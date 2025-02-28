читать дальше

разобраться, то экскурсия точно понравится)

Юлия учла наши пожелания по маршруту и мы смогли познакомиться ещё и с Брагой.

Жемчужиной экскурсии стали винодельня и сад, которому более 300 лет. Там мы заказали дегустацию 3х видов зеленого вина и сыров. Было супер 😁



Юлия с мужем - прекрасный тандем, мы даже не заметили, как пролетел день! Спасибо!)