Морская прогулка и встреча с дельфинами

Давайте отправимся на морскую прогулку по Черному морю. Вас ждет встреча с дельфинами в их естественной среде обитания. А еще с борта яхты вы увидите потрясающую панораму Олимпийского парка и Кавказских гор.
5
2 отзыва
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00

Что вас ожидает:

  • Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
  • Открытое Черное море
  • Дельфины в естественной среде обитания

Описание экскурсии

Навстречу дельфинам

Каждый день на пляже и море, как на ладони. Где-то вдалеке мелькнул дельфин — и все побежали смотреть. А он, всё не показывается над водой. Так зачем же ждать?! Дельфины в море! И у вас есть уникальная возможность встретить с ними рассвет или проводить закат. А также любоваться этими удивительными созданиями природы и в дневное время суток! Это произойдёт, как только вы пожелаете. Рано утром выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает, и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу. А можно по-другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек навстречу морским приключениям.

07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет из Адлера и пгт Сириус2 000 ₽
Стандартный билет из Адлера и Сириуса2 000 ₽
Аренда Яхты (1 час) порт Имеретинский10 000 ₽
Прогулка на закат 2 часа2 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
  • Открытое Черное море
  • Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
  • Работа капитана
  • Билет на одного человека
  • 1, 5-часовая прогулка
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Трансфер по Адлеру, пгт Сириус - 200 руб. Трансфер по Центральному району не предоставляется
Место начала и завершения?
Пгт Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Здравствуйте
  • Спасибо
  • Что выбрали нашу компанию. На морскую прогулку необходимо взять с собой копию паспорта
  • Для детей: копию свидетельства о рождении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
3 мая 2024
Увидели дельфинов! Потрясающие эмоции, спасибо капитану Даниилу и дельфинам!
А
23 мар 2024
Невероятная прогулка)
Безумно приятный капитан)
Даже разрешили порулить)
Ну и дельфинчиков мы увидели))

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