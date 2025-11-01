Мои заказы

Набережная Махаджиров – экскурсии в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Набережная Махаджиров» в Адлере, цены от 1200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сухум, Кындыг, Черниговка и сад цитрусовых: поездка из Адлера
На машине
13 часов
2 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Лучший выбор
Сухум, Кындыг, Черниговка и сад цитрусовых: поездка из Адлера
Побывать в столице Абхазии, отдохнуть в живописном ущелье и расслабиться в термальных источниках
Начало: Адлер
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
11 дек в 06:15
2200 ₽ за человека
Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
6 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Природа, история, вкусы и дух Абхазии
Абхазия удивляет с первой встречи: маршрут, как общение с другом, без пафоса, но с тёплыми деталями и открытиями
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
1200 ₽ за человека
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
На машине
12 часов
-
25%
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
За один день посетить Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум и Рицинский национальный парк
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
18 750 ₽25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
На машине
10 часов
-
10%
43 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 334 ₽19 260 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Барабанова
    1 ноября 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Дата посещения: 31 октября 2025
    Понравилось все от начала до конца. Амир, прекрасный экскурсовод. Спасибо, большое за организацию такой замечательной экскурсии. Получила истинное наслаждение провести
    читать дальше

    время в такой прекрасной компании. Без суеты и спешки. Эдуард, прекрасный водитель,ему тоже огромное спасибо. Что возил нас в горы,а дорога там местами не лучшая.

  • А
    Артём
    20 ноября 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Первый раз были в Абхазии и программу выбирали очень тщательно. С выбором точно не ошиблись, все прекрасно и четко по времени. Рекомендую экскурсии Даниэля к посещению!
  • М
    Марина
    12 ноября 2025
    Сухум, Кындыг, Черниговка и сад цитрусовых: поездка из Адлера
    Экскурсия прошла на ура, с самого начала нас встретил замечательный экскурсовод и водитель, за что им отдельное спасибо, всё прошло прекрасно быстро и чётко,спасибо было здорово!
  • Л
    Лариса
    29 октября 2025
    Сухум, Кындыг, Черниговка и сад цитрусовых: поездка из Адлера
    Экскурсия очень понравилась. Особенно хочется отметить гида Алину - очень эрудирована, прекрасно подан материал, превосходный рассказчик, одна из лучших гидов (мне есть с чем/кем сравнивать). Локации все без исключения понравились, получила истинное удовольствие. Рекомендую всем данную экскурсию и данных организаторов.
  • С
    Светлана
    26 октября 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Экскурсия прошла на отлично!
    Всё очень понравилось!
    Гид Амир знаток своего дела, знает историю своей Родины и знакомил нас с ее удивительными
    читать дальше

    уголками, сопровождая всё интересными рассказами! Отдельное спасибо водителю Эдуарду за его уверенность на горных дорогах!
    Спасибо за отличный день, проведенный в Абхазии!!!
    Обязательно всем советую съездить на эту экскурсию!

    Экскурсия прошла на отлично!Экскурсия прошла на отлично!Экскурсия прошла на отлично!Экскурсия прошла на отлично!Экскурсия прошла на отлично!Экскурсия прошла на отлично!Экскурсия прошла на отлично!Экскурсия прошла на отлично!Экскурсия прошла на отлично!Экскурсия прошла на отлично!
  • В
    Виктор
    12 октября 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Отличная и всеобъемлющая экскурсия. Погружение в историю и текущие состояние региона. Сервис 👌
  • Т
    Татьяна
    9 октября 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Даниэль, огромное спасибо за организацию такой познавательной, увлекательной и очень интересной экскурсии)
    Великолепно выстроенный маршрут, локации, которых нет в "больших" (автобусных)
    читать дальше

    экскурсиях, умение увлечь рассказом о знаковых местах и событиях, традициях и обычаях народа Абхазии - это то, ради чего мы и выбирали экскурсию с местным гидом.
    Даниэль встретил нас на пункте паспортного контроля Псоу в 8 утра и там же завершилась наша экскурсия около 18 ч. Но день пролетел незаметно: великолепная природа, интересный рассказчик, новые места, прекрасное место для обеда на берегу реки, медовая ферма и дача Сталина, куда мы заехали по нашей просьбе, и, конечно, Сухум…))
    Очень рекомендую!

  • А
    Андрей
    8 октября 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Все отлично! Очень интересно и познавательно)
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Давно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы Закавказья.
    Экскурсия отличная!
    Много положительных впечатлений от увиденного. Великолепные пейзажи, природа, места.
    читать дальше

    Поездка прошла в шикарной и комфортной атмосфере, 12 часов пролетели на одном дыхании.
    Больше спасибо нашему гиду Амиру, прекрасно организованный маршрут, тайминг, за счет раннего выезда везде всё успевали посмотреть первыми, без спешки и суеты, подача информации в меру, с юмором, на лайте.

    Давно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы ЗакавказьяДавно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы ЗакавказьяДавно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы ЗакавказьяДавно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы Закавказья
  • К
    Ксения
    13 августа 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Потрясающая экскурсия, на одном дыхании! Все организованно до мелочей, не в спешке посмотрели все достопримечательности Абхазии 🌿🫶🏽 спасибо Амиру, было
    читать дальше

    интересно слушать, сразу видно, человек увлечен и любит свою работу 🤍 А когда смотришь на все красоты Абхазии можно приисполниться с вечно бесконечным) вообщем! Рекомендую именно эту команду!
    Отдельное спасибо Аруту) уверенный и опытный водитель! Так же создавал атмосферу экскурсии своими шутками!
    А бонусом - Амир делает классные фото и видео 🫶🏽

  • Т
    Татьяна
    4 августа 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась наша экскурсия по Абхазии.
    читать дальше

    Нам всю дорогу рассказывали историю этой замечательной страны и всего за день мы посетили достаточно много интересных мест. Нас и пофотографировали и всё рассказали, в машине было чисто и уютно. И прогуляться можно самостоятельно, а именно этого иногда хочется, пройтись самим, чтобы тебя не торопили. Однозначно рекомендую!!! Было интересно и познавательно. Ну и так же учитывали наши предпочтения. Экскурсию нам проводил Даниэль. Хочется сказать ему ещё раз огромное спасибо. 🤗

    Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравиласьНи часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравиласьНи часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравиласьНи часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравиласьНи часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравиласьНи часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравиласьНи часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравиласьНи часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась
  • Е
    Екатерина
    27 июля 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Нам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минут создал непринужденную атмосферу. Вместо
    читать дальше

    обычной туристической спешки мы неспешно путешествовали по самым живописным местам, успевая и послушать интересные истории, и сделать красивые фото без толп людей.
    Чувствовалось, что Астамур не просто выполняет работу, а искренне хочет показать свою Абхазию - ту самую, настоящую, которую обычно скрывают от глаз туристов. После поездки остались только тёплые воспоминания и желание вернуться снова)
    Отличный гид для тех, кто ценит комфорт и душевность в путешествиях!

    Нам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минутНам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минутНам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минутНам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минутНам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минут
  • К
    Кристина
    26 июля 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Нам всё понравилось. Границу прошли очень быстро, никаких очередей и проблем.

    Наур отличный экскурсовод. Программа была идеально продумана: мы успели посмотреть
    читать дальше

    все главные места, но без спешки и суеты. Озеро Рица, Новый Афон – всё очень красиво!

