Лиссабон в вашем скетчбуке

Погулять по городу и нарисовать себе целый альбом впечатлений

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Встречаемся на вдохновляющей прогулке по историческим районам Лиссабона! В ваших руках — скетчбук.

Мы будем бродить по улочкам, разглядывая городские панорамы, красочные здания и их детали, выбирать самое красивое и интересное.

Я шаг за шагом покажу, как делать классные эскизы, и дам вам множество советов — они превратят скетчинг в увлекательный и расслабляющий процесс.
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
Лиссабон в вашем скетчбуке
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Расслабленная атмосфера

Маршрут нашей прогулки пройдёт по центру города. Широкие проспекты, запутанные улочки, спускающиеся от замка Мартим Мониз, маленькие площади, забытые фонтаны и умывальники, подземные туннели, сады посреди традиционных жилых кварталов — мы будем выбирать то, что нас вдохновляет. Именно неоднородность города и контрастность локаций придают Лиссабону особый шарм и красоту.

Скетчбук, полный впечатлений

Сначала мы заглянем в «Арт-гараж» и полюбуемся работами художника Miguel Januario. Напитанные вдохновением, отправимся рисовать сами. Скетчинг — это и медитация, и оригинальный способ запечатлеть увиденное, и возможность найти собственный метод наблюдения за городом. У вас останется целый скетчбук зарисовок, а это лучше фотоальбома — потому что уникальнее.

Пока мы будем рисовать, я расскажу вам инсайдерскую информацию: где можно отыскать лучшие арт-материалы или особенные сувениры, вкусно поесть или без лишних физических нагрузок перенестись с одного уровня города на другой.

Кому подойдёт

Творческим личностям любого возраста! Дети до 10 лет рисуют лучше меня и других взрослых, поэтому могут сопровождать нас совершенно бесплатно. У них будут свои скетчбуки, но карандашами и ручками придется делиться с родителями. Правда, мы будем подолгу сидеть или стоять, а для детей это часто мучительно. Но если ваши маленькие художники готовы к серьёзному творческому эксперименту, добро пожаловать!

Организационные детали

  • Для этой экскурсии действует регрессивная шкала расчёта стоимости: каждый следующий участник платит на 20% меньше
  • В стоимость экскурсии входит набор для скетчбукинга (скетчбук формата А5, 2 карандаша разной мягкости, 1 акварельный карандаш, 1 маркер), а также возможность пользоваться акварелью, карандашами и восковыми мелками (материалы мои и в набор не входят)

Дополнительные расходы

  • Проездной с несколькими поездками — для быстроты передвижения между объектами
  • Еда и напитки, если в случае непогоды часть зарисовок придётся перенести в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Байша-Шиаду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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