Каждая из них интересна по-своему, в каждой — своя история, богатая культура, уникальная природа, с которой мы познакомим ваc в этой программе.
июл
Программа тура по дням
Встреча группы. Экскурсия по Красноярску. Переезд в заповедник «Столбы»
Знакомство с Сибирью начинается в Красноярске.
Когда вы прибудете в Красноярск, город может показаться знакомым, даже если вы никогда в нем не были.
Не удивляйтесь: вы все-таки хоть однажды его видели, когда держали в руках десятирублевую купюру.
На ней изображен один из мостов города – Коммунальный и символ Красноярска – часовня Параскевы Пятницы.
Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» в 09:00 по местному времени (+4 разница с Москвой).
День начнется с обзорной экскурсии.
Вы сможете побывать в самых интересных местах Красноярска.
Одно из них – Караульная гора, где расположена Часовня Параскевы Пятницы.
Именно здесь в начале XVII века казаки-основатели города поставили дозорную вышку. Каменная часовня в память о защитниках Красноярска появилась в 1865 году.
С Караульной горы открывается великолепный вид на город, реку Енисей.
12:00 Обед в кафе города.
После обеда выезд в национальный парк «Красноярские Столбы».
По прибытию в национальный парк размещение.
В сопровождении опытных гидов-скалолазов вы совершите пешую прогулку по туристской зоне, а любители острых ощущений смогут попробовать подняться на один из столбов.
Во время экскурсии вы услышите легенды и байки столбистов.
Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все Столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (пожалуй, самые знаменитые скалы).
Ужин, отдых, прогулки по вечерней тайге, наслаждение тишиной и закатом с высоты легендарных скал.
Размещение в гостевых домах национального парка «Столбы» (двухместное), обед в кафе города, ужин в нац. парке. Километраж – 20 км на автобусе, 3 км пешком.
Поход по заповеднику «Столбы». Ночной поезд в Абакан
После завтрака поход в заповедный район «Дикие Столбы», куда попадает не каждый обыкновенный человек.
Вы увидите Манскую группу скал: Манскую стенку, Манскую Бабу, Близнецов и др.
Из них наиболее интересен, красив и труднодоступен высокий протяженный столб Манская стенка.
В глубине района расположен громадный скальный массив Крепость с несколькими вершинами, вблизи которого находится скала Грифы, известная старейшей избой одноименной компании столбистов.
Скалы Диких Столбов поросли мхом, лишайниками, деревьями, кустарником; не имеют выраженных следов освоения человеком по сравнению с Центральным районом, троп там немного – всё это поможет вам почувствовать единение с природой.
Маршрут дня устанавливает проводник в зависимости от погоды, подготовленности группы и других факторов.
Обед в национальном парке.
Около 17:00 выезд со «Столбов» на железнодорожный вокзал Красноярска.
В 18:35 посадка на вечерний поезд Красноярск – Абакан № 124 (билеты заказываются дополнительно, плацкарт или купе).
Размещение в поезде, завтрак и обед в нац. парке. Километраж – 10 км на автобусе, около 15 км пешком.
Экскурсия по Абакану. Экскурсия по музею-заповеднику "Шушенское". Переезд в заповедник "Ергаки"
В 06:15 прибытие в город Абакан, столицу Хакасии.
Экскурсия по Абакану.
Выезд в село Шушенское.
Экскурсия по этнографическому музею-заповеднику «Шушенское» перенесет вас в настоящую сибирскую деревню рубежа ХIX-XX веков.
Выезд в природный парк «Ергаки».
Путь лежит через горы Западного Саяна, за которыми, как верили раньше, находится край света. Край – не край, но пейзажи потрясающие, глаз невозможно отвести от окон автобуса.
К 15:00-16:00 прибытие на место старта (визит-центр парка «Ергаки»).
Сдача вещей в камеру хранения, соберите в рюкзак только самое необходимое для четырехдневного похода, в лагере вам будет предоставлена палатка, спальные мешки и коврики.
Пеший переход по горно-таежной тропе, 4 километра до озера Радужное.
Прибытие на место оборудованного палаточного городка, размещение в 2-8местных утепленных палатках.
Палатка оборудована печкой, кроватями, мебелью, умывальником, биотуалет рядом с палаткой.
Лагерь расположен в кедровом лесу. Чистейший горный воздух насыщен ароматом хвои и трав. Это нетронутое царство тишины и покоя.
