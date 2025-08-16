Вы отправитесь в пешее путешествие по одному из самых живописных уголков Западного Кавказа — к озеру Кардывач и его высокогорным спутникам. Вас ждут альпийские луга, кристально чистые водоёмы и панорамы

хребтов у самой границы с Абхазией. Пройдёте по горной тропе через Энгельмановы поляны, разобьёте лагерь у озера и совершите налегке радиальные выходы к Синеокому и Верхнему Кардывачу. Подниметесь к ледниковым чашам, выпьете чай с видом на долину Мзымты, а самые смелые смогут окунуться в ледяную воду. Каждый день — движение, простые удовольствия походной жизни и тишина, которую не найти в городе. Вечером — костёр, горячая еда и рассказы опытного проводника.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Каждый участник несёт своё личное снаряжение (палатка, спальник, коврик и т. д.). При отсутствии необходимых вещей организаторы помогут подобрать снаряжение в дружественных прокатах или подскажут, где купить. Актуальный список необходимого снаряжения предоставляется инструктором по запросу.

Групповое снаряжение, питание и оборудование распределяются между всеми участниками в начале маршрута. Готовим и несём всё сообща.