Уникальный опыт – экскурсии в Абакане

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Абакане, цены от 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в загадочные Оглахты
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Абакану: древние сокровища и природные красоты
Погрузитесь в атмосферу древней Хакасии, прогуливаясь по тропам Оглахтов. Откройте для себя уникальные петроглифы и руины средневековой крепости
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС
На машине
4.5 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Укротившая Енисей: экскурсия на Саяно-Шушенскую ГЭС из Абакана
Познайте величие Саяно-Шушенской ГЭС, исследуя историю и культуру Хакасии в увлекательном путешествии
Начало: У Дворца Молодежи в Абакане
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
17 500 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал «Ағазы Чазыда»
Познакомьтесь с культурой Хакасии на прогулке по Абакану и станьте частью этнического спа-ритуала «Ағазы Чазыда». Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: В удобном для вас месте
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
16 000 ₽ за человека
В гости к Саянам
На машине
7 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к Саянам
Погрузитесь в мир Саян: чистый воздух, величие тайги и крупнейшая ГЭС. Идеально для отдыха от городской суеты
Начало: По согласованию
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
16 200 ₽18 000 ₽ за всё до 3 чел.
На связи «Орбита»
Пешая
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
На связи «Орбита»
Загадочная тарелка на окраине Абакана окружена слухами. Что же это такое?
Начало: На территории наземной станции «Орбита»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:00
13 дек в 14:00
15 дек в 14:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 июля 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Светлана, прекрасный образчик эрудированного человека и человека любящего свой родной край. Интересный рассказ, интересные места, комфортное вождение. Отдельное спасибо за
    читать дальше

    рекомендации по покупке сладких подарков и гостинцев, мясных деликатесов и сувениров. Прекрасно провела время в городском СПА курорте «Яблоко», для меня подобрали и скомбинировали прекрасную программу на мой вкус включая этническую часть-отлично отдохнула после ночного перелета и бессонной ночи. Присоединяйтесь! Не пожалеете!

  • А
    Анастасия
    20 июня 2025
    В гости к Саянам
    Все очень понравилось! Было интересно и красиво
    Все очень понравилось! Было интересно и красиво
  • И
    Инна
    19 июня 2025
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
    Со
    читать дальше

    Светланой было невероятно комфортно и на экскурсии и во время ритуала. Очень много интересных фактов о Республике Хакасия и ее родном Абакане поведала она нам. Однозначно рекомендую!!!
    Пишу этот отзыв сразу после экскурсии и ритуала, то есть еще в процессе осознания, что же произошло с нами за последние 3 часа. Однозначно- это было чудесно, неожиданно, приятно, обнуляюще, наполнило энергией!

    Это было самое правильное решение, заказать экскурсию со спа-ритуалом в свой день рождения. Была приятно удивлена комплиментом от Спа комплекса❤️
  • А
    Алëна
    16 июня 2025
    В гости к Саянам
    Огромное спасибо Антону за экскурсию. Очень внимательный и чуткий гид. Мне подъём в горы даётся всегда тяжело, так Антон подстраивался
    читать дальше

    под мой темп, вовремя делал остановки, когда они были реально необходимы. Нам предложили два маршрута по Борусу водопад и смотровую площадку и когда нужно было выбрать, Антон порекомендовал нам водопад понимая наши физические возможности. Рассказывал и показывал цветы и растения. Рассказал про Саяно-Шушенскую ГЭС. Огромное спасибо за экскурсию. Смело рекомендую.

    Огромное спасибо Антону за экскурсию. Очень внимательный и чуткий гид. Мне подъём в горы даётся всегда тяжело, так Антон подстраивался
  • Д
    Денис
    13 июня 2025
    В гости к Саянам
    Прекрасная экскурсия, доброжелательный гид Антон, рассказал много интересных фактов.
  • М
    Марина
    22 апреля 2025
    В гости к Саянам
    Антон, спасибо большое за экскурсию! Нам экскурсия очень понравилась, познавательная и объёмная. Автомобиль комфортный, чистый, экскурсовод -водитель отлично справился со
    читать дальше

    своей работой. Ещё большой плюс такого формата экскурсии заключается в том что мы смогли остановиться и сделать фотографии в любом месте где захотели если это позволяет дорога и знаки. Всем рекомендую!

