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Жемчужина Западного Кавказа: поход к озеру Кырдывач с палатками

Отдохнуть в окружении горных пейзажей и полюбоваться лугами у границы с Абхазией
Вы отправитесь в пешее путешествие по одному из самых живописных уголков Западного Кавказа — к озеру Кардывач и его высокогорным спутникам. Вас ждут альпийские луга, кристально чистые водоёмы и панорамы
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хребтов у самой границы с Абхазией.

Пройдёте по горной тропе через Энгельмановы поляны, разобьёте лагерь у озера и совершите налегке радиальные выходы к Синеокому и Верхнему Кардывачу.

Подниметесь к ледниковым чашам, выпьете чай с видом на долину Мзымты, а самые смелые смогут окунуться в ледяную воду. Каждый день — движение, простые удовольствия походной жизни и тишина, которую не найти в городе. Вечером — костёр, горячая еда и рассказы опытного проводника.

5
1 отзыв
Жемчужина Западного Кавказа: поход к озеру Кырдывач с палатками
Жемчужина Западного Кавказа: поход к озеру Кырдывач с палатками
Жемчужина Западного Кавказа: поход к озеру Кырдывач с палатками

Описание тура

Организационные детали

Каждый участник несёт своё личное снаряжение (палатка, спальник, коврик и т. д.). При отсутствии необходимых вещей организаторы помогут подобрать снаряжение в дружественных прокатах или подскажут, где купить. Актуальный список необходимого снаряжения предоставляется инструктором по запросу.

Групповое снаряжение, питание и оборудование распределяются между всеми участниками в начале маршрута. Готовим и несём всё сообща.

Питание. Включено трёхразовое питание. Завтраки и ужины готовим в лагере, на костре или газу. В обед — лёгкий перекус: бутерброды, сладости, чай и другие калорийные продукты, не требующие длительной готовки.

Транспорт. Внедорожный транспорт.

Возраст участников. 14+ (дети участвуют при согласии родителей).

Уровень сложности. Маршрут средней категории сложности, с общим километражом около 50 км и суммарным набором высоты порядка 1300–1500 м. Радиальные выходы совершаются налегке, без тяжёлых рюкзаков. Основной подъём приходится на 1-й день (до 1000 м). Во 2-й и 3-й дни — радиальные выходы налегке с перепадами 200–500 м. Подъёмы умеренные. Подходит для людей с базовой физической подготовкой.

Возможно проведение тура только для вашей компании в любые удобные даты. Скидка организованным группам участников — 10%. Подробности уточняйте при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Путь к озеру через Энгельмановы поляны

Встречаемся в посёлке Эстосадок. Перед стартом проведём инструктаж — обсудим правила передвижения в горах и формат взаимодействия в группе. Распределим провиант и снаряжение по рюкзакам и погрузимся в транспорт. На внедорожнике нас доставят до границы заповедника, к Энгельмановым полянам.

Сегодня нам предстоит пройти 17 км по живописной горной тропе. За день плавно наберём около 1000 метров высоты. В середине пути устроим обеденный привал — перекусим и отдохнём. К вечеру подойдём к озеру, где разобьём базовый лагерь и останемся на ночёвку.

Путь к озеру через Энгельмановы поляныПуть к озеру через Энгельмановы поляныПуть к озеру через Энгельмановы поляныПуть к озеру через Энгельмановы поляныПуть к озеру через Энгельмановы поляныПуть к озеру через Энгельмановы поляны
2 день

Озеро Синеокое и панорамы у границы с Абхазией

День радиального выхода. Берём с собой лёгкие рюкзаки, в которые складываем перекус, воду, фонарики и дождевики. Поднимаемся выше — к высокогорному озеру Синеокое, расположенному у самой границы с Абхазией. Это тихое место, окружённое суровыми склонами и альпийскими лугами.

С вершины открывается панорамный вид на долину реки Мзымта. Наверху устроим чаепитие, а желающие смогут окунуться в ледяную воду озера. После отдыха вернёмся в лагерь у основного озера.

Озеро Синеокое и панорамы у границы с АбхазиейОзеро Синеокое и панорамы у границы с АбхазиейОзеро Синеокое и панорамы у границы с АбхазиейОзеро Синеокое и панорамы у границы с АбхазиейОзеро Синеокое и панорамы у границы с АбхазиейОзеро Синеокое и панорамы у границы с АбхазиейОзеро Синеокое и панорамы у границы с АбхазиейОзеро Синеокое и панорамы у границы с Абхазией
3 день

К озеру Верхний Кардывач

Совершаем ещё один радиальный выход — на этот раз по верхнему течению реки Мзымта. Наш маршрут ведёт к озеру Верхний Кардывач. Оно скрыто в ледниковом кратере горы Лоюб и славится своей ледяной водой. Место уединённое и по-своему мистическое.

Если повезёт, на берег выйдут горные козлы — не забудьте взять немного соли, они это оценят. После прогулки и отдыха возвращаемся в базовый лагерь.

К озеру Верхний КардывачК озеру Верхний КардывачК озеру Верхний КардывачК озеру Верхний КардывачК озеру Верхний КардывачК озеру Верхний Кардывач
4 день

Спуск в долину и возвращение

Сегодня прощаемся с озером — собираем лагерь, оставляем после себя чистую стоянку и выдвигаемся в обратный путь. Дорога вниз будет легче, а на выходе нас уже будет ждать внедорожник, который отвезёт группу обратно в Эстосадок. На этом наше путешествие завершится.

Спуск в долину и возвращениеСпуск в долину и возвращениеСпуск в долину и возвращениеСпуск в долину и возвращениеСпуск в долину и возвращение

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник19 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трёхразовое питание
  • Аренда группового снаряжения (котлы, горелки, аптечка, оборудование)
  • Сопровождение сертифицированным инструктором
  • Регистрация маршрута в МЧС
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Переезд до посёлка Эстосадок и обратно в ваш город
  • Проживание (палатки вы берёте с собой в тур)
  • Трансфер от места старта на внедорожнике - около 3000 ₽
  • Пропуск в заповедник - около 1000 ₽
  • Аренда личного снаряжения (при необходимости) - от 800 ₽ в сутки за комплект на одного, от 1200 ₽ в сутки за комплект на двоих
Где начинаем и завершаем?
Начало: Посёлок Эстосадок, точное время - по договорённости
Завершение: Посёлок Эстосадок, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Родился и всю жизнь рос на западном Кавказе. Долгое время увлекался любительскими походами, потом затянуло окончательно. Закончил школу инструкторов, прошел обучение по мед помощи. Занимаюсь любимым делом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Шикарно! Это был невероятно красивый и захватывающий поход! Каждый поворот тропы открывал для нас потрясающие виды на горы Красной Поляны, а высокогорные озера Кардывач и Синеокое вообще не описать словами,
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это нужно просто увидеть и ощутить если будет желание искупаться. Огромная благодарность гиду Павлу: всё было организовано чётко и профессионально. Во время маршрута узнал для себя много интересного, а когда нужно было “притопить”, становилось только веселее😄. Отдельно стоит отметить кулинарные навыки Павла: завтраки были шикарные👍. В целом маршрут не требует особой физической подготовки. Будет здоровая усталость, но это только на пользу нашему ”сидячему” обществу.

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Тур входит в следующие категории Адлера

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