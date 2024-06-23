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скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
900450₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу Хутор, Красную Поляну и Газпром Поляну и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 07:00 и 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 07:00
800640₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван23 июня 2024Все отлично, экскурсовод молодец, всю дорогу рассказывала про достопримечательности
- ГГалина20 июня 2024Все прошло отлично, гид Кристина с юмором и великолепным знанием подавала информацию. Водитель Сережа вел огромный автобус очень профессионально. Сама
- ИИрина17 июня 2024Всё понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Общественно-культурный центр «Галактика Газпром»»
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