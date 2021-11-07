Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Познакомитесь с архитектурным достоянием Сочи отправляясь с нами на увлекательную экскурсию — здесь вас ждут и исторические объекты, и зелёные аллеи, и морской бриз! 5 2 отзыва

Светлана Ваш гид в Адлере Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 4 часа 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Сочи — город молодой, очень активный и яркий. Увидите город с высоты птичьего полёта и узнаете сколько районов выстроились вдоль побережья, что означают названия мест и города, какие народы населяли побережье и какие легенды оставили нам. Посетим смотровую башню на горе Ахун, дачу Сталина, источник Мацеста и санаторий Орджоникидзе, а потом неспешно прогуляемся по центральной части города от морского вокзала к Зимнему театру. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гора Ахун и смотровая башня

Дача Сталина

Источник Мацеста

Морской вокзал

Форт

Собор Михаила Архангела

Художественный музей

Приморский парк

Набережная

Зимний театр Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Билеты на объекты

Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.) Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель Завершение: Отель гостей или место, где они желают остаться Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 2 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 2 4 – 3 – 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Н Наталья Вчера побывали на экскурсии "Знакомство с Сочи" с замечательным гидом Светланой. Понравилось всё! И рассказы о достопримечательностях, и природная красота, и неспешный ритм, и особая атмосферность мест, которые увидели Вам был полезен этот отзыв? Да Нет В Верина Вчера побывали на экскурсии "Знакомство с Сочи" с замечательным гидом Светланой. Понравилось всё! И рассказы о достопримечательностях, и природная красота, и неспешный ритм, и особая атмосферность мест, которые увидели Вам был полезен этот отзыв? Да Нет