырях Алкобасы и Баталья.
Это уникальная возможность познакомиться с культурой и легендами страны, увидеть готические гробницы и ощутить настоящий португальский колорит
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение средневековой деревни Обидуш
- 🌊 Виды на Атлантический океан в Назаре
- 🕌 Исторические монастыри Алкобасы и Баталья
- 👑 Легенды о португальских королях
- 🍷 Дегустация вишнёвого ликёра
Что можно увидеть
- Средневековая деревня Обидуш
- Назаре
- Монастырь Алкобасы
- Монастырь Баталья
Описание экскурсии
Средневековая деревня Обидуш
Мы побродим по узким улочкам, разглядывая увитые цветами дома. Будем заходить в колоритные местные церкви. Вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике сделает прогулку ещё более волшебной.
Назаре — город на берегу Атлантического океана
Мы зайдём в храм покровительницы моряков и побываем у маяка, куда приезжают посмотреть на гигантские волны — и ужаснуться им. Или прокатиться на них на сёрфе.
Монастырь Алкобасы
Это место связывают со становлением государства. А ещё здесь вы увидите самые красивые готические гробницы португальских Ромео и Джульетты.
Монастырь Баталья
Вы узнаете, как страна получила и сохранила независимость, а на престол взошла новая династия Авизов.
Я расскажу:
- об истории страны
- её архитектуре
- королях
- португальских Ромео и Джульетте
- коронации мёртвой возлюбленной
- сёрфинге
- войнах, которые страна вела на протяжении всей своей истории
Организационные детали
- Экскурсия проходит на Kia Sportage, Nissan X-Trail или Mercedes Viano. При необходимости установим детское кресло
- Дополнительно оплачивается вход в монастырь Баталья — €15 с чел. (есть льготы)
- Обед и ликёр (по желанию) не входят в стоимость
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 397 туристов
Роман с Португалией начался в 2009 году, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую её на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.Задать вопрос
