Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
19 июн в 06:45
20 июн в 06:45
70 000 ₽ за человека
Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 9:00 (по местному времени). Ж/д ...
6 мая в 08:00
12 июн в 08:00
92 000 ₽ за человека
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 5 дней в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 7:00
20 июн в 06:45
50 000 ₽ за человека
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
12 июл в 11:00
15 июл в 11:00
68 800 ₽ за человека
Туда, где высятся Саяны: тур-знакомство с Хакасией
Побывать на Саяно-Шушенской ГЭС, познакомиться с традициями хакасов и полюбоваться Енисеем
Начало: Аэропорт Абакана, 9:00 (по местному времени). Ж/д ...
3 мая в 08:00
9 июн в 08:00
55 400 ₽ за человека
Верования, шаманы, идолы: по сакральным местам древних хакасов
Посетить Салбыкский курган и Сундуки, увидеть Великую каменную старуху, познакомиться с религией
Начало: Абакан, точное место по договорённости, 8:00
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
26 000 ₽ за человека
Всё и сразу в Хакасии: этнопутешествие по жемчужинам республики
Посетить загадочные и священные места, погрузиться в культуру и увидеть природные богатства края
Начало: Г. Абакан, в 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокз...
2 мая в 08:00
8 июн в 08:00
149 500 ₽ за человека