В лагере оборудованы кухня, столовая, деревянная баня, палатки, туалеты, беседка под тентом для сбора у общего костра, деревянный домик с печкой для просушки обуви и одежды, волейбольная площадка, качели, медицинская палатка, генератор для подзарядки аккумуляторов и батарей.
Вечерний костер.
Размещение в палаточном городке, завтрак в кафе, обед в музее, ужин в палаточном городке. Километраж – 250 км на автобусе, 4 км пешком.
Природный парк «Ергаки»
08:00-08:30 Пробуждение, утренний туалет.
08:30-09:00 Утренняя зарядка.
09:00- 10:00 Завтрак, подготовка к походу.
10:00-19:00 Экскурсия: Водопад Шумный – оз. Радужное – водопад Слёзы Саяна – перевал Промежуточный (1А) – скала Орешек – скала Висячий Камень – перевал Висячий Камень (н/к) – оз. Радужное.
19:30-20:30 Ужин.
20:30-23:00 Баня.
20:30-23:00 Песни у костра, кинозал.
Размещение в палаточном городке, завтрак, обед, ужин. Километраж зависит от выбранного маршрута, около 10-20 км пешком.
Природный парк «Ергаки»
Новое утро, новый день и новые впечатления.
Маршрут дня устанавливает инструктор.
08:00-08:30 Пробуждение, утренний туалет.
08:30-09:00 Утренняя зарядка.
09:00-10:00 Завтрак, подготовка к походу.
10:00-19:00 Экскурсия: Оз. Радужное – перевал Спящий Саян (Волосы 2, н/к) – оз. Таёжный Глаз – оз. Лазурное – перевал Спящий Саян (Волосы 1, 1А) – оз. Радужное.
19:30-20:30 Ужин.
20:30-23:00 Вечерний костёр, песни под гитару, игры.
Размещение в палаточном городке, завтрак, обед, ужин.
Километраж зависит от выбранного маршрута, около 10-20 км пешком.
Переезд в Туву. Размещение в юрточном комплексе
После завтрака туристы прощаются с лагерем и обещают, что обязательно еще вернутся в Ергаки.
Выход пешком (4 км, около часа), встреча с автобусом, туристы забирают вещи, переодеваются и продолжают программу.
Вскоре группа остановится на границе Тувы и Красноярского края на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на Туву.
Обед.
Экскурсия по Кызылу, столице Тувы. Посещение Географического Центра Азии.
Прогулка по набережной реки Енисей.
Ближе к ужину группа прибывает в юрточный комплекс, расположенный недалеко от города Кызыла на берегу Енисея.
Размещение, отдых.
Размещение в юрточном комплексе. Завтрак и обед в палаточном городке, ужин в юрточном комплексе. Километраж – 210 км на автобусе, 4 км пешком.
Экскурсия по Кызылу. Посещение буддийского монастыря. Экскурсия на озеро Дус-Холь
Продолжение знакомства с Кызылом.
Визит в крупнейший буддийский монастырь в России «Тубтен Шедруб Линг», где можно услышать проповедь настоящего ламы.
Посещение барабана желаний.
Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»).
После обеда группа выезжает в южном направлении.
По пути остановка у минерального источника.
Прибытие к озеру Дус-Холь (Сватиково).
Сюда едут полюбоваться на «зону пустынь» в миниатюре, поваляться на горячем песке.
Озеро известно как лечебное.
Каждый отдыхающий обязательно расскажет о том, что целебные свойства озера выше, чем у Мертвого моря в Израиле или озера Тус в Хакасии.
Нырять в озере трудно – вода настолько плотная, что выталкивает тело.
Чем глубже заходишь, тем теплее вода и грязь в придонном слое. Купание, принятие грязевых ванн.
Возвращение в юрточный комплекс.
Ужин с блюдами тувинской национальной кухни.
Вечером в лагере за дополнительную плату можно будет заказать завораживающее зрелище камлание шамана или концерт горлового пения.
Размещение в юрточном комплексе. Завтрак в юрточном комплексе, обед в кафе, ужин в юрточном комплексе Километраж дня – 150 км на автобусе.
Гора Хайыракан. Разрушенный храм Устуу-Хурээ. Размещение на таежной базе «Снежный барс»
В этот день группа пересекает Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних кочевников.
