Еще несколько необычных экскурсий в Адлерском районе

Александр В. – Гид из Адлерского района

Авторский тур на парусной яхте 🛥️.



Вы насладитесь романтикой открытого моря 🌊 и посмотрите на прекрасную природу Кавказа.



Вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи и других зданий курорта.



В летнее время сможете искупаться в открытом море 🌊, где вода идеально чистая и прозрачная.



Во время морской прогулки велика вероятность встретить дельфинов 🐬 в естественной среде и понаблюдать за их жизнью.



Бонусом интересные рассказы от профессионального капитана и путешественника.