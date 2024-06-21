Возможно участие с детьми от 12 лет.

Проживание. В палатках.

Питание. Включено трёхразовое питание. Еда готовится на газовой горелке в походных условиях, кроме даты заезда и выезда — в эти дни входит только ужин в день заезда и завтрак в день выезда.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Средний — в день будем проходить пешком 6-12 км.

Связь и интернет. В природном парке работает только оператор «Теле2».