До обеда остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, одного из самых почитаемых мест в Туве.
В 1992 году она была выбрана как энергетически сильное место и освящена Далай-Ламой XIV.
Как минимум раз в год местные шаманы приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, укрепить и очистить дух.
Обед-пикник.
Прогулки, отдых.
По дороге вы увидите центр буддийской культуры Тувы – восстановленный монастырь Устуу-Хурээ.
Храм стал венцом буддийского строительства в Туве.
Подобного ему не было не только в Туве, но и на территории всего бывшего Союза.
В 1930 г. после принятия специального постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 г. – разрушен. В 1999 году правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность уникального храма Устуу-Хурээ, приняло решение об его восстановлении.
В июле 2012 г. во время празднования одноименного музыкального фестиваля монастырь Устуу-Хурээ был официально открыт.
На Саянском перевале, на высоте 2214 метров над уровнем моря, начинается Хакасия.
Следующие два дня вы проведете на турбазе «Снежный барс» в окружении гор и сказочной кедровой тайги.
После ужина вы познакомитесь с инструкторами «Снежного барса» – удивительными людьми, влюбленными в природу, тайгу, знающими все окрестные тропинки, разбирающимися в целебных свойствах трав.
Остаток вечера вас ждут песни под гитару и душевные разговоры до поздней ночи.
Размещение в деревянных домиках из кедра с печным отоплением.
Размещение на турбазе «Снежный барс», завтрак в юрточном комплексе, обед-пикник, ужин на турбазе.
Километраж – 440 км в день.
Пешая прогулка к горному озеру Маранкуль
Пешие прогулки по тайге.
Туристам предстоит прогулка к горному озеру Маранкуль.
Во время похода туристы пройдут по подвесному мостику Любви.
Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он.
Река Большой Он стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги.
Местная традиция – супруг или любимый человек должен пронести свою возлюбленную на руках по мостику Любви над водами горной реки.
Озеро Маранкуль – реликтовое озеро с кристально чистой водой, находится в высокогорье Западного Саяна, температура воды не превышает 16ºС.
Эти таежные уголки раскроют свои секреты и подарят вам прекрасные минуты.
Если вы отправитесь в путешествие во второй половине лета, то можно будет заняться делом древних людей – собирательством.
Правда, здесь это не трудно.
Тайга настолько щедра, что грибы и ягоды и искать не придется, все растет буквально под ногами.
И наверняка вы попробуете кедровые орехи.
Сибирский кедр – уникальное дерево.
Те кедры, в окружении которых вы окажетесь, пережили не одно столетие, прокормили десятки, если не сотни поколений таежных обитателей.
Тайга дает другое ощущение времени и чувство единения с природой, которое еще не раз захочется пережить.
Чистый таежный воздух оздоравливает, но истинная панацея от всех хворей – русская баня.
Вечером вас ждет парилка с вениками из хвойных веток и березы, ледяная купель в таежной реке и вкус травяного чая.
Завершение этого дня – усыпанное звездами небо.
Размещение на турбазе «Снежный Барс». Завтрак на турбазе, обед сух. паек, ужин на турбазе.
Километраж дня – 16-20 км пешком.
Переезд в Абакан. Посадка на поезд
08:00 Завтрак, после чего прощание со «Снежным барсом» и тайгой.
Отправление в Абакан.
11:00 Посещение стелы Хуртуях тас – «каменная мать», как любят называть ее местные жители, у туристов будет возможность воочию познакомиться с бытом хакасов конца XIX-начала XX веков.
Обед в кафе.
После обеда краткая обзорная экскурсия по Абакану.
В Хакасском национальном краеведческом музее вы увидите уникальную коллекцию каменных изваяний – отголосков древнейших культов и верований.
Считается, что многие из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу.
Ужин в кафе города.
К 17:30 основная программа на этом заканчивается.
Посадка на поезд № 124 в Красноярск или 067 в Москву (купе или плацкарт, оплачиваются дополнительно).
Кроме того, можно остановиться на ночь в Абакане, а утром вылететь рейсом в Москву.
Завтрак на турбазе, обед, ужин в кафе Абакана.
Километраж дня – 300 км.
Окончание маршрута
06:30 Прибытие на ж/д вокзал Красноярска, выезд с тура.
Индивидуальный трансфер в аэропорт заказывается дополнительно.
