Эта экскурсия создана для тех, кто желает осмотреть ключевые локации Порту за один день.Вы увидите Кафедральный собор Порту, мост Луиша Первого, книжный магазин Леллу и другие значимые места.Прогулка по набережной,

средневековым кварталам и узким улочкам позволит вам ощутить атмосферу города. Узнаете, где находятся лучшие смотровые площадки, кафе и магазины. В ходе экскурсии вам расскажут о секретах производства портвейна и зелёного вина, а также покажут, как пользоваться общественным транспортом и как добраться до океана. Экскурсия подходит для всех возрастов, дети до 14 лет участвуют бесплатно

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие вглубь веков

В небольшом Порту достопримечательностей так много, что посетить их все даже за несколько дней просто невозможно. Они в буквальном смысле расположены на каждом шагу. Чтобы упростить вашу задачу, я составила подборку самых интересных мест — вы откроете их, гуляя по набережной, средневековым кварталам и узким улочкам.

Вы увидите

Кафедральный собор Порту — удивительное сочетание элементов различных стилей, от романского до готического

— удивительное сочетание элементов различных стилей, от романского до готического Магазин Леллу — книжная лавка, напоминающая библиотеку из фэнтезийного мира

— книжная лавка, напоминающая библиотеку из фэнтезийного мира Мост Луиша Первого — один из самых узнаваемых символов Порту

— один из самых узнаваемых символов Порту Район Рибейра — лабиринт из узких улочки с уютными кафе и ресторанами на каждом углу

— лабиринт из узких улочки с уютными кафе и ресторанами на каждом углу Улицу Санта-Катарина — главная торговая улица Порту

— главная торговая улица Порту Церковь Тринидаде — олицетворение историю и культуру Португалии

— олицетворение историю и культуру Португалии Церковь Клеригуш — значимый религиозный памятник с высокой башней, с которой открывается потрясающий вид на город

— значимый религиозный памятник с высокой башней, с которой открывается потрясающий вид на город Церковь Сан-Франсишку — великолепный образец готической архитектуры с богатой внутренней отделкой

— великолепный образец готической архитектуры с богатой внутренней отделкой Вокзал Сау-Бенту — не только транспортный узел, но и настоящий художественный объект. Его зал украшен удивительными фресками про историю Португалии.

Изюминки города

В ходе обзорной экскурсии вам предстоит не только увидеть всё самое интересное в Порту, но и ощутить себя местным жителем. Я расскажу, как пользоваться общественным транспортом и как добраться до океана. Отведу вас в кафе, где пекут знаменитые пирожные и жарят пирожки с треской. Открою некоторые секреты производства портвейна и зелёного вина.

Организационные детали