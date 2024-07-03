Водная прогулка
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
9 ноя в 09:00
10 000 ₽ за всё до 9 чел.
Водная прогулка
Аренда яхты Sessa Oyster 40 «Екатерина» в Адлере
Ваше идеальное морское приключение на элегантной красавице
Начало: В порту Имеретинский
Завтра в 08:00
9 ноя в 08:00
35 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Водная прогулка
Вейкборд и аренда скоростного катера Инфинити
Начало: Отправление происходит с Имеретинского порта
Расписание: Ежедневно 06:00-19:00
Завтра в 06:00
9 ноя в 06:00
12 750 ₽
15 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаня3 июля 2024все было супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Аренда катера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в ноябре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Аренда катера" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 35 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Аренда катера», 1 ⭐ отзыв, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь