Познакомитесь с архитектурным достоянием Сочи отправляясь с нами на увлекательную экскурсию - здесь...

Познакомитесь с архитектурным достоянием Сочи отправляясь с нами на увлекательную экскурсию — здесь вас ждут и исторические объекты, и зелёные аллеи, и морской бриз!
Знакомство с Сочи
Знакомство с Сочи
Знакомство с Сочи
Знакомство с Сочи
Знакомство с Сочи
Знакомство с Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ахун и смотровая башня
  • Дача Сталина
  • Источник Мацеста
  • Санаторий имени Орджоникидзе
  • Морской вокзал
  • Форт
  • Собор Михаила Архангела
  • Художественный музей
  • Приморский парк
  • Набережная
  • Зимний театр

Что вас ожидает:

  • Сочи — город молодой, очень активный и яркий. Увидите город с высоты птичьего полёта и узнаете сколько районов выстроились вдоль побережья, что означают названия мест и города, какие народы населяли побережье и какие легенды оставили нам.
  • Посетим смотровую башню на горе Ахун, дачу Сталина, источник Мацеста и санаторий Орджоникидзе, а потом неспешно прогуляемся по центральной части города от морского вокзала к Зимнему театру.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-7 человек
Групповой билет до 7 человек
7 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на объекты
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Где начинаем и завершаем
Начало: Ваш отель
Завершение: Отель гостей или место, где они желают остаться
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, по договоренности с туристом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любой день, по договоренности с туристом

Светлана В.
Светлана В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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