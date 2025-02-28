Индивидуальная
до 5 чел.
Гимарайнш и винодельня: исторический тур по Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
€215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Познакомиться с винами и портвейном и полюбоваться волшебными пейзажами в долине реки Доуру
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
от €600 за всё до 45 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
€100
€105 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 февраля 2025Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было очень приятно и хорошо. Очень понравилась винодельня, это словно сказочный мир! Как и парк на горе!
- ЕЕлена25 августа 2024Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы тоже хотите в ней
- ААнна12 июня 2024Шикарная экскурсия, красивые локации, очень интересно и познавательно, прекрасный гид!!!! Всем рекомендуем. Спасибо большое еще раз))))
- ААнна19 мая 2024У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
- ППетр23 марта 2024Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
- ДДарья19 ноября 2023Поездка выдалась прекрасной! По всем прогнозам должен был быть проливной дождь, но нам повезло. Маршрут составлен прекрасно, мы совсем не
