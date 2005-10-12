Во время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с известными достопримечательностями:
Церковь Святого Доминика;
Площади Реставраторов, Россио, Фигейра и Коммерции;
Пешеходная улица Аугушта;
Кафедральный собор;
Старинный квартал Алфама;
Смотровые площадки Санта Лузия и Порташ-ду-Сол;
Монастырь Иеронимитов;
Памятник Первооткрывателям;
Беленьская башня.
Я расскажу вам о потрясениях средневековья и разрушительном Лиссабонском землетрясении. Вы узнаете каким город 🏙️ был во времена Римской империи и мавританского владычества. Со смотровых площадок вы полюбуетесь панорамными видами и восхититесь золотым сиянием города.
Затем на трамвае мы с вами переедем в район Белень, где вы окунётесь в эпоху великих географических открытий и познакомитесь с достопримечательностями 🏛️, которые были возведены в период наивысшего могущества Португальского государства.
Мы прогуляемся вдоль берега, от которого, несколько веков назад, уходили корабли Васко да Гамы на поиски морского пути в Индию. Я расскажу о великих португальских мореплавателях и мы вместе поразмышляем над тем, как такой маленькой стране много лет назад удалось превратиться в мощную морскую, торговую и колониальную империю.
А в завершение нашей прогулки я дам вам несколько советов и вы узнаете, где в Лиссабоне послушать фаду, выпить 🍹 самый вкусный кофе и попробовать типичные португальские блюда.
Что входит
Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
Еда и напитки
Входные билеты
Поездка на трамвае
Начало
🚩 Площадь Реставраторов
Место завершения
🏁 Район Белень
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.