Сочи — город молодой, очень активный и яркий. Увидите город с высоты птичьего полёта и узнаете сколько районов выстроились вдоль побережья, что означают названия мест и города, какие народы населяли побережье и какие легенды оставили нам.
Посетим смотровую башню на горе Ахун, дачу Сталина, источник Мацеста и санаторий Орджоникидзе, а потом неспешно прогуляемся по центральной части города от морского вокзала к Зимнему театру.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-7 человек
Групповой билет до 7 человек
7 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Билеты на объекты
Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель гостей или место, где они желают остаться
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, по договоренности с туристом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.