Погулять по городу и нарисовать себе целый альбом впечатлений
Мы будем бродить по улочкам, разглядывая городские панорамы, красочные здания и их детали, выбирать самое красивое и интересное.
Я шаг за шагом покажу, как делать классные эскизы, и дам вам множество советов — они превратят скетчинг в увлекательный и расслабляющий процесс.
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Описание
Что вас ожидает
Расслабленная атмосфера
Маршрут нашей прогулки пройдёт по центру города. Широкие проспекты, запутанные улочки, спускающиеся от замка Мартим Мониз, маленькие площади, забытые фонтаны и умывальники, подземные туннели, сады посреди традиционных жилых кварталов — мы будем выбирать то, что нас вдохновляет. Именно неоднородность города и контрастность локаций придают Лиссабону особый шарм и красоту.
Скетчбук, полный впечатлений
Сначала мы заглянем в «Арт-гараж» и полюбуемся работами художника Miguel Januario. Напитанные вдохновением, отправимся рисовать сами. Скетчинг — это и медитация, и оригинальный способ запечатлеть увиденное, и возможность найти собственный метод наблюдения за городом. У вас останется целый скетчбук зарисовок, а это лучше фотоальбома — потому что уникальнее.
Пока мы будем рисовать, я расскажу вам инсайдерскую информацию: где можно отыскать лучшие арт-материалы или особенные сувениры, вкусно поесть или без лишних физических нагрузок перенестись с одного уровня города на другой.
Кому подойдёт
Творческим личностям любого возраста! Дети до 10 лет рисуют лучше меня и других взрослых, поэтому могут сопровождать нас совершенно бесплатно. У них будут свои скетчбуки, но карандашами и ручками придется делиться с родителями. Правда, мы будем подолгу сидеть или стоять, а для детей это часто мучительно. Но если ваши маленькие художники готовы к серьёзному творческому эксперименту, добро пожаловать!
Организационные детали
- Для этой экскурсии действует регрессивная шкала расчёта стоимости: каждый следующий участник платит на 20% меньше
- В стоимость экскурсии входит набор для скетчбукинга (скетчбук формата А5, 2 карандаша разной мягкости, 1 акварельный карандаш, 1 маркер), а также возможность пользоваться акварелью, карандашами и восковыми мелками (материалы мои и в набор не входят)
Дополнительные расходы
- Проездной с несколькими поездками — для быстроты передвижения между объектами
- Еда и напитки, если в случае непогоды часть зарисовок придётся перенести в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Байша-Шиаду
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.