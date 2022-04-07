Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится в мини-группе до 18 человек.
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)
Абхазия: Озеро Рица и Новый Афон (из Адлера в мини-группе)

Что вас ожидает 🤩

  • Дача Сталина на Холодной речке
  • Гагра
  • Мост через реку Бзыбь
  • Юпшарский каньон
  • Голубое озеро
  • Озеро Рица
  • Монастырь в Новом Афоне
  • Новоафонские пещеры
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

ВНИМАНИЕ! В связи с ограничениями при пересечении границы Абхазии посещение данной экскурсии временно возможно только гражданам РФ.

Четыре причины выбрать экскурсию Золотое Кольцо Абхазии:

  • Совершить путешествие по востребованному маршруту без толпы туристов.

  • Разнообразить поездку в Сочи посещением удивительной Абхазии.

  • Увидеть легендарное озеро Рица в окружении белоснежных горных пиков.

  • Прогуляться по тихим улицам среди цитрусовых садов.

  • Стоимость ВИП-экскурсии выше групповой лишь незначительно. У вас есть возможность получить почти индивидуальную экскурсию в Абхазию за небольшую доплату.

Как проходит экскурсия в Абхазию:

Первую остановку мы сделаем в популярном туристическом городе Гагре, где вы увидите знаменитый символ города – ресторан Гагрипш. Во время дегустации местных вин вы научитесь отличать хорошее вино от некачественных.

После прогулки по зимним пляжам Пицунды в окружении сосен мы отправимся к главной визитной карточке Абхазии – озеру Рица. Зимой горное озеро завораживает красотой зеркальной глади в окружении снежных пиков. Дорога к озеру проходит вдоль реки Бзыбь через живописное ущелье.

По пути нас ждет необычное Голубое озеро с уникальным цветом воды и отвесные скалы Юпшарского каньона, называемого “каменным мешком”.

В рамках экскурсии по Абхазии мы посетим дачу Сталина на Холодной речке. Двухэтажный дом традиционного зеленого цвета надежно скрыт от посторонних глаз, а из окон открывается красивый вид на море и сосновый парк. Во время прогулки по территории дачи вы узнаете ее интересную историю.

Знакомиться с культурой и духовным наследием Абхазии мы отправимся в Новоафонский мужской монастырь 19 века. На территории обители вы сможете заглянуть в храм, чтобы увидеть его оригинальное убранство, а также полюбуетесь чудесным видом на море.

Наше путешествие завершится в знаменитых Новоафонских пещерах, куда мы доберемся на пещерном метро. Внутри Иверской горы скрыт настоящий подземный город с каскадами сталактитов и сталагмитов, озерами и каменными водопадами.

Внимание. Во время пандемии при посещении экскурсии требуется обязательное наличие при себе защитной маски. Туристам без маски может быть отказано в посещении экскурсии и/или достопримечательностей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги транспорта и гида
Что не входит
  • Экологический сбор на озере Рица - 350 рублей (дети до 8 лет - бесплатно). Посещение села Лыхны - 150 рублей (дети до 8 лет - бесплатно). Входной билет в пещеру - 500 рублей (дети до 8 лет - бесплатно). Дегустация вин - 50 рублей. Дача Сталина на Холодной речке - 250 рублей. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Воскресенье в 07:00

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