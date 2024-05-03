Описание экскурсии

Навстречу дельфинам Каждый день на пляже и море, как на ладони. Где-то вдалеке мелькнул дельфин — и все побежали смотреть. А он, всё не показывается над водой. Так зачем же ждать?! Дельфины в море! И у вас есть уникальная возможность встретить с ними рассвет или проводить закат. А также любоваться этими удивительными созданиями природы и в дневное время суток! Это произойдёт, как только вы пожелаете. Рано утром выйти в море на рассвете, с первыми лучами солнца. Только представьте, прохладный ветерок, брызги бьют в лицо, адреналин зашкаливает, и вот вдалеке они! Целой стайкой плывут к вам навстречу. А можно по-другому, когда уже накупались и хочется развлечений, не как у всех, то небольшой группой всего до десяти человек навстречу морским приключениям.