Советуем брать обратные билеты на рейсы с вылетом не раньше 09:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в гостиничных номерах научно-познавательного центра «Нарым» в нац. парке «Красноярские Столбы (1 ночь);
- переезд поездом из Красноярска в Абакан (2 ночь);
- в палаточном лагере в «Ергаках» (3, 4, и 5 ночи);
- размещение в юрточном комплексе (6 и 7 ночь);
- размещение на турбазе «Снежный барс» (8 и 9 ночь);
- переезд поездом из Абакана в Красноярск или напрямую в Москву.
Стоимость тура:
- при 2-местном размещении для граждан России – 134 800 руб. /чел.;
- при 2-местном размещении для иностранных граждан – запрашивать дополнительно.
Доплата за одноместное размещение – 9 500 руб. /чел. (кроме палаточного лагеря в Ергаках).
В гостиничных номерах на «Столбах» проживание по 2 человека (для одной семьи возможно до 4 человек в один номер).
Варианты проживания
ГК на кордоне «Нарым»
Первую ночь тура туристам предстоит провести в гостиничном комплексе в национальном парке на территории научно-познавательного комплекса «Нарым». Комплекс расположен в самом центре нац. парка, в 1 км от центральной группы скал, в 8 км от Красноярска. Любое проживание вне кордона нац. парка запрещено из соображений охраны природы. При возведении комплекса были использованы технологии, позволяющие сохранить почвенный покров и растительность в целости и сохранности. Каждом номере односпальные кровати от 2-4 шт, но мы предоставляем номер для 2 туристов. Но в то же время, если Вы путешествуете большой семьей, Вы можете остановиться все вместе в одном номере. Номер оборудован полноценным сан. узлом. Питание в национальном парке привозное.
Ночной переезд
- переезд поездом из Красноярска в Абакан;
- переезд поездом из Абакана в Красноярск или напрямую в Москву.
Туром предусмотрен ночной переезд на пассажирском поезде №124 Красноярск-Абакан и обратно (около 11 часов). Выезд из Красноярска в 18:40, прибытие в Абакан в 06:15. Обратный поезд в 18:55, прибытие на следующий день в 06:20. На Ваше усмотрение Вы можете приобрести билеты в платцкарт или купе (6 и 4 спальных мест соответственно). В вагоне есть туалет, раковина, умывальник, кондиционер. В поезде есть вагон-ресторан, в 2 день Вы можете взять ужин с собой из Красноярска. В 3 день завтрак пройдет уже в кафе. В 10 день ужин в кафе, завтрак в день 11 не предусмотрен.
Обратите внимание, в 10 день тура основная программа тура заканчивается в Абакане к 17:00-17:30. Поэтому, в принципе, нет необходимости возвращаться в Красноярск. Вы можете также уехать на поезде №067 в Москву (через Новосибирск, Екатерибург) или остановиться на ночь в гостинице Абакана, а утром улететь в Москву авиакомпанией "Аэрофлот" или S7.
Стоимость билетов на поезд Красноярск-Абакан-Красноярск в одну сторону ориентировочно купе 3500 руб/место, платцкарт 2500 руб/место
Палаточный лагерь «Ергаки»
Палатки на деревянном настиле с печным отоплением. Палатки оснащены деревянными кровати, поролоновыми матрасами, спальниками. Во время проживания в палатках туристы будут обеспечены трехразовым горящим питанием, которое повар готовит на костре. В пешие походы выдается сухой паек. Просьба брать с собой индивидуальный набор посуды (вилка, ложка, кружка, тарелка). 2-8- местное размещени.
Юрточный комплекс
Юрточный комплекс представляет собой юрточный лагерь, построенный здесь специально для приема туристов. Юрты самые настоящие, в натуральную величину, войлочные, низкая дверь, как и положено, обращена на восток, пол также застелен войлоком. Обставлены они в расчете на одного-двух человек (здесь возможно одноместное размещение за доплату). В юрте просторно и уютно. Из мебели - деревянные кровати, небольшой шкаф, тумбочка, подставка для чемодана. Электрическое отопление, 2 розетки. У двери - рукомойник. Остальные удобства – стационарный туалет и душевые кабины с горячей водой - располагаются в отдельной большой юрте. Расположение: на берегу Енисея. Дополнительные платные услуги: баня, ритуал камлания шамана. Адрес: Республика Тува.
