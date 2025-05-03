Круизы и туры по воде в Адлере

Найдено 4 экскурсии в категории «Круизы» в Адлере, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Морская прогулка из Адлера
На яхте
1.5 часа
73 отзыва
Водная прогулка
Лучший выбор
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания»
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:30
2500 ₽ за человека
Морская парусная прогулка
На яхте
1.5 часа
28 отзывов
Водная прогулка
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Из Имеретинского порта вы отправитесь на морскую яхтенную прогулку в компании опытного капитана»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
4 июн в 09:00
5 июн в 09:00
2500 ₽ за человека
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
На яхте
1.5 часа
1 отзыв
Водная прогулка
Водная прогулка на яхте в Адлере: комфорт и незабываемые виды
Зеленые вершины гор, морской бриз и купание в открытом море. Прогулка под парусом на яхте из Сочи и Адлера подарит незабываемые впечатления
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
«В море мы выйдем на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
2700 ₽ за человека
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
На яхте
1 час
1 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на моторной яхте Bruno в Адлере
Прекрасная возможность провести время на итальянской моторной яхте Bruno в Адлере. Комфорт, стиль и море удовольствия ждут вас
Начало: В порту
«На яхте есть всë необходимое для комфортного отдыха: прекрасно оборудованная кухня (холодильник, электроплита, гриль, раковина, посуда)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:30
25 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 мая 2025
    Морская прогулка из Адлера
    Морская прогулка прошла отлично) хоть я была одна и с погодой не очень повезло,мы увидели огромную стаю дельфинов😍 это было незабываемо,спасибо!)
    Морская прогулка прошла отлично) хоть я была одна и с погодой не очень повезло,мы увидели огромную стаю дельфинов😍 это было незабываемо,спасибо!)
  • V
    Valeria
    1 мая 2025
    Морская прогулка из Адлера
    Все прекрасно❤️❤️❤️
  • М
    Мария
    1 мая 2025
    Морская прогулка из Адлера
    Отличная прогулка, с погодой повезло, видели много дельфинов и просто наслаждались морем
    Отличная прогулка, с погодой повезло, видели много дельфинов и просто наслаждались моремОтличная прогулка, с погодой повезло, видели много дельфинов и просто наслаждались морем
  • Ю
    Юлия
    9 июля 2024
    Морская парусная прогулка
    Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна Андрей милый человек. Купались в открытом море, вода чистейшая. Дельфин разок показался. Сделали много красивых фото, виды с моря впечатляют. Спасибо Андрею и организаторам
    Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна
  • Ю
    Юлия
    20 июня 2024
    Морская парусная прогулка
    Хорошая прогулка, у нас были замечательный и отзывчивый капитан. Парус раскрывал, было достаточно времени поплавать в море и пофотографироваться. Очень приятная прогулка
  • К
    Кристина
    18 июня 2024
    Аренда итальянской моторной яхты Bruno
    Восхитительная яхта, я в полном восторге) бронировали вдвоём с молодым человеком, на закате. Нам очень понравилось, потрясающе красивый вид, куча фоток и впечатлений) особенно хочется отметить капитана, очень весёлый и вежливый, всем рекомендую)
  • А
    Анастасия
    24 августа 2023
    Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
    прогулка прошла отлично) отплыли вовремя, успели искупаться в открытом море, капитан подробно объяснял, как и куда на судне удобнее забраться) с нами
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    было много детей - их он успокаивал, чтобы никто не беспокился при качке, дети кстати сидели у руля на безопасных скамейках, а для взрослых пассажиров открыт вход на нос яхты) мы бронировали время на 16:30, но нам позже сообщили, что в это время все занято, предложили перенести - мы не были сильно привязаны ко времени, но в плане организации немного некомфортно… но в целом все хорошо, если у вас нет морской болезни - отправляйтесь в путь!

    прогулка прошла отлично)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Круизы»

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  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2025
Сейчас в Адлере в категории "Круизы" можно забронировать 4 экскурсии от 2500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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