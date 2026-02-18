Мои заказы

Экскурсии от Ж/Д вокзала Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Порту на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Пешая
4 часа
151 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
Увидеть настоящую жизнь португальцев на прогулке по самым ярким местам города
Начало: У главного входа ж/д вокзала Sao Bento
4 мар в 09:00
5 мар в 10:00
€111 за всё до 4 чел.
Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
2.5 часа
Аудиогид
Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне
Исследовать город мостов, башен и портвейна - с легендами, фактами и неожиданными открытиями
Начало: На железнодорожном вокзале Сан-Бенту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Из Порту в волшебную долину виноделия на винтажном поезде
На поезде
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Порту в волшебную долину виноделия на винтажном поезде
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по долине Дору на ретропоезде. Откройте для себя красоту виноградников и попробуйте знаменитый портвейн
Начало: На ж/д вокзале São Bento
Завтра в 08:15
4 мар в 08:15
€350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    18 февраля 2026
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Влюбились не только в Португалию, Порту, но и в Ольгу. Неспешная, увлекательная, очень содержательная экскурсия выстроена по оптимальному маршруту. Для
    читать дальше

    Ольги экскурсия - это состояние души, которую она распахивает перед нами. Невзирая на заявленное время Ольга скрупулёзно отвечает на все интересующие нас вопросы. Благодарствуйте, Ольга!

  • В
    Валентина
    19 января 2026
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Экскурсия "Влюбитесь в Португалию" прошла на высоком уровне.
    Ольга хороший рассказчик и замечательный человек. Во время 4-х часовой экскурсии мы никуда
    читать дальше

    не спешили и остается загадкой, как мы сумели так много пройти и посмотреть.
    Приятно, что Ольга очень старалась: увлечь, показать, удивить и полюбить этот необыкновенный город.
    В Порту хочется вернуться благодаря, в том числе, нашему гиду.

  • А
    Алла
    28 октября 2025
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Ольга, спасибо большое за интереснейшую экскурсию! Мы отлично провели время и узнали много интересного. Ольга приятный и знающий гид. Рекомендуем!
  • А
    Анна
    27 октября 2025
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Очень хорошая экскурсия. 4 часа пролетели незаметно. В Порто влюбились и обязательно вернёмся обратно.
  • Л
    Лариса
    19 сентября 2025
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Нам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали город с новой стороны, почувствовали
    читать дальше

    его атмосферу и открыли для себя места, о которых сами бы никогда не узнали.

    Мы особенно ценим Вашу доброжелательность, внимание к деталям и умение сделать прогулку лёгкой и увлекательной. Благодаря Вам этот день останется для нас ярким воспоминанием о Порту.

    Нам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали городНам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали городНам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали городНам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали городНам очень понравилась экскурсия по Порту! Благодаря Вашим интересным рассказам и глубоким знаниям мы узнали город
  • Р
    Рустам
    6 сентября 2025
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Вчера гуляли по Порту с Ольгой. Экскурсия с человеком, влюбленным в этот город, была замечательная. Много исторических фактов, много интересных
    читать дальше

    городских уголков, много историй! Посмотрели прекрасные виды на город, на реку. Частичку своей любви к городу она передала нам, за что мы очень благодарны.
    С уважением к Ольге и любовью к Порту, Рустам и Венера

  • В
    Виктория
    11 августа 2025
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Отличная экскурсия! Все было интересно и понятно, время пролетело незаметно. Получили ответы на все вопросы и рекомендации, что ещё посмотреть в городе. Очень довольны! Спасибо ❤️
  • Л
    Лилия
    30 июля 2025
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Ольга- замечательный гид, с большой любовью вовлекает в историю и культуру Порту. Очень интересный маршрут, посмотрели все основные достопримечательности и остались под большим впечатлением. Уже хочу вернуться в Порту еще раз и обязательно попрошу Ольгу провести нам экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    11 июля 2025
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Прекрасная экскурсия по Порту с Ольгой!
    Ольга — невероятный гид: увлечённая, знающая и очень душевная. Благодаря ей город открылся с новой,
    читать дальше

    живой стороны — с историей, интересными фактами и атмосферой настоящего Порту. Прогулка прошла на одном дыхании, с отличным настроением и искренним удовольствием. Огромное спасибо за яркие впечатления и тёплую атмосферу! Настоятельно рекомендую всем, кто хочет влюбиться в Порту!

  • I
    Igor
    15 июня 2025
    Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
    Ольга, спасибо Вам за отлично проведенную экскурсию. Благодаря Вам мы действительно влюбились в Порту. Узнали много нового об истории города
    читать дальше

    и страны, традициях, кухни и быта современной Португалии. Получили полезные советы: где и что покушать, куда съездить и что посмотреть в оставшиеся дни нашего пребывания в Порту, и даже как нам лучше добраться до аэропорта в день отъезда. За 3,5 часа с Вами мы увидели и узнали столько, сколько бы не смогли и за 2 дня самостоятельного изучения города.
    Obrigado, cumprimentos da Alemanha

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту;
  2. Прогулка по Порту с аудиогидом в вашем смартфоне;
  3. Из Порту в волшебную долину виноделия на винтажном поезде.
Какие места ещё посмотреть в Порту
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Кафедральный собор;
  4. Мосты.
Сколько стоит экскурсия по Порту в марте 2026
Сейчас в Порту в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 350. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии в Порту с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Порту, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2026 от €7. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май