Долина Дору, с её мягкими холмами и террасными виноградниками, является сердцем португальского виноделия.Путешествие на винтажном поезде из Порту в Пиньян позволит насладиться живописными видами и познакомиться с историей региона.В Пиньяне

вы увидите вокзал с традиционными азулежу, прогуляетесь по набережной реки Дору и сможете попробовать портвейн у его истоков. В свободное время посетите местные кафе и сувенирные лавочки. Это уникальная возможность понять, почему португальцы называют эти места волшебными

Ольга Ваш гид в Порту

Описание экскурсии

8:20 или 9:25 — отправимся на север Португалии на винтажном поезде с разноцветными вагонами, ретроинтерьером и открывающимися окнами. По пути будем любоваться виноградниками, холмами и террасами.

10:50 или 11:42 — на ж/д станции Pinhão осмотрим здание вокзала с традиционными плитками азулежу, которые изображают сцены из жизни виноделов.

Прогуляемся по набережной реки Дору. Будем разглядывать традиционные лодки рабелуш и мосты — один из них был спроектирован Гюставом Эйфелем.

При желании прокатимся на лодке вдоль винодельческих террас (1 час). На борту вы сможете продегустировать портвейн.

Пообедаем в местном ресторане с видом на реку. Вы попробуете блюда традиционной португальской кухни и домашние вина.

При желании посетим винодельню с небольшим музеем. Здесь вы узнаете историю поместья, семьи и вин, увидите виноградники и заглянете в старый погреб. В конце экскурсии вас ждёт дегустация трёх сортов портвейна. Можно также купить вино напрямую от производителя.

Вместо экскурсии на винодельне вы можете попробовать портвейн на террасе усадьбы с потрясающим видом на реку Дору и окружающие виноградники.

В свободное время вы погуляете по набережной, зайдёте в кафе или сувенирные лавочки

16:41 или в 18:13 — мы отправимся в обратный путь в Порту на поезде

Вы узнаете:

об истории виноделия в долине реки Дору

торговле портвейном

культуре региона

винодельческих традициях

