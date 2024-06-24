Туристам с собой нужно иметь минимальный набор снаряжения: рюкзак, коврик, спальник, желательно палатку, КЛМ, предметы личной гигиены, удобную обувь. Если вы не располагаете каким либо снаряжением, мы можем дать вам его в аренду.

Проживание. В своих палатках (если у вас нет палатки и спальника, можно взять в аренду).

Питание. Походное трёхразовое питание — сытное, горячее, без изысков.

Дети. Маршрут требует достаточно хорошей физической подготовки, так что слишком маленьких детей лучше не брать. Оценивайте свои силы и ребёнка.