Вы отправитесь в Пицунду, чтобы прокатиться на лошадях по одному из самых необычных маршрутов Абхазии — ущелью Бабы-яги.
Вас ждёт не просто конная прогулка, а путешествие в мир реликтовых лесов, скал и тишины, где почти не ощущается присутствие человека.
Вас ждёт не просто конная прогулка, а путешествие в мир реликтовых лесов, скал и тишины, где почти не ощущается присутствие человека.
Описание экскурсии
Ранним утром вы выедете из Адлера или Сириуса, пересечёте границу и отправитесь в сторону Пицунды. По дороге услышите об Абхазии — её природе, культуре, языке и истории.
Конная прогулка: ущелье, река, самшитовый лес
- По прибытии на конюшню вас ждёт инструктаж и знакомство с лошадьми — маршрут подойдёт даже тем, кто впервые садится в седло
- Вы отправитесь по тропам, которые ведут от побережья вглубь леса. Пейзаж будет постепенно меняться: сосновые рощи уступят место густым зарослям и каменистым ущельям
- Проедете через заросли кавказского самшита. Изогнутые стволы, покрытые мхом, создают необычную атмосферу — словно лес застыл во времени
- Маршрут продлится вдоль русла реки. Вам предстоит пересечь её вброд и проехать под скальными навесами, папоротниками и лианами, свисающими к воде
Грот Бабы-яги
В глубине ущелья вы остановитесь у скального грота — главной точки маршрута. Здесь вы:
- увидите тематические декорации и фигурки
- услышите местные легенды
- сделаете атмосферные фотографии
- оцените живописные виды Пицундской бухты
После конной прогулки у вас будет время на набережной Пицунды: можно пройтись вдоль воды, отдохнуть и перевести дыхание.
На обратном пути вы заедете в Гагру, где:
- прогуляетесь по парку принца Ольденбургского
- увидите ресторан «Гагрипш»
- при желании посетите две дегустации местных продуктов
Примерный тайминг
- 8:00 — выезд из Адлера или Сириуса
- 9:30–10:00 — пересечение границы
- 11:20 — прибытие в Пицунду, начало конной прогулки
- 13:00 — завершение конной прогулки, отдых на набережной
- 13:30–14:00 — обед
- 15:00 — остановка в Гагре, прогулка и дегустации
- вечер — возвращение обратно
Тайминг может немного меняться в зависимости от погоды и времени прохождения границы
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер на минивэне Toyota, конная прогулка с сопровождением инструктора
- Обед оплачивается дополнительно
- С вами будет один из гидов нашей команды
Конная прогулка
- прогулка длится 1,5 ч
- дети до 7 лет едут вместе с родителем на одной лошади, с 7 лет — на отдельной
- лошади чистые, уравновешенные, хорошо знают маршрут, сёдла — комфортные и безопасные
- инструкторы сопровождают вас на протяжении всей прогулки и помогают при необходимости
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт или свидетельство о рождении с красной печатью (отметкой о гражданстве)
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 40 туристов
С 2014 года я напрямую связан с туризмом. Имею богатый опыт в сфере организации туров. Владею 2 языками в совершенстве. Имею 2 образования по гражданской и военной специальностям. Обладаю фундаментальными знаниями истории своей страны и быта своего народа. Имею много положительных отзывов от людей, с которыми приходилось сотрудничать.
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Конная прогулка в сказочном ущелье Бабы-яги»
-
65%
Индивидуальная
Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи и Сириусу (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1400 ₽
4000 ₽ за человека
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
400 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Абхазский колорит: Кындыгские источники, ущелья, Гагра и Сухум из Адлера
Отправиться из Адлера в Страну Души на групповой экскурсии
Начало: От ближайшей к вам остановки общ. транспорта по це...
Завтра в 06:00
30 мая в 06:00
2200 ₽ за человека
Групповая
В солнечную Абхазию на минивэне: Гагра, Рица и Пицунда
Путешествие из Адлера и Сириуса к озеру Рица и главным абхазским достопримечательностям
Начало: В Сочи, Сириусе, Адлере и Красной поляне
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1950 ₽ за человека
от 11 000 ₽ за экскурсию