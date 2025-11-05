Мои заказы

Гагра и озеро Рица: поездка из Адлера

Познакомиться с главными достопримечательностями Абхазии в дружеской атмосфере
За один день вы полюбуетесь изящной архитектурой курортной Гагры — Колоннадой, рестораном «Гагрипш» и не только. И побываете в национальном парке у озера Рица, где ощутите мощь природы.

А ещё узнаете о Кавказской войне, о том, как Абхазия была частью Российской империи и каким образом стала частично признанным государством. И не только!
4.7
3 отзыва
Гагра и озеро Рица: поездка из Адлера© Пётр
Гагра и озеро Рица: поездка из Адлера© Пётр
Гагра и озеро Рица: поездка из Адлера© Пётр

Описание экскурсии

Сначала отправимся в Гагру

  • Прогуляемся по зелёному и уютному Приморскому парку
  • Побываем у Колоннады, где был снят фильм «Зимний вечер в Гаграх»
  • Посмотрим на ресторан «Гагрипш» и выясним, причём тут принц Ольденбургский

А затем — природа!

  • Проедем по трем ущельям Рицинского реликтового национального парка — Бзыбскому, Гегскому, Юпшарскому
  • Остановимся у берегов двух шумных рек — Геги и Юпшары — и посмотрим на бурные потоки
  • Проедем вокруг жемчужины Абхазии — озера Рица. Вы увидите сталинскую дачу, Молочный водопад и погрузитесь в историю этих мест

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica, Toyota Alphard, Volkswagen Caravelle
  • Дополнительно оплачивается: обед (по меню и по желанию), билет в Рицинский нацпарк (взрослый — 700 ₽, детский от 7 до 12 лет — 300 ₽), дети до 7 лет бесплатно, дача Сталина — 500 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Прохождение границы

  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

ежедневно в 09:00 и 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля, Адлер и Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 1129 туристов
Добрый день, меня зовут Пётр. Представляю команду гидов: мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет, а также по окрестностям Сочи. С радостью покажем вам эти живописные места и расскажем об их истории, традициях и культуре.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
Игорь
5 ноя 2025
В целом экскурсия прошла хорошо, красивые виды, топовые локации. Конечно сопровождение это не экскурсовод и даже не гид, а просто водитель. Информации крайне мало, и с 3 ряда микроавтобуса мало
читать дальше

что слышно. Но мы к этому были готовы, так как это частая история на подобных маршрутах. Так же хочется отметить ценовую политику в отношении детей- за ребенка 11 лет берут как за взрослого, включая саму поездку и поездку на дачу Сталина, что несколько на мой взгляд неправильно. Те кто едет с детьми, мой совет посмотреть индивидуальную поездку- денег вы в итоге потратите столько же, но в более комфортных условиях. В остальном вопросов нет, все заявленное по программе мы увидели, да и с погодой повезло.

В целом экскурсия прошла хорошо, красивые виды, топовые локации. Конечно сопровождение это не экскурсовод и даже
Л
Любовь
22 окт 2025
Выражаем огромную благодарность Петросу и его команде за нашу незабываемую экскурсию по Абхазии. Наш гид и водитель Алим - легкий, коммуникабельный, превосходно знающий и любящий всем сердцем потрясающую Абхазию. День
читать дальше

пролетел на одном дыхании. Рассказ был интересный, полный исторических политических, географических сведений. Узнали местные обычаи и жизнь людей. Алим отвечал на все наши вопросы, да так, что интересно слушать было всем детям разных возрастов. Отдельно отмечу комфортное вождение и прекрасный автомобиль с люком. Алим так спланировал экскурсию, что мы гуляли везде без толпы туристов. Успели прогуляться по набережной Гагры, увидеть водопады и сказочный лес, прокатиться на зиплайне, отведать местную кухню, посетить дачу Сталина, прокатиться на лодке по озере Рица, посетить местную ферму и отведать хурму и мандарины прямо с деревьев. Дети были в восторге. А вино и сыр… С удовольствием увезли с собой, чтоб наслаждаться и вспоминать Абхазию уже дома. Юпшарский каньон величественный, огромный, захватывающий дух. Обязательно рекомендую отправится в это путешествие каждому и непременно с таким замечательным гидом!

Выражаем огромную благодарность Петросу и его команде за нашу незабываемую экскурсию по Абхазии. Наш гид иВыражаем огромную благодарность Петросу и его команде за нашу незабываемую экскурсию по Абхазии. Наш гид иВыражаем огромную благодарность Петросу и его команде за нашу незабываемую экскурсию по Абхазии. Наш гид иВыражаем огромную благодарность Петросу и его команде за нашу незабываемую экскурсию по Абхазии. Наш гид и
Julia
Julia
7 окт 2025
Добрый день! Отдыхать в Адлере и не побывать в Абзазии- просо грешно. Мы долго выбирали гидов. Хотелось уверенных, обязательных, любящих свою страну, ее природу и народ.
И мы не ошиблись. Ездили
читать дальше

с Рашидом на озеро Рица. Погода и природа-это выше всяких похвал. Организация тоже не подкачала. Подготовка с вниманием к деталям: где ждать, что взять. .
Гид приехал вовремя. Машина отличная. По Абхазским дорогая нужно ездить только с местными. Тут особый стиль вождения!
Мы не сильно настраивались на дегустации. Но тут все было быстро, качественно. Чай, сыры, вино. . вопреки мнению в отзывах, к покупкам не принуждали. Принимали гостеприимно.
Красивые виды и множество интересных заметок от Рашида. В финале отличный обед в очень достойном ресторане.
Я благодарю команду Петра за организацию. 🤝🙌

Добрый день! Отдыхать в Адлере и не побывать в Абзазии- просо грешно. Мы долго выбирали гидов.Добрый день! Отдыхать в Адлере и не побывать в Абзазии- просо грешно. Мы долго выбирали гидов.Добрый день! Отдыхать в Адлере и не побывать в Абзазии- просо грешно. Мы долго выбирали гидов.Добрый день! Отдыхать в Адлере и не побывать в Абзазии- просо грешно. Мы долго выбирали гидов.

Входит в следующие категории Адлера

Похожие экскурсии из Адлера

Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в прошлое Абхазии, насладитесь красотой озера Рица и узнайте о местных традициях и истории. Увлекательное путешествие в мир природы и культуры
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
На машине
На кабриолете
7 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
На кабриолете из Адлера к озеру Рица: горы, водопады, каньоны
Индивидуальная экскурсия по Абхазии на авто с открытым верхом. Погрузитесь в атмосферу сказочных пейзажей и исторических мест
Начало: На КПП Псоу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
На машине
10 часов
16 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
30 ноя в 06:00
1800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Адлере