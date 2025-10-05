Мои заказы

Активности – экскурсии в Порту

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Порту на русском языке, цены от €100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие на Tesla по северу Португалии
На машине
8 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Браге и Гимарайншу
За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Винно-гастрономический Порту
Пешая
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту
Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией
Начало: У станции метро Trindade
23 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Познакомиться с винами и портвейном и полюбоваться волшебными пейзажами в долине реки Доуру
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
от €600 за всё до 45 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Пешая
4 часа
-
5%
149 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
€100€105 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 октября 2025
    Винно-гастрономический Порту
    В первый же день по приезду отправилась со Светланой в винно-гастрономический тур по Порту. Светлана интересный рассказчик, показала мне исторические
    читать дальше

    магазинчики, рынок. Продегустировали сыр и, конечно же, вино и портвейн. Светлана так же поделилась адресами, где в Порту можно купить шоколад ручной работы, где вкусно и недорого пообедать, а также как правильно выбирать портвейн. Чем я и воспользовалась, спасибо, Светлана! Все было интересно и вкусно!

  • О
    Ольга
    22 июня 2025
    Винно-гастрономический Порту
    Прекрасная, содержательная, интересная экскурсия со Светланой. Детям тоже очень понравились рассказы Светланы о португальской кухне, дегустировать местные продукты, особенно шоколад 💝
  • E
    Elena
    4 июня 2025
    Винно-гастрономический Порту
    Нам очень понравилась эта экскурсия. Доходчиво, полезно, комфортно. Время пролетело незаметно. Светлана хорошо разбирается в гастрономической теме, дает полезные советы, щедро делится информацией. Всем рекомендуем
  • D
    Dennis
    3 июня 2025
    Винно-гастрономический Порту
    Были 27 мая с 10:00 до 13:00 на дегустационно- исторической экскурсии Прекрасно. Экскурсия с гидом Светланой. Ходили по лавкам, винным
    читать дальше

    магазинам, базару, где закупаются, в основном, местные. Теперь знаем, по винным и сырным регионам, как континентальной Португалии, так и, что везут с островов. Ну и конечно Портвейн, треска - бакаляу, вишнёвый ликёр, сладости. Дегустайюции! Очень понравилось. Рекомендуем! Не пропустите!

    Были 27 мая с 10:00 до 13:00 на дегустационно- исторической экскурсии Прекрасно. Экскурсия с гидом Светланой
  • A
    Alina
    13 марта 2025
    Винно-гастрономический Порту
    Очень интересная экскурсия по центру Порто. Послушали историю определенных продуктов, посмотрели на самые знаменитые и популярные блюда Порту. Попробовали чудесное
    читать дальше

    вино и портвейн.
    Очень рекомендую тем, кто хочет попробовать традиционный блюда и узнать их историю.

    Светлана рассказывает все очень интересно, а самое главное, вкусно!

  • А
    Анна
    30 сентября 2024
    Винно-гастрономический Порту
    Я живу в Португалии (не в Порту) ко мне приехала в гости мама и Светлана знакомила нас с гастрономией Порту.
    читать дальше

    Осталось прекрасное послевкусие после прогулки со Светланой. Ощущалось, что Светлана любит Португалию и знает о чем говорит. Все что заявлено в туре было исполнено, прогулка была хорошо структурирована, было вкусно и любопытно. Я узнала много нового, мы классно провели время. Светлана дала хорошие рекомендации по ресторанам, куда сходить потом, мы сходили и нам очень понравились (сами бы не догадались туда пойти, что очень ценно).

    Единственное что, я пришла на гастро-тур специально голодненькой, но первый час еду только показывали, пробовать мы начали немного позже, на рынке. Не знаю чья это ошибка, моя или Светланы, но рекомендую учитывать этот момент.

    В остальном благодарность и респект!

