За один день вы полюбуетесь изящной архитектурой курортной Гагры — Колоннадой, рестораном «Гагрипш» и не только. И побываете в национальном парке у озера Рица, где ощутите мощь природы.
А ещё узнаете о Кавказской войне, о том, как Абхазия была частью Российской империи и каким образом стала частично признанным государством. И не только!
Описание экскурсии
Сначала отправимся в Гагру
- Прогуляемся по зелёному и уютному Приморскому парку
- Побываем у Колоннады, где был снят фильм «Зимний вечер в Гаграх»
- Посмотрим на ресторан «Гагрипш» и выясним, причём тут принц Ольденбургский
А затем — природа!
- Проедем по трем ущельям Рицинского реликтового национального парка — Бзыбскому, Гегскому, Юпшарскому
- Остановимся у берегов двух шумных рек — Геги и Юпшары — и посмотрим на бурные потоки
- Проедем вокруг жемчужины Абхазии — озера Рица. Вы увидите сталинскую дачу, Молочный водопад и погрузитесь в историю этих мест
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mitsubishi Delica, Toyota Alphard, Volkswagen Caravelle
- Дополнительно оплачивается: обед (по меню и по желанию), билет в Рицинский нацпарк (взрослый — 700 ₽, детский от 7 до 12 лет — 300 ₽), дети до 7 лет бесплатно, дача Сталина — 500 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Прохождение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля, Адлер и Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 1129 туристов
Добрый день, меня зовут Пётр. Представляю команду гидов: мы проводим экскурсии по Абхазии более 10 лет, а также по окрестностям Сочи. С радостью покажем вам эти живописные места и расскажем об их истории, традициях и культуре.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
И
Игорь
5 ноя 2025
В целом экскурсия прошла хорошо, красивые виды, топовые локации. Конечно сопровождение это не экскурсовод и даже не гид, а просто водитель. Информации крайне мало, и с 3 ряда микроавтобуса мало
Л
Любовь
22 окт 2025
Выражаем огромную благодарность Петросу и его команде за нашу незабываемую экскурсию по Абхазии. Наш гид и водитель Алим - легкий, коммуникабельный, превосходно знающий и любящий всем сердцем потрясающую Абхазию. День
Julia
7 окт 2025
Добрый день! Отдыхать в Адлере и не побывать в Абзазии- просо грешно. Мы долго выбирали гидов. Хотелось уверенных, обязательных, любящих свою страну, ее природу и народ.
И мы не ошиблись. Ездили
Входит в следующие категории Адлера
