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экскурсия очень интересная, обязательно рекомендую не пожалеть денег и покататься на канатке(мы брали с родельбаном). Отдыхающие молодцы, никто не опаздывал. Организатор всю информацию предоставлял вовремя и точно. Автобус забрал вовремя, немного было неудобно, что мы из последних кого забирали и остались места только на самый последний ряд. А так все супер 👍, рекомендую ✌️