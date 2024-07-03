Мои заказы

Аренда катера – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Аренда катера» в Адлере, цены от 10 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
На яхте
На катере
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 9 чел.
Аренда яхты Sessa Oyster 40 «Екатерина» в Адлере
На яхте
2 часа
Водная прогулка
Аренда яхты Sessa Oyster 40 «Екатерина» в Адлере
Ваше идеальное морское приключение на элегантной красавице
Начало: В порту Имеретинский
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
35 000 ₽ за всё до 10 чел.
Вейкборд и аренда скоростного катера Инфинити
На катере
1 час
-
15%
Водная прогулка
Вейкборд и аренда скоростного катера Инфинити
Начало: Отправление происходит с Имеретинского порта
Расписание: Ежедневно 06:00-19:00
Завтра в 06:00
9 ноя в 06:00
12 750 ₽15 000 ₽ за человека