    Отдельное спасибо за комфортный транспорт и хорошую организацию. Водителем был Андрей - профессионал своего дела. Советуем эту экскурсию для первого знакомства с Абхазией👍🏼

    Нам всё понравилось. Границу прошли очень быстро, никаких очередей и проблемНам всё понравилось. Границу прошли очень быстро, никаких очередей и проблемНам всё понравилось. Границу прошли очень быстро, никаких очередей и проблем
  • К
    Константин
    4 июля 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Отличная экскурсия. Было интересно и увлекательно. Всё понравилось.
  • Я
    Яна
    17 июня 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Хотим поблагодарить Даниэля за прекрасную и очень информативную экскурсию по Абхазии. Не смотря на плохую погоду все прошло комфортно и безопасно. Всем рекомендуем!
    Хотим поблагодарить Даниэля за прекрасную и очень информативную экскурсию по Абхазии. Не смотря на плохую погоду
  • Е
    Елена
    25 мая 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Ездили с Даниэлем на экскурсию, он местный житель и всегда интересно факты слушать именно от них. Все прошло на высшем уровне от комфорта в машине до самой экскурсии. Спасибо за день.
  • Я
    Яна
    12 мая 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Сегодня Адгур был нашим проводником в мир Абхазии, очень интересно и содержательно прошла наша экскурсия! Глубокие знания и любовь к
    читать дальше

    своей родине, чувствовалась во всем!
    Были в Новом Афоне, заехали в поселок Лыхны, добрались до Сухума!
    Красиво, природа завораживает!
    Благодарим за этот день, было здорово☀️

    Сегодня Адгур был нашим проводником в мир Абхазии, очень интересно и содержательно прошла наша экскурсия! ГлубокиеСегодня Адгур был нашим проводником в мир Абхазии, очень интересно и содержательно прошла наша экскурсия! ГлубокиеСегодня Адгур был нашим проводником в мир Абхазии, очень интересно и содержательно прошла наша экскурсия! ГлубокиеСегодня Адгур был нашим проводником в мир Абхазии, очень интересно и содержательно прошла наша экскурсия! ГлубокиеСегодня Адгур был нашим проводником в мир Абхазии, очень интересно и содержательно прошла наша экскурсия! Глубокие
  • Ю
    Юля
    10 мая 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Очень благодарны Даниэлю,за столь позновательную экскурсию по Абхазии. Человек отлично знает историю Абхазии,подскажет где лучше пообедать и много других полезных
    читать дальше

    вещей(советов) которые обязательно пригодятся вам во время экскурсии. Советую к нему обращаться и вы не пожалеете о прекрасном и позновательном путешествии по прекрасной Абхазии и красивейшим местам.

  • А
    Анна
    25 апреля 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Очень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать всем друзьям, которые поедут на отдых в Сочи/Абхазию. Кроме основной программы Даниэль завез на дегустацию меда, вина, сыра и мяса. Все очень вкусно, взяли с собой домой.
    Также по желанию можно еще добавить дегустацию чая.
    Очень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать всем друзьям, которые поедут на отдых в Сочи/Абхазию. Кроме основной программыОчень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать всем друзьям, которые поедут на отдых в Сочи/Абхазию. Кроме основной программыОчень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать всем друзьям, которые поедут на отдых в Сочи/Абхазию. Кроме основной программыОчень понравилась экскурсия. Будем рекомендовать всем друзьям, которые поедут на отдых в Сочи/Абхазию. Кроме основной программы
  • И
    Ирина
    13 апреля 2025
    Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
    Однозначно рекомендуем путешествие с Даниэлем. Маршрут составлен под наш запрос. Доброжелательный, спокойный и внимательный к туристам.
    Были вчетвером 11 апреля 2025 года.
    Нам понравилось ВСЁ!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Набережная Махаджиров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сухум, Кындыг, Черниговка и сад цитрусовых: поездка из Адлера
  2. Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
  3. Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
  4. Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Ресторан «Гагрипш»
  7. Олимпийский Парк
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в декабре 2025
Сейчас в Адлере в категории "Набережная Махаджиров" можно забронировать 4 экскурсии от 1200 до 18 750 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2025 год по теме «Набережная Махаджиров», 89 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль