Поездка из Лиссабона к сердцу Португалии: история, океан и легенды

Увлекательное путешествие из Лиссабона: средневековые деревни, величественные монастыри и берег Атлантики ждут вас
Португалия - страна с богатой историей и потрясающей природой.

Экскурсия из Лиссабона предлагает посетить средневековую деревню Обидуш, насладиться видами Атлантического океана в Назаре и узнать о становлении государства в монастырях Алкобасы и Баталья.

Это уникальная возможность познакомиться с культурой и легендами страны, увидеть готические гробницы и ощутить настоящий португальский колорит

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение средневековой деревни Обидуш
  • 🌊 Виды на Атлантический океан в Назаре
  • 🕌 Исторические монастыри Алкобасы и Баталья
  • 👑 Легенды о португальских королях
  • 🍷 Дегустация вишнёвого ликёра
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Средневековая деревня Обидуш
  • Назаре
  • Монастырь Алкобасы
  • Монастырь Баталья

Описание экскурсии

Средневековая деревня Обидуш

Мы побродим по узким улочкам, разглядывая увитые цветами дома. Будем заходить в колоритные местные церкви. Вишнёвый ликёр в шоколадном стаканчике сделает прогулку ещё более волшебной.

Назаре — город на берегу Атлантического океана

Мы зайдём в храм покровительницы моряков и побываем у маяка, куда приезжают посмотреть на гигантские волны — и ужаснуться им. Или прокатиться на них на сёрфе.

Монастырь Алкобасы

Это место связывают со становлением государства. А ещё здесь вы увидите самые красивые готические гробницы португальских Ромео и Джульетты.

Монастырь Баталья

Вы узнаете, как страна получила и сохранила независимость, а на престол взошла новая династия Авизов.

Я расскажу:

  • об истории страны
  • её архитектуре
  • королях
  • португальских Ромео и Джульетте
  • коронации мёртвой возлюбленной
  • сёрфинге
  • войнах, которые страна вела на протяжении всей своей истории

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Kia Sportage, Nissan X-Trail или Mercedes Viano. При необходимости установим детское кресло
  • Дополнительно оплачивается вход в монастырь Баталья — €15 с чел. (есть льготы)
  • Обед и ликёр (по желанию) не входят в стоимость

Наталия
Наталия — ваш гид в Лиссабоне
Провела экскурсии для 397 туристов
Роман с Португалией начался в 2009 году, но каждый день я открываю новые интересные факты, истории, легенды о любимой стране. Пробую её на вкус, запах и цвет и с удовольствием знакомлю с этим своих путешественников. Предлагаю уникальные маршруты по стране, при разработке которых руководствуюсь вашими пожеланиями и интересами. В наличии комфортабельный транспорт для индивидуальных туристов и групп.
Задать вопрос

