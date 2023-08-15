Все Ергаки налегке за 8 дней

Групповой тур в Абакане
5
1 отзыв
Тур-поход в Ергаки. Насыщенная треккинговая программа с проживанием в гостеприимном кемпинге. Кемпинг расположен на берегу знаменитого озера Светлое.

Продуманная инфраструктура сделает ваш отдых комфортным, а мы берем на себя все заботы по организации вашего быта в горах.
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Все Ергаки налегке за 8 дней
Ближайшие даты:
25
мая
1
июн
8
июн
15
июн
22
июн
29
июн
6
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Уютный кемпинг
Уютный кемпинг
Будем жить в комфортном кемпинге на озере Светлом с продуманными бытовыми условиями
Жаркая банька
Жаркая банька
Каждый день можно будет париться и расслабляться после активных прогулок
Песни под гитару
Песни под гитару
Нас ждут душевные вечера за разговорами и песнями вокруг костра под звездным небом Сибири

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до Ергаков

Трансфер из Красноярска или Абакана до Ергаков на заказном транспорте.

Подъем в кемпинг на озере Светлом.

В этот день нам предстоит пройти около 7 км по горно-таежной тропе.

Переход займет примерно 3-4 часа.

Общественный груз (палатки, костровое и т. д.) уже будет вас ждать в кемпинге.

Еду тоже нести не придется!

Таким образом, ваши рюкзаки будут максимально облегчены!

По желанию сегодня возможна обзорная экскурсия на гору Видовка, с которой открывается потрясающий вид на пики Звездный и Птица, озеро Золотарное и озеро Светлое.

Пройдем мимо скал Слоники, напоминающих заколдованный город с округлыми домами, башнями и арками.

Сложный день завершим ужином, перетекающим в вечер знакомств.

Трансфер до ЕргаковТрансфер до ЕргаковТрансфер до ЕргаковТрансфер до Ергаков
2 день

Радиальный выход на перевал Птица

Сегодня совершим легкий и короткий выход на “плечо” пика Птица, где можно будет сделать эпические фотографии и полюбоваться озером Светлое и Параболой с высоты птичьего полета.

Радиальный выход на перевал ПтицаРадиальный выход на перевал ПтицаРадиальный выход на перевал ПтицаРадиальный выход на перевал Птица
3 день

Радиальный выход на водопад Тушканчик

Сегодня наша цель водопад Тушканчик (Мраморный), каскадами ниспадающий с крутых скальных ступеней, и озеро Мраморное.

По пути к цели мы пройдем мимо живописно расположившегося среди кедров озера Медвежье.

С перевала Мраморный посмотрим еще раз на озеро Мраморное, пики Учителей и Курсантов.

Радиальный выход на водопад ТушканчикРадиальный выход на водопад ТушканчикРадиальный выход на водопад ТушканчикРадиальный выход на водопад Тушканчик
4 день

Парабола

Сегодня насыщенный день, ведь предстоит пройти порядка 30 км и два раза преодолеть перевал Птица (туда и обратно).

Все ради того, чтобы полюбоваться озером Горных духов и одноименным водопадом, искупаться в Малахитовых ваннах, испытать умиротворение на берегу озера Художников и восхититься загадочной, парадоксальной Параболой.

При хорошей погоде и желании участников совершим восхождение на один из пиков Параболы –Толстого Брата (подъем не сложный, но впечатляющий).

ПараболаПараболаПараболаПараболаПарабола
5 день

Радиальный выход до Висячего камня

Сегодня прикоснемся к легенде – знаменитому Висячему камню.

Многотонная глыба, на фоне которой люди выглядят не больше муравьев, лежит на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности.

Кажется, стоит только задеть камень пальцем, и он полетит с грохотом вниз.

Но еще никому не удавалось сдвинуть его с места.

Поход до Висячего камня и обратно займет целый день.

Радиальный выход до Висячего камняРадиальный выход до Висячего камняРадиальный выход до Висячего камняРадиальный выход до Висячего камня
6 день

Радиальный выход на оз. Золотарное и голову Динозавра

Сегодня довольно легкая трекинговая программа.

Пройдем по россыпи курумника вдоль озера Золотарное, разглядим в скалах на противоположном берегу огромного диплодока с вытянутой шеей.

Затем поднимемся на перевал Пикантный, с которого впечатлимся километровой вертикальной стеной пика Зуб Дракона.

Траверсом через перевал Зеленый уйдем к голове Динозавра.

Говорят, на самом ее краю лежит камень, который исполняет желания.

Почему бы не воспользоваться случаем и не загадать себе новое путешествие, например.

Радиальный выход на оз. Золотарное и голову ДинозавраРадиальный выход на оз. Золотарное и голову ДинозавраРадиальный выход на оз. Золотарное и голову ДинозавраРадиальный выход на оз. Золотарное и голову Динозавра
7 день

Радиальный выход на Зуб Дракона

Самый сложный маршрут в программе.

