Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Увидеть настоящую жизнь португальцев на прогулке по самым ярким местам города
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
4 мар в 09:00
5 мар в 10:00
€111 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне
Исследовать город мостов, башен и портвейна - с легендами, фактами и неожиданными открытиями
Начало: На железнодорожном вокзале Сан-Бенту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Порту в волшебную долину виноделия на винтажном поезде
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по долине Дору на ретропоезде. Откройте для себя красоту виноградников и попробуйте знаменитый портвейн
Начало: На ж/д вокзале São Bento
Завтра в 08:15
4 мар в 08:15
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса18 февраля 2026Влюбились не только в Португалию, Порту, но и в Ольгу. Неспешная, увлекательная, очень содержательная экскурсия выстроена по оптимальному маршруту. Для
- ВВалентина19 января 2026Экскурсия "Влюбитесь в Португалию" прошла на высоком уровне.
Ольга хороший рассказчик и замечательный человек. Во время 4-х часовой экскурсии мы никуда
- ААлла28 октября 2025Ольга, спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Мы отлично провели время и узнали много интересного. Ольга приятный и знающий гид. Рекомендуем!
- ААнна27 октября 2025Очень хорошая экскурсия. 4 часа пролетели незаметно. В Порто влюбились и обязательно вернёмся обратно.
- ЛЛариса19 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали город с новой стороны, почувствовали
- РРустам6 сентября 2025Вчера гуляли по Порту с Ольгой. Экскурсия с человеком, влюбленным в этот город, была замечательная. Много исторических фактов, много интересных
- ВВиктория11 августа 2025Отличная экскурсия! Все было интересно и понятно, время пролетело незаметно. Получили ответы на все вопросы и рекомендации, что ещё посмотреть в городе. Очень довольны! Спасибо ❤️
- ЛЛилия30 июля 2025Ольга- замечательный гид, с большой любовью вовлекает в историю и культуру Порту. Очень интересный маршрут, посмотрели все основные достопримечательности и остались под большим впечатлением. Уже хочу вернуться в Порту еще раз и обязательно попрошу Ольгу провести нам экскурсию.
- ТТатьяна11 июля 2025Прекрасная экскурсия по Порту с Ольгой!
Ольга — невероятный гид: увлечённая, знающая и очень душевная. Благодаря ей город открылся с новой,
- IIgor15 июня 2025Ольга, спасибо Вам за отлично проведенную экскурсию. Благодаря Вам мы действительно влюбились в Порту. Узнали много нового об истории города
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «От ж/д вокзала»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Порту
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Порту в марте 2026
Сейчас в Порту в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 350. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии в Порту с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Порту, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2026 от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май