Романтические экскурсии по Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Порту на русском языке, цены от €100, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гимарайнш и винодельня: исторический тур по Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
€215 за всё до 5 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Познакомиться с винами и портвейном и полюбоваться волшебными пейзажами в долине реки Доуру
12 дек в 09:30
13 дек в 09:30
от €600 за всё до 45 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Пешая
4 часа
-
5%
149 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Порту: исторические уголки, вкусная еда и неповторимый портвейн ждут вас
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
11 дек в 10:00
12 дек в 09:00
€100€105 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 февраля 2025
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было очень приятно и хорошо. Очень понравилась винодельня, это словно сказочный мир! Как и парк на горе!
    Юлия, в первую очередь очень приятный человек, гид, который глубоко эрудирован и интересно ведет экскурсию. Было очень приятно и хорошо. Очень понравилась винодельня, это словно сказочный мир! Как и парк на горе!
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы тоже хотите в ней
    разобраться, то экскурсия точно понравится)
    Юлия учла наши пожелания по маршруту и мы смогли познакомиться ещё и с Брагой.
    Жемчужиной экскурсии стали винодельня и сад, которому более 300 лет. Там мы заказали дегустацию 3х видов зеленого вина и сыров. Было супер 😁

    Юлия с мужем - прекрасный тандем, мы даже не заметили, как пролетел день! Спасибо!)

    Мы получили удовольствие от экскурсии) Юлия прекрасный рассказчик, очень глубоко знает историю Португалии и если вы тоже хотите в ней разобраться, то экскурсия точно понравится)
Юлия учла наши пожелания по маршруту и мы смогли познакомиться ещё и с Брагой.
Жемчужиной экскурсии стали винодельня и сад, которому более 300 лет. Там мы заказали дегустацию 3х видов зеленого вина и сыров. Было супер 😁

Юлия с мужем - прекрасный тандем, мы даже не заметили, как пролетел день! Спасибо!)
  • А
    Анна
    12 июня 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Шикарная экскурсия, красивые локации, очень интересно и познавательно, прекрасный гид!!!! Всем рекомендуем. Спасибо большое еще раз))))
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
    без проблем быстро поменяла маршрут подогнать его к нашим желаниям. Она интересно рассказывала всю дорогу и потом ещё прислала много имейлов с дополнительной информацией. Мы получили удовольствие.

  • П
    Петр
    23 марта 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить
    себе историю страны. Мы поднялись на фуникулере на гору Пенья - и опять необыкновенный природный парк с поросшими мхом валунами ледниковой поры. Благодаря Юлии эта поездка стала одним из лучших наших дней в Португалии. Искренне рекомендую

    Потрясающей красоты парк, прилегающий к усадьбе с винодельней, обязательно съездите! Гимараеш тоже интересен - старинный городок, без которого невозможно представить себе историю страны. Мы поднялись на фуникулере на гору Пенья - и опять необыкновенный природный парк с поросшими мхом валунами ледниковой поры. Благодаря Юлии эта поездка стала одним из лучших наших дней в Португалии. Искренне рекомендую
  • Д
    Дарья
    19 ноября 2023
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    Поездка выдалась прекрасной! По всем прогнозам должен был быть проливной дождь, но нам повезло. Маршрут составлен прекрасно, мы совсем не
    устали, а прошли очень много: посетили винодельню с прекрасным садом, попробовали хорошее вино и отличный сыр, обошли весь Гимарайш под ненавязчивые и увлекательные рассказы гида Юлии, которая владеет огромным количеством информации о истории Португалии.
Ни на минуту не пожалели о своем выборе!
    Ни на минуту не пожалели о своем выборе!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
  2. По винодельням с почётным сомелье Португалии
  3. Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Какие места ещё посмотреть в Порту
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Порту в декабре 2025
Сейчас в Порту в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 167 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль