Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Это не сон, это природный парк «Ергаки» в Абакане, куда мы приглашаем вас в уникальный индивидуальный тур. Вас ожидает поход по гористому региону, который своей природной красотой не уступает Альпам. Вы увидите знаменитые скалы - Кита и Спящего Саяна, Висячий камень и Параболу.
Каждый из этих природных объектов обладает своей уникальной историей и легендами, которые добавят в ваше путешествие нотку таинственности.
Вас ждут восхитительные водопады и озера с изумрудной водой, в которых, при желании, можно искупаться, наслаждаясь чистотой и прохладой.
Поход пройдет по нетронутым местам, где вы сможете насладиться чарующими видами густой тайги и испытать невероятную тишину, которая давно потеряна в городах и мегаполисах.
Этот тур идеально подходит для тех, кто хочет на время забыть о суете городской жизни и погрузиться в мир природной красоты и спокойствия.
Приглашаем вас в поход, который оставит незабываемые впечатления и позволит в полной мере ощутить величие и красоту сибирской природы
июн
июн
июл
июл
июл
июл
авг
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Проживание. В палатках.
Питание. Включено трёхразовое питание. Еда готовится на газовой горелке в походных условиях, кроме даты заезда и выезда — в эти дни входит только ужин в день заезда и завтрак в день выезда.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. Средний — в день будем проходить пешком 6-12 км.
Связь и интернет. В природном парке работает только оператор «Теле2».
Программа тура по дням
Путь до парка, установка лагеря у озера Уютное, треккинг на перевал Художников
Встречаемся у ж. -д. вокзала и едем 230 км до природного парка «Ергаки». Отсюда начнём свой путь по экотропе до туристической стоянки «Озеро Уютное».
Сегодня пройдём пешком 6 км (с рюкзаками) — около 2-2,5 часов. Дойдя до стоянки, разобьём лагерь и пообедаем. После отправимся на перевал Художников, с которого открывается завораживающий вид на ковёр густой тайги, Параболу — две соединяющиеся вершины разных размеров и высоты, контур которых имеет параболические очертания — и изумрудное озеро Горных духов в форме треугольника с закруглёнными краями.
Поход на скалу Кит
Позавтракав, начнём радиальный выход на скалу Кит, в которой можно разглядеть громадную голову млекопитающего, изогнутую спину и хвост. С каменного великана открывается чарующая панорама северной части парка «Ергаки». А рядом лежит Спящий Саян — цепь скал, напоминающая спящего на спине человека, и овеянная легендами — под его «головой» и пройдёт наш маршрут. (Протяженность — 6 км). По пути желающие искупаются в небольших горных озёрах. Затем вернёмся обратно в лагерь.
Висячий камень, водопад Девичьи слёзы
Сегодня встанем в 06:00, чтобы всё успеть. Вас ждёт прогулка до знаменитого Висячего камня — многотонного валуна, часть которого висит над пропастью. Создаётся ощущение, что он вот-вот упадёт в обрыв. Расскажем вам предания об этой необычной глыбе и о многочисленных безуспешных попытках его столкнуть.
Затем дойдём до водопада Девичьи слёзы, а после вернёмся в лагерь, соберём вещи и выдвинемся вниз. Оттуда — трансфер до ж. -д. вокзала города Абакан.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Трёхразовое питание по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города дом места старта и обратно
- Возможно проведение тура индивидуально, в любые удобные даты, при минимальном количестве участников - 2 человека