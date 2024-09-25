Маршрут нашей прогулки пройдёт по центру города. Широкие проспекты, запутанные улочки, спускающиеся от замка Мартим Мониз, маленькие площади, забытые фонтаны и умывальники, подземные туннели, сады посреди традиционных жилых кварталов — мы будем выбирать то, что нас вдохновляет. Именно неоднородность города и контрастность локаций придают Лиссабону особый шарм и красоту.
Скетчбук, полный впечатлений
Сначала мы заглянем в «Арт-гараж» и полюбуемся работами художника Miguel Januario. Напитанные вдохновением, отправимся рисовать сами. Скетчинг — это и медитация, и оригинальный способ запечатлеть увиденное, и возможность найти собственный метод наблюдения за городом. У вас останется целый скетчбук зарисовок, а это лучше фотоальбома — потому что уникальнее.
Пока мы будем рисовать, я расскажу вам инсайдерскую информацию: где можно отыскать лучшие арт-материалы или особенные сувениры, вкусно поесть или без лишних физических нагрузок перенестись с одного уровня города на другой.
Кому подойдёт
Творческим личностям любого возраста! Дети до 10 лет рисуют лучше меня и других взрослых, поэтому могут сопровождать нас совершенно бесплатно. У них будут свои скетчбуки, но карандашами и ручками придется делиться с родителями. Правда, мы будем подолгу сидеть или стоять, а для детей это часто мучительно. Но если ваши маленькие художники готовы к серьёзному творческому эксперименту, добро пожаловать!
Организационные детали
Для этой экскурсии действует регрессивная шкала расчёта стоимости: каждый следующий участник платит на 20% меньше
В стоимость экскурсии входит набор для скетчбукинга (скетчбук формата А5, 2 карандаша разной мягкости, 1 акварельный карандаш, 1 маркер), а также возможность пользоваться акварелью, карандашами и восковыми мелками (материалы мои и в набор не входят)
Дополнительные расходы
Проездной с несколькими поездками — для быстроты передвижения между объектами
Еда и напитки, если в случае непогоды часть зарисовок придётся перенести в кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€130
Дети до 16 лет
€50
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Байша-Шиаду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 278 туристов
Привет! Я — дизайнер и фотограф. Живу в Лиссабоне с 2013 года. Провожу экскурсии в Лиссабоне с декабря 2013 года. Буду рада познакомить вас с творческим Лиссабоном:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
Это уникальная и очень интересная экскурсия! Кроме приятных впечатлений о городе, у меня остался ещё и скетчбук с собственными набросками его разных уголков. Я начала его в Лиссабоне и продолжила читать дальшеуменьшить
вести по всему моему путешествию по Португалии. Я по-настоящему окунулась в детали и прочувствовала город, а не пронеслась по достопримечательностям с тысячей фото. Светлана- очень милый и открытый человек. Интересно всё показала, рассказала и помогла в творчестве)). Очень рада нашему знакомству! Буду всем рекомендовать эту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Ната
Светлана провела с нами прекрасную прогулку. Благодаря скетчингу мы внимательно всмотрелись и запомнили детали, мимо которых просто проскочили бы при обычной прогулке. Светлана также смогла подстроиться под нашу ситуацию и немного изменить маршрут. Спасибо большое! (пригалаю мой эскиз в работе. Очень хотелось поскорее съесть то, что рисую)
Вам был полезен этот отзыв?
Anya
Однозначно высшая оценка экскурсии -- великолепно! Сейчас, когда так много банальных предложений, за такие экскурсии надо сильно доплачивать гидам. Большое спасибо Светлане за продуманный маршрут, интересный рассказ, большое количество знаний читать дальшеуменьшить
и переданного опыта, да и просто за приятное и лёгкое общение. Очень рекомендую экскурсию всем гостям солнечного Лиссабона и по себе говорю, после занятия со Светланой я планирую продолжать заниматься скетчингом хотя раньше об этом даже не задумывалась. Попробуйте и вы!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Провела сегодня чудесный день со Светланой! Гуляли по замечательным улочкам Лиссабона, делали скетчи интересных мест. Город настолько красив, что нарисовать хотелось всё!)). Это даже лучше, чем просто фотографировать, т. к. читать дальшеуменьшить
погружаешься в атмосферу и детали увиденного. Светлана -прекрасный художник, учитель, весёлая и доброжелательная, рассказывала много интересного. Было очень легко, увлекательно и необычно. Рекомендую эту экскурсию всем, кто ценит творчество и кто хочет взглянуть на город изнутри.