Турбаза «Снежный Барс»
База расположена в окружении живописных гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем моря. Изюминка базы - русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая тайга, окружающая базу со всех сторон. Размещение туристов осуществляется в деревянных домиках на 1-2 человека, кровати односпальные, двуспальные и двухъярусные в зависимости от номера домика. В каждом доме есть жаркая кирпичная печка, комната гигиены с биотуалетом и умывальником. Обратите внимание, база находится глубоко в тайге, электроснабжение от генератора, поэтому в некоторых домиках нет розеток личного пользования (во избежание перегруза сети и пожаров). На территории базы главный корпус, холл с мягкой мебелью, камином, баром, бильярдом, кафе на 30 человек, спортивная площадка с волейбольной сеткой. На территории есть летний душ, а также русская банька (посещение бани 1 раз за 2 дня пребывания бесплатно). Адрес: Республика Хакасия, Таштыпский район, урочище Стоктыш, 301 км. трассы Абакан – Ак-Довурак.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные услуги (микроавтобус)
- 2-местное размещение на турбазе "Снежный барс", юрточном комплексе, в гостиничных номерах научно-познавательного центра "Нарым" в нац. парке "Красноярские Столбы" и 2-8-местное размещение в палаточном лагере в "Ергаках"
- Питание, указанное в программе
- Услуги гида с русским языком и проводников
- Экскурсии
- Входные билеты в музеи
- Баня в палаточном лагере и на турбазе «Снежный барс»
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Красноярска и обратно
- Завтрак в 1 день, ужин в 2 день, питание в 11 день
- Билеты на поезд Красноярск - Абакан - Красноярск в одну сторону купе - от 3700 руб. /место, плацкарт - от 2700 руб. /место
- Спиртные напитки
- Концерт горлового пения
- Камлание шамана
- Трансферы и гостиница в Красноярске
- Страховка от клещевого энцефалита (600 руб.)
- Репелленты от насекомых
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
- чемодан или дорожная сумка для основного путешествия и небольшой рюкзак для похода в Ергаки;
- светлых тонов рубашка с длинными рукавами и легкие брюки, которые смогут защитить ваши ноги от колючей травы в степях Тувы;
- шорты, футболки светлых тонов;
- теплый свитер или флисовая куртка, термобелье, перчатки, шапка;
- носки х/б 2-3 пары;
- шерстяные носки;
- непродуваемая и непромокаемая куртка, дождевик;
- 3 пары обуви: пара легкой спортивной обуви закрытого типа, пара непромокаемой обуви (треккинговые ботинки с высоким голенищем или резиновые сапоги), сланцы
- шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем (в Туве и Хакасии высокая солнечная активность);
- купальный костюм;
- фонарик с двумя комплектами батареек;
- предметы личной гигиены (в т. ч. мыло и туалетная бумага);
- полотенце;
- репелленты;
- индивидуальный спальник и надувной матрас, чтобы было мягче спать в палатках (по желанию);
- на Ваш вкус сладости, орехи, другой перекус, спиртные напитки по желанию. Их запас можно будет пополнить в Красноярске, Абакане, Шушенском, Кызыле.
- договор, подтверждающий приобретение тура;
- полис ОМС;
- страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний;
- наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание, сладости, спиртные напитки, прочие личные расходы).
Для похода на озеро Радужное необходимо взять все ценные вещи. Все вещи должны быть упакованы в непромокаемые мешки. Можно взять с собой надувной матрас Ваш лишний багаж, необходимый для другой части тура, вы сможете оставить на базе перед выходом на пешую часть. Ваши вещи также нужно будет упаковать в непромокаемые мешки.
Каким образом происходит встреча группы в первый день тура?
Сбор группы происходит в день начала тура по адресу ул. Урицкого 94 гостиница «Красноярск» в 09:00.
Гид встречает туристов с табличкой с названием тура. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.
В данном туре трансферы не входят в стоимость. По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница (место сбора группы) – 3000 рублей (за легковую машину). Стоимость индивидуального трансфера на проводы ж/д вокзал – аэропорт 2650 рублей (за легковую машину).
Мы рекомендуем прилетать на день раньше официального начала тура, чтобы иметь возможность отдохнуть, выспаться, лучше осмотреть город Красноярск и с новыми силами начать активную программу
Как добраться самостоятельно из аэропорта Емельяново до места сбора группы?
