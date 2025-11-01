Групповая
до 20 чел.
Лучший выборСухум, Кындыг, Черниговка и сад цитрусовых: поездка из Адлера
Побывать в столице Абхазии, отдохнуть в живописном ущелье и расслабиться в термальных источниках
Начало: Адлер
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
11 дек в 06:15
2200 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Природа, история, вкусы и дух Абхазии
Абхазия удивляет с первой встречи: маршрут, как общение с другом, без пафоса, но с тёплыми деталями и открытиями
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
1200 ₽ за человека
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
За один день посетить Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум и Рицинский национальный парк
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
18 750 ₽
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 334 ₽
19 260 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББарабанова1 ноября 2025Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или АдлераДата посещения: 31 октября 2025Понравилось все от начала до конца. Амир, прекрасный экскурсовод. Спасибо, большое за организацию такой замечательной экскурсии. Получила истинное наслаждение провести
- ААртём20 ноября 2025Первый раз были в Абхазии и программу выбирали очень тщательно. С выбором точно не ошиблись, все прекрасно и четко по времени. Рекомендую экскурсии Даниэля к посещению!
- ММарина12 ноября 2025Экскурсия прошла на ура, с самого начала нас встретил замечательный экскурсовод и водитель, за что им отдельное спасибо, всё прошло прекрасно быстро и чётко,спасибо было здорово!
- ЛЛариса29 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Особенно хочется отметить гида Алину - очень эрудирована, прекрасно подан материал, превосходный рассказчик, одна из лучших гидов (мне есть с чем/кем сравнивать). Локации все без исключения понравились, получила истинное удовольствие. Рекомендую всем данную экскурсию и данных организаторов.
- ССветлана26 октября 2025Экскурсия прошла на отлично!
Всё очень понравилось!
Гид Амир знаток своего дела, знает историю своей Родины и знакомил нас с ее удивительными
- ВВиктор12 октября 2025Отличная и всеобъемлющая экскурсия. Погружение в историю и текущие состояние региона. Сервис 👌
- ТТатьяна9 октября 2025Даниэль, огромное спасибо за организацию такой познавательной, увлекательной и очень интересной экскурсии)
Великолепно выстроенный маршрут, локации, которых нет в "больших" (автобусных)
- ААндрей8 октября 2025Все отлично! Очень интересно и познавательно)
- ТТатьяна1 октября 2025Давно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы Закавказья.
Экскурсия отличная!
Много положительных впечатлений от увиденного. Великолепные пейзажи, природа, места.
- ККсения13 августа 2025Потрясающая экскурсия, на одном дыхании! Все организованно до мелочей, не в спешке посмотрели все достопримечательности Абхазии 🌿🫶🏽 спасибо Амиру, было
- ТТатьяна4 августа 2025Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась наша экскурсия по Абхазии.
- ЕЕкатерина27 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минут создал непринужденную атмосферу. Вместо
- ККристина26 июля 2025Нам всё понравилось. Границу прошли очень быстро, никаких очередей и проблем.
Наур отличный экскурсовод. Программа была идеально продумана: мы успели посмотреть
- ККонстантин4 июля 2025Отличная экскурсия. Было интересно и увлекательно. Всё понравилось.
- ЯЯна17 июня 2025Хотим поблагодарить Даниэля за прекрасную и очень информативную экскурсию по Абхазии. Не смотря на плохую погоду все прошло комфортно и безопасно. Всем рекомендуем!
- ЕЕлена25 мая 2025Ездили с Даниэлем на экскурсию, он местный житель и всегда интересно факты слушать именно от них. Все прошло на высшем уровне от комфорта в машине до самой экскурсии. Спасибо за день.
- ЯЯна12 мая 2025Сегодня Адгур был нашим проводником в мир Абхазии, очень интересно и содержательно прошла наша экскурсия! Глубокие знания и любовь к
- ЮЮля10 мая 2025Очень благодарны Даниэлю,за столь позновательную экскурсию по Абхазии. Человек отлично знает историю Абхазии,подскажет где лучше пообедать и много других полезных
- ААнна25 апреля 2025Очень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать всем друзьям, которые поедут на отдых в Сочи/Абхазию. Кроме основной программы Даниэль завез на дегустацию меда, вина, сыра и мяса. Все очень вкусно, взяли с собой домой.
Также по желанию можно еще добавить дегустацию чая.
- ИИрина13 апреля 2025Однозначно рекомендуем путешествие с Даниэлем. Маршрут составлен под наш запрос. Доброжелательный, спокойный и внимательный к туристам.
Были вчетвером 11 апреля 2025 года.
Нам понравилось ВСЁ!
