Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Высокогорное озеро Светлое поразит своей красотой, а с пика Птица откроется великолепный вид на окружающие вершины.
Перевал Художников, известный своими непростыми тропами, станет испытанием, которое сделает ваше приключение еще более захватывающим.
Для участия в туре необходимо иметь минимальный набор снаряжения, включая рюкзак, спальник и удобную обувь. При необходимости предоставляется аренда снаряжения.
Этот тур - идеальная возможность познакомиться с уникальной природой Сибири, ощутить ее мощь и красоту. Подарите себе незабываемые впечатления, выбрав экскурсионный тур в Ергаки
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 000 ₽
Описание
Организационные детали
Туристам с собой нужно иметь минимальный набор снаряжения: рюкзак, коврик, спальник, желательно палатку, КЛМ, предметы личной гигиены, удобную обувь. Если вы не располагаете каким либо снаряжением, мы можем дать вам его в аренду.
Проживание. В своих палатках (если у вас нет палатки и спальника, можно взять в аренду).
Питание. Походное трёхразовое питание — сытное, горячее, без изысков.
Дети. Маршрут требует достаточно хорошей физической подготовки, так что слишком маленьких детей лучше не брать. Оценивайте свои силы и ребёнка.
Программа тура по дням
Озеро Светлое
Встретимся в Абакане и поедем вместе в природный парк «Ергаки». Маршрут начнётся от визит-центра. Сегодня дойдём до озера Светлое, поставим там палатки и отдохнём.
Водопад Тушканчик и озеро Мраморное
После завтрака у нас будет радиальный выход к водопаду Тушканчик и Мраморному озеру. Там устроим привал-обед, а вечером вернёмся в лагерь на ужин.
Перевал Птица и пик Птица
Сегодня вас ждёт восхождение на пик Птица. После завтрака отправимся в радиальный поход, преодолеем перевал Птица и достигнем высоты 2152 метров.
Перевал Тушканчик и Висячий Камень
После завтрака вас ждёт чудо-природы — Висячий камень, который очень эффектно смотрится на фотографиях. Преодолеем перевал Тушканчик, подкрепимся и пойдём дальше. Установим лагерь в живописном месте, поужинаем и отдохнём.
Озеро Художников
Позавтракаем и отправимся к озеру Художников. Преодолеем одноимённый перевал и устроим привал в живописном месте на озере.
Озеро Радужное, перевал Красноярцев и гора Кит
После завтрака выходим к озеру Радужное, преодолеваем перевал Красноярцев и оказываемся возле горы Кит. Приготовьтесь к фантастическим видам!
Отъезд
Наше путешествие подходит к концу. Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся в обратный путь в Абакан.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
- Походное питание
Что не входит в цену
- Дорога до места старта (до Абакана) и обратно
- Аренда снаряжения (если нет своего): палатки, спальники, коврики