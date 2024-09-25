Представьте себе прогулку по живописным улочкам Лиссабона, где каждый район рассказывает свою историю через линии и цвета вашего скетчбука.Вам предстоит увидеть город под совершенно новым углом, научиться фиксировать его красоту

на бумаге под руководством опытного художника. Вас ждет не только освоение техник скетчинга, но и знакомство с местной культурой через искусство. Эта экскурсия подарит не только новые навыки, но и целый скетчбук, наполненный личными впечатлениями о Лиссабоне, который станет лучшим сувениром из путешествия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Расслабленная атмосфера

Маршрут нашей прогулки пройдёт по центру города. Широкие проспекты, запутанные улочки, спускающиеся от замка Мартим Мониз, маленькие площади, забытые фонтаны и умывальники, подземные туннели, сады посреди традиционных жилых кварталов — мы будем выбирать то, что нас вдохновляет. Именно неоднородность города и контрастность локаций придают Лиссабону особый шарм и красоту.

Скетчбук, полный впечатлений

Сначала мы заглянем в «Арт-гараж» и полюбуемся работами художника Miguel Januario. Напитанные вдохновением, отправимся рисовать сами. Скетчинг — это и медитация, и оригинальный способ запечатлеть увиденное, и возможность найти собственный метод наблюдения за городом. У вас останется целый скетчбук зарисовок, а это лучше фотоальбома — потому что уникальнее.

Пока мы будем рисовать, я расскажу вам инсайдерскую информацию: где можно отыскать лучшие арт-материалы или особенные сувениры, вкусно поесть или без лишних физических нагрузок перенестись с одного уровня города на другой.

Кому подойдёт

Творческим личностям любого возраста! Дети до 10 лет рисуют лучше меня и других взрослых, поэтому могут сопровождать нас совершенно бесплатно. У них будут свои скетчбуки, но карандашами и ручками придется делиться с родителями. Правда, мы будем подолгу сидеть или стоять, а для детей это часто мучительно. Но если ваши маленькие художники готовы к серьёзному творческому эксперименту, добро пожаловать!

Организационные детали

Для этой экскурсии действует регрессивная шкала расчёта стоимости: каждый следующий участник платит на 20% меньше

В стоимость экскурсии входит набор для скетчбукинга (скетчбук формата А5, 2 карандаша разной мягкости, 1 акварельный карандаш, 1 маркер), а также возможность пользоваться акварелью, карандашами и восковыми мелками (материалы мои и в набор не входят)

Дополнительные расходы