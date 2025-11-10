Португалия - страна с богатой историей и потрясающей природой. Экскурсия из Лиссабона предлагает посетить средневековую деревню Обидуш, насладиться видами Атлантического океана в Назаре и узнать о становлении государства в монастырях Алкобасы и Баталья. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и легендами страны, увидеть готические гробницы и ощутить настоящий португальский колорит

Описание экскурсии

Средневековая деревня Обидуш

Мы побродим по узким улочкам, разглядывая увитые цветами дома. Будем заходить в колоритные местные церкви. Вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике сделает прогулку ещё более волшебной.

Назаре — город на берегу Атлантического океана

Мы зайдём в храм покровительницы моряков и побываем у маяка, куда приезжают посмотреть на гигантские волны — и ужаснуться им. Или прокатиться на них на сёрфе.

Монастырь Алкобасы

Это место связывают со становлением государства. А ещё здесь вы увидите самые красивые готические гробницы португальских Ромео и Джульетты.

Монастырь Баталья

Вы узнаете, как страна получила и сохранила независимость, а на престол взошла новая династия Авизов.

Я расскажу:

об истории страны

её архитектуре

королях

португальских Ромео и Джульетте

коронации мёртвой возлюбленной

сёрфинге

войнах, которые страна вела на протяжении всей своей истории

Организационные детали