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города).
От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб. ). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий).
Телефон справочной +7(391) 220-11-72.
Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: № 6, № 9, № 50 и проехать 20 минут до конечной остановки «Театр Оперы и Балета».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие скидки есть в туре?
Детям от 12 до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Желателен опыт пеших прогулок по горной местности, готовность отказаться от привычного комфорта. В рамках данного тура перенос тяжелых рюкзаков со снаряжением и тур. оборудованием не предусмотрен. Неподготовленные туристы, в том числе и дети, могут ограничиться минимальными пешими переходами (до 30 км за весь маршрут).
Участие в туре не рекомендуется детям до 12 лет, в связи с продолжительными пешими походами до 10-20 км в день и длительными переездами по 300-400 км в день. Но окончательное решение остается за родителями. В случае если вы считаете, что ваш ребенок эмоционально и физически готов к такому путешествию, туроператор не будет возражать.
Также мы не рекомендуем участвовать в туре лицам с повышенным артериальным давлением, в связи с большим перепадом высот на маршруте. Особо опасный отрезок пути – это Саянский перевал (2214 м), через час группа снова спускается на высоту 1200 м.
Какая погода в районах проведения тура?
В Красноярском крае каждый летний месяц хорош и красив по-своему, поэтому выбор зависит только от того, какой месяц Вам кажется самым лучшим.
Климат Хакасии резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом, с резкими колебаниями температуры и количеством осадков. Солнечных дней здесь почти столько же, сколько в Крыму. В степи лето длится от второй половины мая до середины сентября, в горах – от середины июня до конца августа. Самый жаркий месяц – июль (среднесуточная температура в степи – около 20С). Во второй половине сентября наступает бабье лето, обычно довольно продолжительное.
В Туве климат резко континентальный, лето засушливое, температура воздуха летом до + 40 градусов.
В Ергаках господствует континентальный климат. Климатические условия территории очень неоднородны. Лето в горах продолжается только один-два месяца.
Летом при хорошей погоде тепло, даже жарко, а при непогоде температура может опуститься до 0 градусов и ниже. Средняя температура июля в горах +17… +18C. Погода в районе очень неустойчивая, часто бывают грозы (которые бывают очень опасны во время восхождения), туманы, выпадает много осадков, иногда дождь может идти, не переставая, целую неделю. Но зима здесь теплее, чем в предгорьях и межгорных котловинах, хотя с сентября и до середины июня склоны гор покрыты снегом.
В августе до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать. Ночи становятся прохладнее. В конце августа опять начинают меняться цвета, листья на деревьях становятся красными и желтыми. В этот период очень много грибов и ягод.
Будет ли сотовая связь?
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, которая работает без перебоев. Сотовой связи нет во время пребывания на территории парка «Ергаки», базе «Снежный барс», части Тувы и Хакасии.
Как организовано питание?
На протяжении всего тура Вы будете обеспечены горячим питанием по программе. В гостиницах и юрточных комплексах и даже на пикниках будет предложено горячее питание, кофе, чай. Алкогольные напитки не входят в стоимость. Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого вам необходимо заполнить анкету, указав ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.
Во время проживания в палатках туристы будут обеспечены трехразовым горячим питанием, которое повар готовит на костре. В пешие походы выдается сухой паек. В поезде покушать можно в вагоне-ресторане либо взять продукты с собой.
Есть ли комары и клещи?
В Туве и Хакасии комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям, а это очень редкое явление для Тувы и Хакасии. В высокогорном районе, где располагается база «Снежный барс», мошки и комаров практически нет. Мы рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после сумерек, так как комары более всего активны вечером. Мы выдаем туристам с собой репелленты от комаров.
Клещи встречаются в степях Тувы и Хакасии. В юрточном комплексе «Бий-Хем» обязательно проводится специальная обработка. В «Снежном барсе», благодаря высокогорью, клещей нет. В Ергаках клещ редко встречается. Пик активности клещей приходится на май, июнь и первую половину июля. В это время мы выдаем туристам с собой репелленты от клещей. В любом случае, мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут вверх, присасываясь к верхней части тела, выше пояса. Дополнительно вы можете оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное извлечение присосавшегося клеща, постановку укола иммуноглобулина и исследование крови за зараженность энцефалитом.
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Хотелось бы помягче подстилку в палатку в лагере в Ергаках.
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