Посещение интерактивной выставки, во время которой гид-экскурсовод расскажет об экспонатах, об интересных фактах из истории 📖 науки и известных изобретениях, об величайших открытиях и тайнах Космоса. Все экспонаты можно трогать, интерактивные экраны с планетами солнечной системы, модели ракет и скафандры космонавтов. Различные изобретения механизмов и головоломки.
Что входит
Посещение выставки
Интерактивная экскурсия с гидом
Что не входит
Аттракционы Виртуальной реальности от 650₽
Начало и место завершения
🚩 Посёлок Эстосадок, ул Ачипсинская, 12
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