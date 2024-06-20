Эта экскурсия создана для тех, кто желает осмотреть ключевые локации Порту за один день.
Вы увидите Кафедральный собор Порту, мост Луиша Первого, книжный магазин Леллу и другие значимые места.
Прогулка по набережной,
Вы увидите Кафедральный собор Порту, мост Луиша Первого, книжный магазин Леллу и другие значимые места.
Прогулка по набережной,
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Возможность увидеть главные достопримечательности Порту
- 🍷 Узнать секреты производства портвейна и зелёного вина
- 🚶♂️ Прогулка по живописным улицам и набережной
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов, дети до 14 лет бесплатно
- 🚌 Информация о пользовании общественным транспортом
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Порту
- Магазин Леллу
- Мост Луиша Первого
- Район Рибейра
- Улица Санта-Катарина
- Церковь Тринидаде
- Церковь Клеригуш
- Церковь Сан-Франсишку
- Вокзал Сау-Бенту
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путешествие вглубь веков
В небольшом Порту достопримечательностей так много, что посетить их все даже за несколько дней просто невозможно. Они в буквальном смысле расположены на каждом шагу. Чтобы упростить вашу задачу, я составила подборку самых интересных мест — вы откроете их, гуляя по набережной, средневековым кварталам и узким улочкам.
Вы увидите
- Кафедральный собор Порту — удивительное сочетание элементов различных стилей, от романского до готического
- Магазин Леллу — книжная лавка, напоминающая библиотеку из фэнтезийного мира
- Мост Луиша Первого — один из самых узнаваемых символов Порту
- Район Рибейра — лабиринт из узких улочки с уютными кафе и ресторанами на каждом углу
- Улицу Санта-Катарина — главная торговая улица Порту
- Церковь Тринидаде — олицетворение историю и культуру Португалии
- Церковь Клеригуш — значимый религиозный памятник с высокой башней, с которой открывается потрясающий вид на город
- Церковь Сан-Франсишку — великолепный образец готической архитектуры с богатой внутренней отделкой
- Вокзал Сау-Бенту — не только транспортный узел, но и настоящий художественный объект. Его зал украшен удивительными фресками про историю Португалии.
Изюминки города
В ходе обзорной экскурсии вам предстоит не только увидеть всё самое интересное в Порту, но и ощутить себя местным жителем. Я расскажу, как пользоваться общественным транспортом и как добраться до океана. Отведу вас в кафе, где пекут знаменитые пирожные и жарят пирожки с треской. Открою некоторые секреты производства портвейна и зелёного вина.
Организационные детали
- Дети до 14 лет участвуют в экскурсии бесплатно
- Так как к группе присоединяются люди из разных возрастных категорий, скорость передвижения по городу зависит от пожеланий участников, а также возможностей гостей с особенностями или ограничениями по здоровью
ежедневно в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро Триндаде (Trindade)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 1734 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, более 10 лет живу в Португалии. Получила диплом бакалавра в одном из университетов Португалии, закончила специальный курс в Порту в 2018 году, получила сертификат квалификации «Организация анимационных программ в различных видах туризма». С радостью познакомлю вас с чудесной Португалией!Задать вопрос
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