Осталось прекрасное послевкусие после прогулки со Светланой. Ощущалось, что Светлана любит Португалию и знает о чем говорит. Все что заявлено в туре было исполнено, прогулка была хорошо структурирована, было вкусно и любопытно. Я узнала много нового, мы классно провели время. Светлана дала хорошие рекомендации по ресторанам, куда сходить потом, мы сходили и нам очень понравились (сами бы не догадались туда пойти, что очень ценно).



Единственное что, я пришла на гастро-тур специально голодненькой, но первый час еду только показывали, пробовать мы начали немного позже, на рынке. Не знаю чья это ошибка, моя или Светланы, но рекомендую учитывать этот момент.



В остальном благодарность и респект!