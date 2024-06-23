Общественно-культурный центр «Галактика Газпром» – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Общественно-культурный центр «Галактика Газпром»» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
258 отзывов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
900450 за человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу Хутор, Красную Поляну и Газпром Поляну и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 07:00 и 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
800640 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    23 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Все отлично, экскурсовод молодец, всю дорогу рассказывала про достопримечательности
  • Г
    Галина
    20 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Все прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромный автобус очень профессионально. Сама
    читать дальше

    экскурсия очень интересная, обязательно рекомендую не пожалеть денег и покататься на канатке(мы брали с родельбаном). Отдыхающие молодцы, никто не опаздывал. Организатор всю информацию предоставлял вовремя и точно. Автобус забрал вовремя, немного было неудобно, что мы из последних кого забирали и остались места только на самый последний ряд. А так все супер 👍, рекомендую ✌️

    Все прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромныйВсе прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромный
  • И
    Ирина
    17 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Всё понравилось.
    Всё понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Общественно-культурный центр «Галактика Газпром»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  2. Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
  3. Курорты Сочи: большое путешествие
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Общественно-культурный центр «Галактика Газпром»" можно забронировать 3 экскурсии от 450 до 800 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «Общественно-культурный центр «Галактика Газпром»», 276 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам