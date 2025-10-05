Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Браге и Гимарайншу
За один день вы посетите Брагу и Гимарайнш, узнаете истории древних соборов и попробуете торт по древнеримскому рецепту. Увлекательное путешествие на Tesla
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту
Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией
Начало: У станции метро Trindade
23 дек в 10:00
24 дек в 10:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Познакомиться с винами и портвейном и полюбоваться волшебными пейзажами в долине реки Доуру
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
от €600 за всё до 45 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
€100
€105 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 октября 2025В первый же день по приезду отправилась со Светланой в винно-гастрономический тур по Порту. Светлана интересный рассказчик, показала мне исторические
- ООльга22 июня 2025Прекрасная, содержательная, интересная экскурсия со Светланой. Детям тоже очень понравились рассказы Светланы о португальской кухне, дегустировать местные продукты, особенно шоколад 💝
- EElena4 июня 2025Нам очень понравилась эта экскурсия. Доходчиво, полезно, комфортно. Время пролетело незаметно. Светлана хорошо разбирается в гастрономической теме, дает полезные советы, щедро делится информацией. Всем рекомендуем
- DDennis3 июня 2025Были 27 мая с 10:00 до 13:00 на дегустационно- исторической экскурсии Прекрасно. Экскурсия с гидом Светланой. Ходили по лавкам, винным
- AAlina13 марта 2025Очень интересная экскурсия по центру Порто. Послушали историю определенных продуктов, посмотрели на самые знаменитые и популярные блюда Порту. Попробовали чудесное
- ААнна30 сентября 2024Я живу в Португалии (не в Порту) ко мне приехала в гости мама и Светлана знакомила нас с гастрономией Порту.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Порту
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Порту в декабре 2025
Сейчас в Порту в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 196 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 196 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль