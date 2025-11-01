Мои заказы

Кафе «Брехаловка» – экскурсии в Адлере

Найдено 6 экскурсий в категории «Кафе «Брехаловка»» в Адлере, цены от 1200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
6 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Природа, история, вкусы и дух Абхазии
Абхазия удивляет с первой встречи: маршрут, как общение с другом, без пафоса, но с тёплыми деталями и открытиями
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
1200 ₽ за человека
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в прошлое Абхазии, насладитесь красотой озера Рица и узнайте о местных традициях и истории. Увлекательное путешествие в мир природы и культуры
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
На машине
12 часов
-
25%
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
За один день посетить Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум и Рицинский национальный парк
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
18 750 ₽25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
На автобусе
На микроавтобусе
12 часов
30 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3100 ₽ за человека
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
На автобусе
На микроавтобусе
10 часов
-
10%
4 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
2430 ₽2700 ₽ за человека
Гагра - новые термальные источники - вечерний Сухум
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гагра - новые термальные источники - вечерний Сухум
Отдых с оттенком ностальгии по прошлому - от легендарных курортов до целебных источников
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
19 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Барабанова
    1 ноября 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Дата посещения: 31 октября 2025
    Понравилось все от начала до конца. Амир, прекрасный экскурсовод. Спасибо, большое за организацию такой замечательной экскурсии. Получила истинное наслаждение провести
    читать дальше

    время в такой прекрасной компании. Без суеты и спешки. Эдуард, прекрасный водитель,ему тоже огромное спасибо. Что возил нас в горы,а дорога там местами не лучшая.

  • Н
    Наталья
    10 ноября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от нашего отеля и довез
    читать дальше

    до КПП. Там нас встретил гид. Границу перешли пешком. В Абхазии нас ждал другой транспорт на котором мы объехали все запланированные достопримечательности + предложенные дополнительно. Всё время нашей экскурсии гид очень интересно рассказывал историю местности которую мы проезжали и посещаемые места. Очень понравилась природа и посещаемые места. Вот только на мой взгляд был выбран не очень интересное место дегустации мёда. Рассказчик преподнес дегустацию так себе. Для него было главное, чтоб мы побыстрее купили мед и ушли.
    На По завершению экскурсии возвращались до границы без гида, он вышел в Абхазском городе, не помню название. Сообщив, что нас на границе встретят и помогут перейти границу. Приехав к погранпосту мы немного задержались так, как надо было взять из багажника машины свои покупки. Когда взяли свои сумки, никого уже из нашей группы не было видно. Пришлось самостоятельно идти до КПП. Этот момент конечно был неприятен. Хотелось, чтоб в будущем организатор учел эти случаи.

    Ездили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко отЕздили в Абхазию из района курорта Имеретинский. Трансфер забрал нас со стоянки, расположенной не далеко от
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Великолепная экскурсия!
    Очень живописные места, про которые было рассказано очень много полезной и интересной информации в лёгком и понятном формате:)
    Гид Лукас
    читать дальше

    - настоящий профессионал и мастер своего дела с обширными знаниями вне рамок экскурсии, что немаловажно! Ответит на любой Ваш вопрос, очень горит своим делом)
    Водитель Хаджарат водит как бог, так что вы не почувствуете никакого дискомфорта в пути!)
    Ребята безумно любят свою родину и обязательно влюбят в нее Вас!
    Безумно понравилась реконструированная станция Псцырха, очень красивая как и рукотворный водопад.
    Озеро Рица как всегда прекрасно!
    Спасибо большое, мы обязательно вернёмся еще)

    Великолепная экскурсия!
  • И
    Илюза
    26 октября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Очень классная экскурсия, спасибо Беслану за организационные моменты, перевели через границу, очень интересно все рассказывали) Еще раз бы также посетила Абхазию с этой экскурсией)
  • С
    Светлана
    26 октября 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Экскурсия прошла на отлично!
    Всё очень понравилось!
    Гид Амир знаток своего дела, знает историю своей Родины и знакомил нас с ее удивительными
    читать дальше

    уголками, сопровождая всё интересными рассказами! Отдельное спасибо водителю Эдуарду за его уверенность на горных дорогах!
    Спасибо за отличный день, проведенный в Абхазии!!!
    Обязательно всем советую съездить на эту экскурсию!

    Экскурсия прошла на отлично!
  • Е
    Екатерина
    21 октября 2025
    Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
    Поездка понравилась, но…
    очень мало информации от экскурсовода;(
    Не сказали заранее, что по понедельникам не работают пещеры и Афонский монастырь (хотя я
    читать дальше

    уточняла несколько раз об этом). Это места, в которых я очень хотела побывать и ради них поехала на экскурсию, но увы…..;(

  • Т
    Татьяна
    1 октября 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Давно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы Закавказья.
    Экскурсия отличная!
    Много положительных впечатлений от увиденного. Великолепные пейзажи, природа, места.
    читать дальше

    Поездка прошла в шикарной и комфортной атмосфере, 12 часов пролетели на одном дыхании.
    Больше спасибо нашему гиду Амиру, прекрасно организованный маршрут, тайминг, за счет раннего выезда везде всё успевали посмотреть первыми, без спешки и суеты, подача информации в меру, с юмором, на лайте.

    Давно хотела побывать в Абхазии, увидеть голубые озера и горы Закавказья.
  • В
    Валерия
    27 сентября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Путешествие в Абхазию оставило самые приятные воспоминания!
    Отлично подобранная команда из прекрасного экскурсовода Лукаса и очень веселого водителя Тенгиза сделала все-
    читать дальше

    чтобы этот день в Абхазии мы запомнили надолго) Экскурсия планировалась на 12 часов, но у нас она заняла даже около 14 часов- потому что ни один из запланированных в начале дня пунктов посещения- мы не пропустили) Это очень порадовало, мы даже сделали под завершение дня остановку для купания в море)
    Все остановки по маршруту были очень живописными и сопровождались интересным рассказом Лукаса)
    В экскурсию вошло все: и живописнейшие виды, и дегустация местной продукции (вино, сыр, мед), и купание в море и даже немного экстремального отдыха (полет на зиплайне).
    Также мы попробовали местную кухню прямо на берегу озера Рицы, снова хочется отметить- нам все подробно рассказал и посоветовал, что попробовать наш экскурсовод Лукас)
    Всех впечатлений и не перечислить в отзыве, просто хочется еще раз поблагодарить экскурсионную команду за отлично проведенный день и за такое гостеприимное знакомство с республикой Абхазия!

  • А
    Анна
    11 сентября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Бронировала экскурсию для родителей, они остались довольны! Посетили древние храмы Нового Афона, насладились красотой озера Рица, отведали местной кухни и совершили променад по набережной Гагры. Спасибо Сергею за прекрасную организацию тура, рекомендую!
  • Е
    Евгения
    3 сентября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше. Алан -рыжая борода- самый
    читать дальше

    лучший лид, сколько он знает, рассказывал не переставая, да еще и с юмором и шутками!!! Впечатлений много! А в конце поездки - купание в теплом прозрачном море!!

    Экскурсия отличная. Абхазия шикарная!! Природа не сравнимая ни с чем, таких мест нет на земле больше.
  • Ю
    Юрий
    2 сентября 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Всё, супер, Абхазия в целом понравилась, экскурсовод Беслан красавчик, так держать!!!
    Всё, супер, Абхазия в целом понравилась, экскурсовод Беслан красавчик, так держать!!!
  • К
    Ксения
    13 августа 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Потрясающая экскурсия, на одном дыхании! Все организованно до мелочей, не в спешке посмотрели все достопримечательности Абхазии 🌿🫶🏽 спасибо Амиру, было
    читать дальше

    интересно слушать, сразу видно, человек увлечен и любит свою работу 🤍 А когда смотришь на все красоты Абхазии можно приисполниться с вечно бесконечным) вообщем! Рекомендую именно эту команду!
    Отдельное спасибо Аруту) уверенный и опытный водитель! Так же создавал атмосферу экскурсии своими шутками!
    А бонусом - Амир делает классные фото и видео 🫶🏽

  • Е
    Екатерина
    27 июля 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Нам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минут создал непринужденную атмосферу. Вместо
    читать дальше

    обычной туристической спешки мы неспешно путешествовали по самым живописным местам, успевая и послушать интересные истории, и сделать красивые фото без толп людей.
    Чувствовалось, что Астамур не просто выполняет работу, а искренне хочет показать свою Абхазию - ту самую, настоящую, которую обычно скрывают от глаз туристов. После поездки остались только тёплые воспоминания и желание вернуться снова)
    Отличный гид для тех, кто ценит комфорт и душевность в путешествиях!

    Нам очень понравилась экскурсия с Астамуром! 😊Он оказался внимательным и душевным гидом, который с первых минут
  • К
    Кристина
    26 июля 2025
    Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
    Нам всё понравилось. Границу прошли очень быстро, никаких очередей и проблем.

    Наур отличный экскурсовод. Программа была идеально продумана: мы успели посмотреть
    читать дальше

    все главные места, но без спешки и суеты. Озеро Рица, Новый Афон – всё очень красиво!

    Отдельное спасибо за комфортный транспорт и хорошую организацию. Водителем был Андрей - профессионал своего дела. Советуем эту экскурсию для первого знакомства с Абхазией👍🏼

    Нам всё понравилось. Границу прошли очень быстро, никаких очередей и проблем
  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Прекрасная Елена - это наш экскурсовод, провела все на высшем уровне, было все интересно, организовано, а самое главное мы столько узнали про Абхазию!!! Рекомендую!
  • ю
    юлия
    30 сентября 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    В этот раз заказала посланникам экскурсию по которой уже ездила у ребят. они просто в восторге!!! Гид очень понравилась, но
    читать дальше

    я забыла как зовут((программа супер, места
    Я спец именно тут заказала потому что у моря листовки как раз ни все объекты далеко включает как здесь к посещению! Спасибо ещё раз!)

  • Р
    Рената
    23 сентября 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Все супер. Гид Оксана просто богиня. И водитель хороший, погода немного расстроила, но потом улучшилась. Понравилось. Советую
    Все супер. Гид Оксана просто богиня. И водитель хороший, погода немного расстроила, но потом улучшилась. Понравилось. Советую
  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Экскурсия оочень понравилась 🔥😍 мы сами с Якутии, ездили всей семьёй: я, муж и дети 7, 8, 14 и 20
    читать дальше

    лет и все, по возвращении домой единогласно сказали, что экскурсия супер💯 мы все в восторге от природы Абхазии🌴🌳🌲 чистейшего моря Пицунды 😍🌊хочется вернуться и побыть там намного больше, чем один день 🩷 хотелось бы сказать спасибо гиду Мактине за наше незабываемое знакомство с Абхазией 🌹🔥 замечательно всех организовывала, координировала, её рассказы об истории и традициях Абхазии заслуживают отдельного внимания 🌹все слушали с большим интересом😊 сразу видно, что человек любит свой край и свою работу 🩷 водитель Адгур (надеюсь правильно написала имя) ас своего дела🔥 благодарю команду за возможность увидеть столько прекрасного и испытать такие положительные эмоции🌹🔥 мы обязательно приедем ещё💯🤗

    Экскурсия оочень понравилась 🔥😍 мы сами с Якутии, ездили всей семьёй: я, муж и дети 7
  • Ю
    Юлия
    25 августа 2024
    Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
    Отличная организация, насыщенная экскурсия, гид Фатима юморная и знающая 👍 Очень понравилось.. спасибо!!! ✊
  • ю
    юлия
    16 августа 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Спасибо организаторам, очень интересная экскурсия, особенно понравилось что удалось посмотреть основные достопримечательности Абхазии в рамках одного дня
    Очень понравился гид Фатима, транспорт с кондиционером, купание
    В общем мы в восторге)

  1. Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
  2. Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
  3. Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
  4. Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
  5. Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Роза Хутор
  6. Ресторан «Гагрипш»
  7. Олимпийский Парк
  8. Самое главное
  9. Набережная
  10. Ущелье Ахцу
