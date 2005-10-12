Индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Лиссабону, которая погрузит нас в историю 📖 Средневекового Лиссабона до знаменитого землетрясения 1755 года и после. Вы познакомитесь с знаменитыми и удивительными персонажами из прошлого, которые повлияли не только на историю города, но и страны в целом, узнаете легенды и захватывающие истории из их жизни.

Вы познакомитесь с главными историческими улицами и площадями столицы ⭐️, ощутите дух времени в церкви Святого Доминика, поймете, почему же португальцы «подсели» на кофе, какие тайны хранят Торговая площадь и вокзал Россио и не только это...

Мы сможем посмотреть на город 🏙️ с высоты птичьего полета и прикоснемся к некоторым тайнам масонов, побываем на одной из самых больших площадей Европы.

Самые отчаянные смогут попробовать знаменитую вишневую настойку, а также посидеть «в обществе с экстравагантным португальским поэтом Фернанду Пессоа» и насладиться великолепным крепким кофе с наивкуснейшими португальскими пирожными.