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Загадочный и удивительный Лиссабон

5
1 отзыв
Наталья Ф.
Наталья Ф. – Гид из Лиссабона
Окунемся в эпоху авантюризма и страстей, разрушения и созидания.

Индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия ⛳ погрузит вас в историю 📖 Средневекового Лиссабона до знаменитого землетрясения 1755 года и после.

Вы познакомитесь с легендарными и удивительными персонажами из прошлого, которые повлияли не только на историю города, но и страны в целом, узнаете мистические рассказы и захватывающие истории из их жизни.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €50 за экскурсию

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Загадочный и удивительный Лиссабон
Загадочный и удивительный Лиссабон

Что вы увидите

  • Байша-Шиаду (внешний обзор)
  • Площадь Карму (внешний обзор)
  • Подъёмник Санта Жушта (внешний обзор)
  • Площадь Россиу
  • Вокзал Россиу (внешний обзор)
  • Площадь Рештаурадо́рeш
  • Церковь Святого Доминика
  • Площадь Фигейра
  • Замок Святого Георгия (обзор)
  • Площадь Коммерции
  • Триумфальная арка (по желанию, можно будет самостоятельно подняться)
Индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Лиссабону, которая погрузит нас в историю 📖 Средневекового Лиссабона до знаменитого землетрясения 1755 года и после. Вы познакомитесь с знаменитыми и удивительными персонажами из прошлого, которые повлияли не только на историю города, но и страны в целом, узнаете легенды и захватывающие истории из их жизни.
Вы познакомитесь с главными историческими улицами и площадями столицы ⭐️, ощутите дух времени в церкви Святого Доминика, поймете, почему же португальцы «подсели» на кофе, какие тайны хранят Торговая площадь и вокзал Россио и не только это...
Мы сможем посмотреть на город 🏙️ с высоты птичьего полета и прикоснемся к некоторым тайнам масонов, побываем на одной из самых больших площадей Европы.
Самые отчаянные смогут попробовать знаменитую вишневую настойку, а также посидеть «в обществе с экстравагантным португальским поэтом Фернанду Пессоа» и насладиться великолепным крепким кофе с наивкуснейшими португальскими пирожными.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обеды, перекусы, билеты в музеи, билет на трамвай
  • Есть возможность небольшую часть экскурсии (подъём) проехаться на трамвае
Начало
🚩 метро Байша-Шиаду, памятник Шиаду, ул. Гарретт 122
Место завершения
🏁 Триумфальная арка улица Аугушта 2
Загадочный и удивительный Лиссабон
Загадочный и удивительный Лиссабон
Загадочный и удивительный Лиссабон
Загадочный и удивительный Лиссабон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталья Ф.
Наталья Ф.
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