Еще несколько необычных экскурсий в Адлерском районе

Романтическая прогулка 👣 на парусной яхте 🛥️ с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи. В открытое море 🌊 на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов 🐬. В летнее время обязательное купание в чистейшей морской воде. Интересный рассказ о яхтенной жизни и местных развлечениях. За отдельную плату флотские байки.
Что входит
Аренда яхты
Услуги капитана
Что не входит
Напитки
Питание
Начало и место завершения
🚩 Адлер, бул. Морской 1
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.