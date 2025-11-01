Групповая
до 19 чел.
Природа, история, вкусы и дух Абхазии
Абхазия удивляет с первой встречи: маршрут, как общение с другом, без пафоса, но с тёплыми деталями и открытиями
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30 и 05:45
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Погрузитесь в прошлое Абхазии, насладитесь красотой озера Рица и узнайте о местных традициях и истории. Увлекательное путешествие в мир природы и культуры
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Гранд-путешествие по Абхазии: 4 города и озеро Рица
За один день посетить Гагру, Пицунду, Новый Афон, Сухум и Рицинский национальный парк
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
18 750 ₽
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3100 ₽ за человека
-
10%
Групповая
до 16 чел.
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Попробуйте высокогорный чай, мёд с местных пасек, копчёные сыры и мясо, коньяк, вино и чачу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
2430 ₽
2700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Гагра - новые термальные источники - вечерний Сухум
Отдых с оттенком ностальгии по прошлому - от легендарных курортов до целебных источников
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
19 000 ₽ за всё до 7 чел.
