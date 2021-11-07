Знакомство с Сочи

Познакомитесь с архитектурным достоянием Сочи отправляясь с нами на увлекательную экскурсию — здесь вас ждут и исторические объекты, и зелёные аллеи, и морской бриз!
5
2 отзыва
Знакомство с Сочи
Знакомство с Сочи
Знакомство с Сочи

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Сочи — город молодой, очень активный и яркий. Увидите город с высоты птичьего полёта и узнаете сколько районов выстроились вдоль побережья, что означают названия мест и города, какие народы населяли побережье и какие легенды оставили нам. Посетим смотровую башню на горе Ахун, дачу Сталина, источник Мацеста и санаторий Орджоникидзе, а потом неспешно прогуляемся по центральной части города от морского вокзала к Зимнему театру. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Ахун и смотровая башня
  • Дача Сталина
  • Источник Мацеста
  • Морской вокзал
  • Форт
  • Собор Михаила Архангела
  • Художественный музей
  • Приморский парк
  • Набережная
  • Зимний театр
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты на объекты
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель гостей или место, где они желают остаться
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
1
Н
Вчера побывали на экскурсии "Знакомство с Сочи" с замечательным гидом Светланой. Понравилось всё! И рассказы о достопримечательностях, и природная красота, и неспешный ритм, и особая атмосферность мест, которые увидели
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В
Вчера побывали на экскурсии "Знакомство с Сочи" с замечательным гидом Светланой. Понравилось всё! И рассказы о достопримечательностях, и природная красота, и неспешный ритм, и особая атмосферность мест, которые увидели
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