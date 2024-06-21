Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Авторский тур в Абакане

Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас

Представьте себе место, где небо кажется ближе, а воздух насыщен ароматом хвои и свежести.

Это не сон, это природный парк «Ергаки» в Абакане, куда мы приглашаем вас в уникальный индивидуальный тур. Вас ожидает поход по гористому региону, который своей природной красотой не уступает Альпам. Вы увидите знаменитые скалы - Кита и Спящего Саяна, Висячий камень и Параболу.

Каждый из этих природных объектов обладает своей уникальной историей и легендами, которые добавят в ваше путешествие нотку таинственности.

Вас ждут восхитительные водопады и озера с изумрудной водой, в которых, при желании, можно искупаться, наслаждаясь чистотой и прохладой.

Поход пройдет по нетронутым местам, где вы сможете насладиться чарующими видами густой тайги и испытать невероятную тишину, которая давно потеряна в городах и мегаполисах.

Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет на время забыть о суете городской жизни и погрузиться в мир природной красоты и спокойствия.

Приглашаем вас в поход, который оставит незабываемые впечатления и позволит в полной мере ощутить величие и красоту сибирской природы
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Заповедная земля Сибири: поход по природному парку «Ергаки»
Ближайшие даты:
21
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июл
12
июл
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июл
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В палатках.

Питание. Включено трёхразовое питание. Еда готовится на газовой горелке в походных условиях, кроме даты заезда и выезда — в эти дни входит только ужин в день заезда и завтрак в день выезда.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Средний — в день будем проходить пешком 6-12 км.

Связь и интернет. В природном парке работает только оператор «Теле2».

Программа тура по дням

1 день

Путь до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал Художников

Встречаемся у ж. -д. вокзала и едем 230 км до природного парка «Ергаки». Отсюда начнём свой путь по экотропе до туристической стоянки «Озеро Уютное».

Сегодня пройдём пешком 6 км (с рюкзаками) — около 2-2,5 часов. Дойдя до стоянки, разобьём лагерь и пообедаем. После отправимся на перевал Художников, с которого открывается завораживающий вид на ковёр густой тайги, Параболу — две соединяющиеся вершины разных размеров и высоты, контур которых имеет параболические очертания — и изумрудное озеро Горных духов в форме треугольника с закруглёнными краями.

Путь до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал ХудожниковПуть до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал ХудожниковПуть до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал ХудожниковПуть до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал Художников
2 день

Поход на скалу Кит

Позавтракав, начнём радиальный выход на скалу Кит, в которой можно разглядеть громадную голову млекопитающего, изогнутую спину и хвост. С каменного великана открывается чарующая панорама северной части парка «Ергаки». А рядом лежит Спящий Саян — цепь скал, напоминающая спящего на спине человека, и овеянная легендами — под его «головой» и пройдёт наш маршрут. (Протяженность — 6 км). По пути желающие искупаются в небольших горных озёрах. Затем вернёмся обратно в лагерь.

Поход на скалу КитПоход на скалу КитПоход на скалу КитПоход на скалу Кит
3 день

Висячий камень, водопад Девичьи слёзы

Сегодня встанем в 06:00, чтобы всё успеть. Вас ждёт прогулка до знаменитого Висячего камня — многотонного валуна, часть которого висит над пропастью. Создаётся ощущение, что он вот-вот упадёт в обрыв. Расскажем вам предания об этой необычной глыбе и о многочисленных безуспешных попытках его столкнуть.

Затем дойдём до водопада Девичьи слёзы, а после вернёмся в лагерь, соберём вещи и выдвинемся вниз. Оттуда — трансфер до ж. -д. вокзала города Абакан.

Висячий камень, водопад Девичьи слёзыВисячий камень, водопад Девичьи слёзыВисячий камень, водопад Девичьи слёзы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Трёхразовое питание по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города дом места старта и обратно
  • Возможно проведение тура индивидуально, в любые удобные даты, при минимальном количестве участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
Завершение: Абакан, ж. - д. вокзал, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Абакана

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиМногодневные походы

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