Морская прогулка на парусной яхте в Сочи

4.5
2 отзыва
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память.

На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов!
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи
Морская прогулка на парусной яхте в Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Олимпийский парк
  • Абхазия и ее величественные горы
  • Горы Красной Поляны
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память. На парусной яхте вы увидите панораму Сочи — набережные города, Олимпийский парк, а если повезет, еще и дельфинов, которым нравится внимание туристов, и которые, бывает, подплывают очень близко, чтобы поприветствовать гостей.
У вас будет возможность позагорать под нежным утренним солнцем и покупаться в открытом бирюзовом море. А если вы в детстве мечтали стать капитаном дальнего плавания, сможете встать за штурвал под руководством опытного капитана судна!
Важные детали
  • Прогулки проводятся каждый день.
  • Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день.
  • На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года.
  • Вы можете взять с собой еду и напитки.
🚩 Начало и место завершения: Голубая улица, 1, посёлок городского типа Сириус
 Что входит
  • Трансфер (Адлер, район Олимпийского парка) туда/обратно.
 Что не входит
  • Трансфер из других районов.
Важная информация
Прогулки проводятся каждый день. Если объявлено штормовое предупреждение, то бронь переносится на следующий день. На борту есть туалет, пледы, круги, спасательные жилеты и чай в холодное время года. Вы можете взять с собой еду и напитки.
Время проведения: Ежедневно с 8:00 до 18:00 часов каждые 1, 5 часа.
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Дмитрий Б.
Дмитрий Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥Групповые🛥Водные🧒Для детей🌇Вечерние#VIP-туры

Дмитрий Б. проводит ещё 11 экскурсий

Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
2 100
за 1 чел.
1ч 30м
Конные прогулки по сказочному лесу в Сочи
Ежедневно в 9.00, 12.00, 14.00, 16.00
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
2 200
за 1 чел.
12ч
На джипах в Абхазию: Гегский водопад и завтрак королей
1 отзыв
Ежедневно с 7:00
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
2 000
за 1 чел.
12ч
Автобусный тур: Золотое кольцо Абхазии
Ежедневно с 6-00 до 7-00 время зависит от точки сбора.
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
2 200
за 1 чел.
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
Ежедневно: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Джип-тур на Каньон Псахо
2 100
за 1 чел.
Джип-тур на Каньон Псахо
1 отзыв
Ежедневно с 13:00
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
4 500
за 1 чел.
1ч 30м
В Ахштырское ущелье по сказочному лесу на квадроциклах
Ежедневно 09:30, 11:10, 12:55, 14:40, 16:20
Насыщенная обзорная экскурсия по городу Сочи
900
за 1 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по городу Сочи
1 отзыв
Ежедневно с 13:00 часов (Время проведения может быть скорректировано).
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
3 000
за 1 чел.
12ч
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
Ежедневно с 6.00 утра
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
Цена за всё – до 7 чел.
15 000
за 1-7 чел.
12ч
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
Ежедневно, время по договоренности
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
32 000
за 1 чел.
Путешествие в Воронцовские пещеры на квадроциклах
Ежедневно 09:00; 11:00
Квадро-тур по Сухому и Мокрому каньонам Псахо
Цена за всё – до 2 чел.
18 000
за 1-2 чел.
Квадро-тур по Сухому и Мокрому каньонам Псахо
Ежедневно 10:00; 13:00

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Морские прогулки на красивой парусной яхте - Адлер
1 500
за 1 чел.
1ч 30м
Морские прогулки на красивой парусной яхте - Адлер
3 отзыва
время с 7-30 и до 19-00 (но время может меняться)
Морская прогулка на яхте под парусом
1 300
за 1 чел.
1ч 30м
Морская прогулка на яхте под парусом
4 отзыва
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
Цена за всё – до 5 чел.
5 000
за 1-5 чел.
1ч 30м
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
Ежедневно с 12:30
Морская прогулка под парусом
1 500
за 1 чел.
1ч 30м
Морская прогулка под парусом
4 отзыва
Отдохнуть на комфортной яхте и полюбоваться Большим Сочи с моря — отплываем из Адлера!
ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Морская прогулка на яхте
1 000
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте
Ежедневно с 07:30 до 19:30 по расписанию
Аренда парусной яхты
Цена за всё – до 11 чел.
9 000
за 1-11 чел.
Аренда парусной яхты
Ежедневно, время по запросу
Яхты в Адлере — морская прогулка в группе
1 500
за 1 чел.
1ч 30м
Яхты в Адлере — морская прогулка в группе
время с 7-30 и до 19-00 (но время может меняться)
Прогулки на яхте в Адлере
1 400
за 1 чел.
Прогулки на яхте в Адлере
12 отзывов
Ежедневно (в зависимости от погодных условий)
Морская прогулка на катере
Цена за всё – до 6 чел.
10 500
за 1-6 чел.
Морская прогулка на катере
Ежедневно в любое время
Фото прогулка в морскому порту Сочи и аллее пальм
Цена за всё – до 3 чел.
5 000
за 1-3 чел.
Фото прогулка в морскому порту Сочи и аллее пальм
В любой день с 9.00 до 18.00
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера с прогулкой на теплоходе
900
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи из Адлера с прогулкой на теплоходе
20 отзывов
с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
Очарование старого Сочи
Цена за всё – до 2 чел.
Можно и 15 чел., но чуть дороже
от 2 000
за 1-15 чел.
Очарование старого Сочи
1 отзыв
Вторник, четверг, суббота в 14:00
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