Снова предстоит пройти порядка 30 км и преодолеть два перевала сперва в одну сторону, потом в обратную.

Но это того стоит.

Ведь цель сегодняшнего дня еще одна легенды Ергаков – пик Зуба Дракона!

Это один из самых высоких и могучих пиков здесь, мечта многих туристов.

Он имеет необычную форму, пронзая острой вершиной, как клыком, окружающие просторы.

Радиальный выход на Зуб ДраконаРадиальный выход на Зуб ДраконаРадиальный выход на Зуб ДраконаРадиальный выход на Зуб Дракона
8 день

Спуск к дороге и отъезд домой

Приходит пора прощаться с нашим уютным кемпингом на берегу озера Светлое и спускаться вниз – к трассе, к цивилизации, в город.

Спуск к дороге и отъезд домойСпуск к дороге и отъезд домойСпуск к дороге и отъезд домойСпуск к дороге и отъезд домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Размещение в палатках без доплат по 4 человека.

За двухместное размещение доплата 1500 руб. /сутки.

Варианты проживания

Кемпинг на оз. Светлое

7 ночей

Размещение в уютном кемпинге. Просторные палатки на деревянных настилах, оборудованная кухня с посудой и газовой плитой, чистый туалет. Всегда в наличии дрова, вода, туалетная бумага, мыло. Павильон, где можно посидеть и пообщаться.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Красноярск/Абакан - Ергаки - Абакан/Красноярск
  • Питание на маршрутах: повар для группы от 8 человек (если группа меньше 8 человек, то готовит гид, а участники ему помогают)
  • Баня каждый день
  • Электричество
  • Проживание в палатках на 3-4 человека
  • Питьевая вода
  • Дрова
  • Кухня и посуда
  • Газовая плита
  • Большая групповая аптечка
  • Консультации и описания
  • Радиосвязь на маршрутах
  • Работа гида
  • Палатки
  • Костровище, накрытое от дождя
  • Сушилка для личных вещей
  • Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска / г. Абакана и обратно
  • Улучшенный трансфер
  • Фотосессия
  • Дополнительный прокат тур. снаряжения
  • Заброска личного груза
  • Двухместное размещение в палатке (доплата 1500 руб. /сутки)
Место начала и завершения?
г. Красноярск / г. Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь:
  • трекинговые ботинки (можно заменить крепкими кроссовками) — обувь пропитать влагоотталкивающей пропиткой;
  • тапки (crocs) для лагеря;
  • резиновые сапоги — на любителя, если трекинговые ботинки сильно промокают;

Одежда:

  • ветрозащитная куртка — для защиты от дождя и ветра;
  • ветрозащитные брюки — для защиты от дождя и ветра;
  • теплые брюки — на случай холодных вечеров и ночей;
  • утепленная куртка;
  • легкое термобелье;
  • шапочка, бафф — на случай холодных ночей;
  • термоноски — можно и обычные, но термоноски быстрее сохнут;
  • теплые носки — для ночевок;
  • носки х/б — 2 пары;
  • легкие брюки — 1 шт.;
  • шорты — 1 шт.;
  • майка/футболка — 2 шт.;
  • нижнее белье — 2 шт.;
  • купальник — 1 шт.;
  • бандана или панама — 1 шт.;
  • дождевик — из плотного материала;

Снаряжение походное:

  • рюкзак — для мужчин 70-80 литров, для девушек 50-70 литров;
  • накидка на рюкзак — на случай дождя;
  • трекинговые палки — 1 пара;
  • спальный мешок — Температура комфорта: не менее -1°C, лучше -5 °C;
  • фонарь налобный — с новыми батарейками;
  • емкость для воды — Термос, гидратор, бутылка 1-1,5 литра;

Личные вещи:

  • зубная щетка, полотенце;
  • пластырь — ширина 2-3 см (для профилактики мозолей);
  • аптечка + витамины (лекарства от «любимых» болезней);

Документы:

  • паспорт РФ (обязательно);
  • полис ОМС (обязательно);
  • деньги (500-1000 рублей) — питание в придорожных кафе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
15 авг 2023
Организаторы большие молодцы, все делали для максимального комфорта гостей, Костя ты лучший!!! вкусно готовили спасибо большое Вере!!!

Похожие туры из Абакана

Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Пешеходный тур в Ергаки на 4 дня
Россия, Республика Хакасия, Абакан
27 июня
11 июля
25 июля
8 авг
от 37 000 за человека
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
🚶 Пешая
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Республика Хакасия, Абакан
7 июля
14 июля
21 июля
28 июля
5340050 730 за человека
Ергаки. Жемчужина Саян
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ергаки. Жемчужина Саян
г. Абакан
1 июля
35 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Абакане
Все туры из Абакана
All Airlines
ХорошоТам