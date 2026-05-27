Вы отправитесь в Пицунду, чтобы прокатиться на лошадях по одному из самых необычных маршрутов Абхазии — ущелью Бабы-яги. Вас ждёт не просто конная прогулка, а путешествие в мир реликтовых лесов, скал и тишины, где почти не ощущается присутствие человека.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 11 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Ранним утром вы выедете из Адлера или Сириуса, пересечёте границу и отправитесь в сторону Пицунды. По дороге услышите об Абхазии — её природе, культуре, языке и истории.

Конная прогулка: ущелье, река, самшитовый лес

По прибытии на конюшню вас ждёт инструктаж и знакомство с лошадьми — маршрут подойдёт даже тем, кто впервые садится в седло

Вы отправитесь по тропам, которые ведут от побережья вглубь леса. Пейзаж будет постепенно меняться: сосновые рощи уступят место густым зарослям и каменистым ущельям

Проедете через заросли кавказского самшита. Изогнутые стволы, покрытые мхом, создают необычную атмосферу — словно лес застыл во времени

Маршрут продлится вдоль русла реки. Вам предстоит пересечь её вброд и проехать под скальными навесами, папоротниками и лианами, свисающими к воде

Грот Бабы-яги

В глубине ущелья вы остановитесь у скального грота — главной точки маршрута. Здесь вы:

увидите тематические декорации и фигурки

услышите местные легенды

сделаете атмосферные фотографии

оцените живописные виды Пицундской бухты

После конной прогулки у вас будет время на набережной Пицунды: можно пройтись вдоль воды, отдохнуть и перевести дыхание.

На обратном пути вы заедете в Гагру, где:

прогуляетесь по парку принца Ольденбургского

увидите ресторан «Гагрипш»

при желании посетите две дегустации местных продуктов

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Адлера или Сириуса

9:30–10:00 — пересечение границы

11:20 — прибытие в Пицунду, начало конной прогулки

13:00 — завершение конной прогулки, отдых на набережной

13:30–14:00 — обед

15:00 — остановка в Гагре, прогулка и дегустации

вечер — возвращение обратно

Тайминг может немного меняться в зависимости от погоды и времени прохождения границы

Организационные детали

В стоимость входят трансфер на минивэне Toyota, конная прогулка с сопровождением инструктора

Обед оплачивается дополнительно

С вами будет один из гидов нашей команды

Конная прогулка

прогулка длится 1,5 ч

дети до 7 лет едут вместе с родителем на одной лошади, с 7 лет — на отдельной

лошади чистые, уравновешенные, хорошо знают маршрут, сёдла — комфортные и безопасные

инструкторы сопровождают вас на протяжении всей прогулки и помогают при необходимости

Пересечение границы