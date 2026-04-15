Из Порту в волшебную долину виноделия на винтажном поезде
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по долине Дору на ретропоезде. Откройте для себя красоту виноградников и попробуйте знаменитый портвейн
Долина Дору, с её мягкими холмами и террасными виноградниками, является сердцем португальского виноделия.
Путешествие на винтажном поезде из Порту в Пиньян позволит насладиться живописными видами и познакомиться с историей региона.
В Пиньяне
вы увидите вокзал с традиционными азулежу, прогуляетесь по набережной реки Дору и сможете попробовать портвейн у его истоков. В свободное время посетите местные кафе и сувенирные лавочки. Это уникальная возможность понять, почему португальцы называют эти места волшебными
5 причин купить эту экскурсию
🚂 Путешествие на винтажном поезде
🍷 Дегустация портвейна
🌿 Живописные виды долины Дору
🎨 Азулежу на вокзале Пиньяна
🛥 Прогулка на лодке вдоль винодельческих террас
Что можно увидеть
Вокзал Пиньяна
Набережная реки Дору
Лодки рабелуш
Мост Гюстава Эйфеля
Описание экскурсии
8:20 или 9:25 — отправимся на север Португалии на винтажном поезде с разноцветными вагонами, ретроинтерьером и открывающимися окнами. По пути будем любоваться виноградниками, холмами и террасами.
10:50 или 11:42 — на ж/д станции Pinhão осмотрим здание вокзала с традиционными плитками азулежу, которые изображают сцены из жизни виноделов.
Прогуляемся по набережной реки Дору. Будем разглядывать традиционные лодки рабелуш и мосты — один из них был спроектирован Гюставом Эйфелем.
При желании прокатимся на лодке вдоль винодельческих террас (1 час). На борту вы сможете продегустировать портвейн.
Пообедаем в местном ресторане с видом на реку. Вы попробуете блюда традиционной португальской кухни и домашние вина.
При желании посетим винодельню с небольшим музеем. Здесь вы узнаете историю поместья, семьи и вин, увидите виноградники и заглянете в старый погреб. В конце экскурсии вас ждёт дегустация трёх сортов портвейна. Можно также купить вино напрямую от производителя.
Вместо экскурсии на винодельне вы можете попробовать портвейн на террасе усадьбы с потрясающим видом на реку Дору и окружающие виноградники.
В свободное время вы погуляете по набережной, зайдёте в кафе или сувенирные лавочки
16:41 или в 18:13 — мы отправимся в обратный путь в Порту на поезде
Вы узнаете:
об истории виноделия в долине реки Дору
торговле портвейном
культуре региона
винодельческих традициях
Организационные детали
Билеты на поезд из Порту и обратно включены в стоимость
Дополнительно оплачивается (по желанию) прогулка на лодке (от €15 за чел.) и посещение винодельни с дегустацией (от €30 за чел.), а также обед в ресторане по меню. Пожалуйста, сообщите мне заранее, если необходимо забронировать посещение винодельни
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале São Bento
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 981 туриста
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, живу в Португалии с 2002 года. Влюблена в эту чудесную страну и город Порту! Хочу этой любовью поделиться с Вами!!!
с португальской культурой, архитектурой, вином, секретами и красивые местами города. Мое путешествие - это не просто экскурсия, это возможность влюбиться в Порту вместе со мной. Я жду вас с нетерпением, чтобы поделиться этим уникальным опытом, наполненным радостью, красотой и историей. До встречи!!
Входит в следующие категории Порту