    Антон, спасибо большое за экскурсию! Нам экскурсия очень понравилась, познавательная и объёмная. Автомобиль комфортный, чистый, экскурсовод -водитель отлично справился со
  • Ю
    Юрий
    15 сентября 2024
    В гости к Саянам
    Отличный маршрут, спасибо Антону за насыщенный график экскурсии и прекрасный трекинг по Саянам. весьма разумный маршрут трекинга при этом, устать некогда. Однозначно рекомендую!
  • А
    Алексей
    14 августа 2024
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    После краткой, но насыщенной экскурсии по Абакану идет посещение спа-салона с гвоздем программы - массажем под звуки хакасской музыки. Для
    читать дальше

    меня это был очень интересный и новый опыт. Светлана отличный гид, знающий историю республики и ответы на дополнительные вопросы. В итоге я очень доволен экскурсией.

  • А
    Анна
    25 июля 2024
    В гости к Саянам
    Огромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - много интересной информации, настоящая любовь
    читать дальше

    к своей малой родине, грамотно построенный маршрут, совершенно невероятные виды. Покорила не столько ГЭС, сколько бурный ручей, сопровождающий нас почти весь путь, лес, горы, все, что составляет Хакасию. Даже не очень сильная физическая подготовка не испортила впечатление;) Обязательно вернёмся!

    Огромное спасибо за интересную содержательную экскурсию! Антон настоящий гид в лучшем смысле этого слова - много интересной информации, настоящая любовь
  • В
    Виктория
    17 июля 2024
    В гости к Саянам
    Благодаря таким гидам, как Антон, хочется вернуться в то место, куда гид сопроводил:)
    Антон любезно согласился провести мне экскурсию с собакой.
    С
    читать дальше

    любовью рассказывал о своём крае, на секретной смотровой площадке с шикарным видом на ГЭС угостил вкусным чаем с перекусом, всю дорогу мы интересно беседовали.
    У Антона большой туристический опыт, открытая душа, и я с удовольствием буду рекомендовать всем своим знакомым:)

  • S
    Svetlana
    2 июля 2024
    Прогулка по Абакану + этнический спа-ритуал "Ағазы Чазыда" ("Степная яблоня")
    Все отлично! Спасибо
  • А
    Андрей
    12 ноября 2023
    В гости к Саянам
    По Хакасии путешествуем не первый раз. В этот раз находясь в Абакане были ограничены по времени и решили обратиться к
    читать дальше

    Вам. Наш гид Антон показал нам смотровую площадку на ГРЭС сверху, потом спустились вниз, заехали на мраморный карьер, попробовали рыбку на форелевой ферме. Всю дорогу Антон рассказывал про красоты и достопримечательности Хакасии, поил нас вкуснейшим травяным чаем с бутербродами. Экскурсия понравилась, спасибо Антону

  • Р
    Резеда
    23 апреля 2023
    В гости к Саянам
    У меня был всего один свободный день, впервые так далеко заехала на восток (из СПб). Это огромное везение, что нашла
    читать дальше

    данное предложение!!! Антон - пунктуальный, внимательный, с колоссальным туристическим опытом и багажом знаний молодой человек! Спасибо большое🙏🤗 Один из дней, который стоит целого года 👍🔥

  • С
    Светлана
    15 августа 2022
    В гости к Саянам
    категорически рекомендую) мы отлично провели время, спасибо большое!
    категорически рекомендую) мы отлично провели время, спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    29 июля 2022
    В гости к Саянам
    Красивая экскурсия.
    Виды начинаются уже от Абакана. Дорога идёт по прериям, на которых пасутся кони, и рогатый скот.
    Степные просторы с далёкими,
    читать дальше

    манящими дымкой горами.
    Заехали на Саяно-Шушинскую ГЭС, сделали прекрасные фото.
    Подъём на гору легко осилит любой. Я была с двумя детьми. Младший 8ми летний ребёнок поднялся на вершину и тоже был доволен видами.
    Антон всё время ведёт диалог. По ходу рассказывает о попутных местах.
    Виды со смотровой точки шикарные. Много фото.
    Набрали в роднике вкусной ключевой воды.
    И ещё: Антон приехал за нами в Абакан… хотя живёт у подножия Саян. И отвёз назад. 🙏

    Красивая экскурсия.
  • Ю
    Юрий
    20 июня 2022
    В гости к Саянам
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось

