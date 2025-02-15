Морская рыбалка — это и отдых, и приключение, и новый опыт. Чтобы в этом убедиться, плывём в Чёрное море на катамаране — охотиться на барабульку и ставридку, любуясь побережьем Сочи. С опытным капитаном вы доберётесь до проверенного места, вооружитесь удочками и вдоволь порыбачите. А после славной охоты оцените вкус добычи, которую вам приготовят прямо на борту.

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Описание водной прогулки

Три часа в Чёрном море на двухпалубном тримаране или протонном катамаране. Мы выйдем в открытое море из порта Адлера. С воды вам откроются чудесные панорамы Кавказского хребта и набережных Сочи.

Душевная рыбалка. Мы остановимся в проверенном рыбном месте и предоставим все необходимые снасти. На крючок чаще всего попадаются барабулька, ставрида и дракон. При необходимости капитан с удовольствием поможет советом, чтобы даже новичок не остался без улова.

Обед на палубе. Капитан прямо на борту приготовит обед из вашей добычи. Вы подкрепитесь свежей рыбкой, любуясь морем и зелёными склонами гор, и отправитесь в порт.

Организационные детали