Продуманная инфраструктура сделает ваш отдых комфортным, а мы берем на себя все заботы по организации вашего быта в горах.
мая
июн
июн
июн
июн
июн
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер до Ергаков
Трансфер из Красноярска или Абакана до Ергаков на заказном транспорте.
Подъем в кемпинг на озере Светлом.
В этот день нам предстоит пройти около 7 км по горно-таежной тропе.
Переход займет примерно 3-4 часа.
Общественный груз (палатки, костровое и т. д.) уже будет вас ждать в кемпинге.
Еду тоже нести не придется!
Таким образом, ваши рюкзаки будут максимально облегчены!
По желанию сегодня возможна обзорная экскурсия на гору Видовка, с которой открывается потрясающий вид на пики Звездный и Птица, озеро Золотарное и озеро Светлое.
Пройдем мимо скал Слоники, напоминающих заколдованный город с округлыми домами, башнями и арками.
Сложный день завершим ужином, перетекающим в вечер знакомств.
Радиальный выход на перевал Птица
Сегодня совершим легкий и короткий выход на “плечо” пика Птица, где можно будет сделать эпические фотографии и полюбоваться озером Светлое и Параболой с высоты птичьего полета.
Радиальный выход на водопад Тушканчик
Сегодня наша цель водопад Тушканчик (Мраморный), каскадами ниспадающий с крутых скальных ступеней, и озеро Мраморное.
По пути к цели мы пройдем мимо живописно расположившегося среди кедров озера Медвежье.
С перевала Мраморный посмотрим еще раз на озеро Мраморное, пики Учителей и Курсантов.
Парабола
Сегодня насыщенный день, ведь предстоит пройти порядка 30 км и два раза преодолеть перевал Птица (туда и обратно).
Все ради того, чтобы полюбоваться озером Горных духов и одноименным водопадом, искупаться в Малахитовых ваннах, испытать умиротворение на берегу озера Художников и восхититься загадочной, парадоксальной Параболой.
При хорошей погоде и желании участников совершим восхождение на один из пиков Параболы –Толстого Брата (подъем не сложный, но впечатляющий).
Радиальный выход до Висячего камня
Сегодня прикоснемся к легенде – знаменитому Висячему камню.
Многотонная глыба, на фоне которой люди выглядят не больше муравьев, лежит на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности.
Кажется, стоит только задеть камень пальцем, и он полетит с грохотом вниз.
Но еще никому не удавалось сдвинуть его с места.
Поход до Висячего камня и обратно займет целый день.
Радиальный выход на оз. Золотарное и голову Динозавра
Сегодня довольно легкая трекинговая программа.
Пройдем по россыпи курумника вдоль озера Золотарное, разглядим в скалах на противоположном берегу огромного диплодока с вытянутой шеей.
Затем поднимемся на перевал Пикантный, с которого впечатлимся километровой вертикальной стеной пика Зуб Дракона.
Траверсом через перевал Зеленый уйдем к голове Динозавра.
Говорят, на самом ее краю лежит камень, который исполняет желания.
Почему бы не воспользоваться случаем и не загадать себе новое путешествие, например.
Радиальный выход на Зуб Дракона
Самый сложный маршрут в программе.
Снова предстоит пройти порядка 30 км и преодолеть два перевала сперва в одну сторону, потом в обратную.
Но это того стоит.
Ведь цель сегодняшнего дня еще одна легенды Ергаков – пик Зуба Дракона!
Это один из самых высоких и могучих пиков здесь, мечта многих туристов.
Он имеет необычную форму, пронзая острой вершиной, как клыком, окружающие просторы.
Спуск к дороге и отъезд домой
Приходит пора прощаться с нашим уютным кемпингом на берегу озера Светлое и спускаться вниз – к трассе, к цивилизации, в город.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Размещение в палатках без доплат по 4 человека.
За двухместное размещение доплата 1500 руб. /сутки.
Варианты проживания
Кемпинг на оз. Светлое
Размещение в уютном кемпинге. Просторные палатки на деревянных настилах, оборудованная кухня с посудой и газовой плитой, чистый туалет. Всегда в наличии дрова, вода, туалетная бумага, мыло. Павильон, где можно посидеть и пообщаться.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Красноярск/Абакан - Ергаки - Абакан/Красноярск
- Питание на маршрутах: повар для группы от 8 человек (если группа меньше 8 человек, то готовит гид, а участники ему помогают)
- Баня каждый день
- Электричество
- Проживание в палатках на 3-4 человека
- Питьевая вода
- Дрова
- Кухня и посуда
- Газовая плита
- Большая групповая аптечка
- Консультации и описания
- Радиосвязь на маршрутах
- Работа гида
- Палатки
- Костровище, накрытое от дождя
- Сушилка для личных вещей
- Регистрация в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Красноярска / г. Абакана и обратно
- Улучшенный трансфер
- Фотосессия
- Дополнительный прокат тур. снаряжения
- Заброска личного груза
- Двухместное размещение в палатке (доплата 1500 руб. /сутки)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- трекинговые ботинки (можно заменить крепкими кроссовками) — обувь пропитать влагоотталкивающей пропиткой;
- тапки (crocs) для лагеря;
- резиновые сапоги — на любителя, если трекинговые ботинки сильно промокают;
Одежда:
- ветрозащитная куртка — для защиты от дождя и ветра;
- ветрозащитные брюки — для защиты от дождя и ветра;
- теплые брюки — на случай холодных вечеров и ночей;
- утепленная куртка;
- легкое термобелье;
- шапочка, бафф — на случай холодных ночей;
- термоноски — можно и обычные, но термоноски быстрее сохнут;
- теплые носки — для ночевок;
- носки х/б — 2 пары;
- легкие брюки — 1 шт.;
- шорты — 1 шт.;
- майка/футболка — 2 шт.;
- нижнее белье — 2 шт.;
- купальник — 1 шт.;
- бандана или панама — 1 шт.;
- дождевик — из плотного материала;
Снаряжение походное:
- рюкзак — для мужчин 70-80 литров, для девушек 50-70 литров;
- накидка на рюкзак — на случай дождя;
- трекинговые палки — 1 пара;
- спальный мешок — Температура комфорта: не менее -1°C, лучше -5 °C;
- фонарь налобный — с новыми батарейками;
- емкость для воды — Термос, гидратор, бутылка 1-1,5 литра;
Личные вещи:
- зубная щетка, полотенце;
- пластырь — ширина 2-3 см (для профилактики мозолей);
- аптечка + витамины (лекарства от «любимых» болезней);
Документы:
- паспорт РФ (обязательно);
- полис ОМС (обязательно);
- деньги (500-1000 рублей) — питание в придорожных кафе.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.