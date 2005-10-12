Oльга Г. – Гид из Лиссабона

Эта очень насыщенная и увлекательная экскурсия ⛳ по Лиссабону позволит вам познакомиться с Португальской столицей ⭐️ во всей её красе и увидеть самые важные и значимые достопримечательности 🏛️ города.



Прогуливаясь по широким площадям и извилистым улочкам исторического центра, вы проникнитесь древней историей 📖 и современной жизнью Лиссабона.



Затем на трамвае мы с вами переедем в район Белень.