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Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае

Oльга Г.
Oльга Г. – Гид из Лиссабона
Эта очень насыщенная и увлекательная экскурсия ⛳ по Лиссабону позволит вам познакомиться с Португальской столицей ⭐️ во всей её красе и увидеть самые важные и значимые достопримечательности 🏛️ города.

Прогуливаясь по широким площадям и извилистым улочкам исторического центра, вы проникнитесь древней историей 📖 и современной жизнью Лиссабона.

Затем на трамвае мы с вами переедем в район Белень.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €150 за экскурсию

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Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае

Что вы увидите

  • Беленская башня
  • Кафедральный собор
  • Монастырь Иеронимитов
  • Памятник Первооткрывателям
  • Пешеходная улица Аугушта
  • Площадь Реставраторов
  • Площадь Россио
  • Площадь Фигейра
  • Площадь Коммерции
  • Район Алфама
  • Смотровая площадка Санта Лузия
  • Смотровая площадка Порташ-ду-Сол
  • Церковь Святого Доминика

Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с известными достопримечательностями:

  • Церковь Святого Доминика;
  • Площади Реставраторов, Россио, Фигейра и Коммерции;
  • Пешеходная улица Аугушта;
  • Кафедральный собор;
  • Старинный квартал Алфама;
  • Смотровые площадки Санта Лузия и Порташ-ду-Сол;
  • Монастырь Иеронимитов;
  • Памятник Первооткрывателям;
  • Беленьская башня.
  • Я расскажу вам о потрясениях средневековья и разрушительном Лиссабонском землетрясении. Вы узнаете каким город 🏙️ был во времена Римской империи и мавританского владычества. Со смотровых площадок вы полюбуетесь панорамными видами и восхититесь золотым сиянием города.
  • Затем на трамвае мы с вами переедем в район Белень, где вы окунётесь в эпоху великих географических открытий и познакомитесь с достопримечательностями 🏛️, которые были возведены в период наивысшего могущества Португальского государства.
  • Мы прогуляемся вдоль берега, от которого, несколько веков назад, уходили корабли Васко да Гамы на поиски морского пути в Индию. Я расскажу о великих португальских мореплавателях и мы вместе поразмышляем над тем, как такой маленькой стране много лет назад удалось превратиться в мощную морскую, торговую и колониальную империю.
  • А в завершение нашей прогулки я дам вам несколько советов и вы узнаете, где в Лиссабоне послушать фаду, выпить 🍹 самый вкусный кофе и попробовать типичные португальские блюда.
Что входит
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Входные билеты
  • Поездка на трамвае
Начало
🚩 Площадь Реставраторов
Место завершения
🏁 Район Белень
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае
Знакомство с Лиссабоном пешком и на трамвае

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Oльга Г.
Oльга Г.
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