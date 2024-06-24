Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Авторский тур в Абакане

Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления

«Ергаки» - жемчужина Сибири, где природа создала настоящий шедевр. Пики и перевалы, озера с кристально чистой водой и величественная тайга ждут вас. Во время тура вы пройдете по маршрутам, ведущим к самым живописным уголкам парка.

Высокогорное озеро Светлое поразит своей красотой, а с пика Птица откроется великолепный вид на окружающие вершины.

Перевал Художников, известный своими непростыми тропами, станет испытанием, которое сделает ваше приключение еще более захватывающим.

Для участия в туре необходимо иметь минимальный набор снаряжения, включая рюкзак, спальник и удобную обувь. При необходимости предоставляется аренда снаряжения.

Этот тур - идеальная возможность познакомиться с уникальной природой Сибири, ощутить ее мощь и красоту. Подарите себе незабываемые впечатления, выбрав экскурсионный тур в Ергаки
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки»
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Туристам с собой нужно иметь минимальный набор снаряжения: рюкзак, коврик, спальник, желательно палатку, КЛМ, предметы личной гигиены, удобную обувь. Если вы не располагаете каким либо снаряжением, мы можем дать вам его в аренду.

Проживание. В своих палатках (если у вас нет палатки и спальника, можно взять в аренду).

Питание. Походное трёхразовое питание — сытное, горячее, без изысков.

Дети. Маршрут требует достаточно хорошей физической подготовки, так что слишком маленьких детей лучше не брать. Оценивайте свои силы и ребёнка.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Светлое

Встретимся в Абакане и поедем вместе в природный парк «Ергаки». Маршрут начнётся от визит-центра. Сегодня дойдём до озера Светлое, поставим там палатки и отдохнём.

Озеро СветлоеОзеро СветлоеОзеро СветлоеОзеро Светлое
2 день

Водопад Тушканчик и озеро Мраморное

После завтрака у нас будет радиальный выход к водопаду Тушканчик и Мраморному озеру. Там устроим привал-обед, а вечером вернёмся в лагерь на ужин.

Водопад Тушканчик и озеро МраморноеВодопад Тушканчик и озеро МраморноеВодопад Тушканчик и озеро МраморноеВодопад Тушканчик и озеро Мраморное
3 день

Перевал Птица и пик Птица

Сегодня вас ждёт восхождение на пик Птица. После завтрака отправимся в радиальный поход, преодолеем перевал Птица и достигнем высоты 2152 метров.

4 день

Перевал Тушканчик и Висячий Камень

После завтрака вас ждёт чудо-природы — Висячий камень, который очень эффектно смотрится на фотографиях. Преодолеем перевал Тушканчик, подкрепимся и пойдём дальше. Установим лагерь в живописном месте, поужинаем и отдохнём.

Перевал Тушканчик и Висячий КаменьПеревал Тушканчик и Висячий КаменьПеревал Тушканчик и Висячий КаменьПеревал Тушканчик и Висячий Камень
5 день

Озеро Художников

Позавтракаем и отправимся к озеру Художников. Преодолеем одноимённый перевал и устроим привал в живописном месте на озере.

Озеро ХудожниковОзеро ХудожниковОзеро ХудожниковОзеро Художников
6 день

Озеро Радужное, перевал Красноярцев и гора Кит

После завтрака выходим к озеру Радужное, преодолеваем перевал Красноярцев и оказываемся возле горы Кит. Приготовьтесь к фантастическим видам!

7 день

Отъезд

Наше путешествие подходит к концу. Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся в обратный путь в Абакан.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида-проводника
  • Походное питание
Что не входит в цену
  • Дорога до места старта (до Абакана) и обратно
  • Аренда снаряжения (если нет своего): палатки, спальники, коврики
Место начала и завершения?
Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молодежи)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Абакана

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеВсе туры7-дневные турыМногодневные походы

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