Порту в мини-группе: увидеть самое главное

Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Эта экскурсия создана для тех, кто желает осмотреть ключевые локации Порту за один день.

Вы увидите Кафедральный собор Порту, мост Луиша Первого, книжный магазин Леллу и другие значимые места.

Прогулка по набережной,
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средневековым кварталам и узким улочкам позволит вам ощутить атмосферу города. Узнаете, где находятся лучшие смотровые площадки, кафе и магазины.

В ходе экскурсии вам расскажут о секретах производства портвейна и зелёного вина, а также покажут, как пользоваться общественным транспортом и как добраться до океана. Экскурсия подходит для всех возрастов, дети до 14 лет участвуют бесплатно

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Возможность увидеть главные достопримечательности Порту
  2. 🍷 Узнать секреты производства портвейна и зелёного вина
  3. 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улицам и набережной
  4. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов, дети до 14 лет бесплатно
  5. 🚌 Информация о пользовании общественным транспортом

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Порту
  • Магазин Леллу
  • Мост Луиша Первого
  • Район Рибейра
  • Улица Санта-Катарина
  • Церковь Тринидаде
  • Церковь Клеригуш
  • Церковь Сан-Франсишку
  • Вокзал Сау-Бенту
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие вглубь веков

В небольшом Порту достопримечательностей так много, что посетить их все даже за несколько дней просто невозможно. Они в буквальном смысле расположены на каждом шагу. Чтобы упростить вашу задачу, я составила подборку самых интересных мест — вы откроете их, гуляя по набережной, средневековым кварталам и узким улочкам.

Вы увидите

  • Кафедральный собор Порту — удивительное сочетание элементов различных стилей, от романского до готического
  • Магазин Леллу — книжная лавка, напоминающая библиотеку из фэнтезийного мира
  • Мост Луиша Первого — один из самых узнаваемых символов Порту
  • Район Рибейра — лабиринт из узких улочки с уютными кафе и ресторанами на каждом углу
  • Улицу Санта-Катарина — главная торговая улица Порту
  • Церковь Тринидаде — олицетворение историю и культуру Португалии
  • Церковь Клеригуш — значимый религиозный памятник с высокой башней, с которой открывается потрясающий вид на город
  • Церковь Сан-Франсишку — великолепный образец готической архитектуры с богатой внутренней отделкой
  • Вокзал Сау-Бенту — не только транспортный узел, но и настоящий художественный объект. Его зал украшен удивительными фресками про историю Португалии.

Изюминки города

В ходе обзорной экскурсии вам предстоит не только увидеть всё самое интересное в Порту, но и ощутить себя местным жителем. Я расскажу, как пользоваться общественным транспортом и как добраться до океана. Отведу вас в кафе, где пекут знаменитые пирожные и жарят пирожки с треской. Открою некоторые секреты производства портвейна и зелёного вина.

Организационные детали

  • Дети до 14 лет участвуют в экскурсии бесплатно
  • Так как к группе присоединяются люди из разных возрастных категорий, скорость передвижения по городу зависит от пожеланий участников, а также возможностей гостей с особенностями или ограничениями по здоровью

ежедневно в 11:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро Триндаде (Trindade)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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