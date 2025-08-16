Описание тура
Организационные детали
Каждый участник несёт своё личное снаряжение (палатка, спальник, коврик и т. д.). При отсутствии необходимых вещей организаторы помогут подобрать снаряжение в дружественных прокатах или подскажут, где купить. Актуальный список необходимого снаряжения предоставляется инструктором по запросу.
Групповое снаряжение, питание и оборудование распределяются между всеми участниками в начале маршрута. Готовим и несём всё сообща.
Питание. Включено трёхразовое питание. Завтраки и ужины готовим в лагере, на костре или газу. В обед — лёгкий перекус: бутерброды, сладости, чай и другие калорийные продукты, не требующие длительной готовки.
Транспорт. Внедорожный транспорт.
Возраст участников. 14+ (дети участвуют при согласии родителей).
Уровень сложности. Маршрут средней категории сложности, с общим километражом около 50 км и суммарным набором высоты порядка 1300–1500 м. Радиальные выходы совершаются налегке, без тяжёлых рюкзаков. Основной подъём приходится на 1-й день (до 1000 м). Во 2-й и 3-й дни — радиальные выходы налегке с перепадами 200–500 м. Подъёмы умеренные. Подходит для людей с базовой физической подготовкой.
Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты. Скидка организованным группам участников — 10%. Подробности уточняйте при бронировании.
Программа тура по дням
Путь к озеру через Энгельмановы поляны
Встречаемся в посёлке Эстосадок. Перед стартом проведём инструктаж — обсудим правила передвижения в горах и формат взаимодействия в группе. Распределим провиант и снаряжение по рюкзакам и погрузимся в транспорт. На внедорожнике нас доставят до границы заповедника, к Энгельмановым полянам.
Сегодня нам предстоит пройти 17 км по живописной горной тропе. За день плавно наберём около 1000 метров высоты. В середине пути устроим обеденный привал — перекусим и отдохнём. К вечеру подойдём к озеру, где разобьём базовый лагерь и останемся на ночёвку.
Озеро Синеокое и панорамы у границы с Абхазией
День радиального выхода. Берём с собой лёгкие рюкзаки, в которые складываем перекус, воду, фонарики и дождевики. Поднимаемся выше — к высокогорному озеру Синеокое, расположенному у самой границы с Абхазией. Это тихое место, окружённое суровыми склонами и альпийскими лугами.
С вершины открывается панорамный вид на долину реки Мзымта. Наверху устроим чаепитие, а желающие смогут окунуться в ледяную воду озера. После отдыха вернёмся в лагерь у основного озера.
К озеру Верхний Кардывач
Совершаем ещё один радиальный выход — на этот раз по верхнему течению реки Мзымта. Наш маршрут ведёт к озеру Верхний Кардывач. Оно скрыто в ледниковом кратере горы Лоюб и славится своей ледяной водой. Место уединённое и по-своему мистическое.
Если повезёт, на берег выйдут горные козлы — не забудьте взять немного соли, они это оценят. После прогулки и отдыха возвращаемся в базовый лагерь.
Спуск в долину и возвращение
Сегодня прощаемся с озером — собираем лагерь, оставляем после себя чистую стоянку и выдвигаемся в обратный путь. Дорога вниз будет легче, а на выходе нас уже будет ждать внедорожник, который отвезёт группу обратно в Эстосадок. На этом наше путешествие завершится.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|19 550 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трёхразовое питание
- Аренда группового снаряжения (котлы, горелки, аптечка, оборудование)
- Сопровождение сертифицированным инструктором
- Регистрация маршрута в МЧС
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Переезд до посёлка Эстосадок и обратно в ваш город
- Проживание (палатки вы берёте с собой в тур)
- Трансфер от места старта на внедорожнике - около 3000 ₽
- Пропуск в заповедник - около 1000 ₽
- Аренда личного снаряжения (при необходимости) - от 800 ₽ в сутки за комплект на одного, от 1200 ₽ в сутки за комплект на двоих