Морская рыбалка — это и отдых, и приключение, и новый опыт.
Чтобы в этом убедиться, плывём в Чёрное море на катамаране — охотиться на барабульку и ставридку, любуясь побережьем Сочи. С опытным капитаном вы доберётесь до проверенного места, вооружитесь удочками и вдоволь порыбачите. А после славной охоты оцените вкус добычи, которую вам приготовят прямо на борту.
Чтобы в этом убедиться, плывём в Чёрное море на катамаране — охотиться на барабульку и ставридку, любуясь побережьем Сочи. С опытным капитаном вы доберётесь до проверенного места, вооружитесь удочками и вдоволь порыбачите. А после славной охоты оцените вкус добычи, которую вам приготовят прямо на борту.
Описание водной прогулки
Три часа в Чёрном море на двухпалубном тримаране или протонном катамаране. Мы выйдем в открытое море из порта Адлера. С воды вам откроются чудесные панорамы Кавказского хребта и набережных Сочи.
Душевная рыбалка. Мы остановимся в проверенном рыбном месте и предоставим все необходимые снасти. На крючок чаще всего попадаются барабулька, ставрида и дракон. При необходимости капитан с удовольствием поможет советом, чтобы даже новичок не остался без улова.
Обед на палубе. Капитан прямо на борту приготовит обед из вашей добычи. Вы подкрепитесь свежей рыбкой, любуясь морем и зелёными склонами гор, и отправитесь в порт.
Организационные детали
- Рыбалка проходит на двухпалубном тримаране или протонном катамаране, оснащённом всеми необходимыми средствами безопасности
- В стоимость входит: трансфер до порта, рыбалка, аренда снастей и обед из улова
- Рекомендуемый возраст детей — 5+
- Выход в море может отмениться или перенестись из-за погодных условий и форс-мажоров
- Рыбалка не предусматривает сопровождения гида: на борту с вами будет опытный капитан из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 14:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2993 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 9889 туристов
Здравствуйте! Я рад, что вы собрались посетить самый южный уголок нашей Родины. Каждый день мы открываем гостям наиболее живописные места Краснодарского края. Показываем тайные тропы, знакомим с местными жителями. ИзЗадать вопрос
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