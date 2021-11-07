Познакомитесь с архитектурным достоянием Сочи отправляясь с нами на увлекательную экскурсию — здесь вас ждут и исторические объекты, и зелёные аллеи, и морской бриз!
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Сочи — город молодой, очень активный и яркий. Увидите город с высоты птичьего полёта и узнаете сколько районов выстроились вдоль побережья, что означают названия мест и города, какие народы населяли побережье и какие легенды оставили нам. Посетим смотровую башню на горе Ахун, дачу Сталина, источник Мацеста и санаторий Орджоникидзе, а потом неспешно прогуляемся по центральной части города от морского вокзала к Зимнему театру. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Ахун и смотровая башня
- Дача Сталина
- Источник Мацеста
- Морской вокзал
- Форт
- Собор Михаила Архангела
- Художественный музей
- Приморский парк
- Набережная
- Зимний театр
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на объекты
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель гостей или место, где они желают остаться
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Вчера побывали на экскурсии "Знакомство с Сочи" с замечательным гидом Светланой. Понравилось всё! И рассказы о достопримечательностях, и природная красота, и неспешный ритм, и особая атмосферность мест, которые увидели
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В
Вчера побывали на экскурсии "Знакомство с Сочи" с замечательным гидом Светланой. Понравилось всё! И рассказы о достопримечательностях, и природная красота, и неспешный ритм, и особая атмосферность мест, которые увидели
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Входит в следующие категории Адлера
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