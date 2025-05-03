Водная прогулка
Лучший выборМорская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания»
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:30
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Из Имеретинского порта вы отправитесь на морскую яхтенную прогулку в компании опытного капитана»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
4 июн в 09:00
5 июн в 09:00
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Водная прогулка на яхте в Адлере: комфорт и незабываемые виды
Зеленые вершины гор, морской бриз и купание в открытом море. Прогулка под парусом на яхте из Сочи и Адлера подарит незабываемые впечатления
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
«В море мы выйдем на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
2700 ₽ за человека
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на моторной яхте Bruno в Адлере
Прекрасная возможность провести время на итальянской моторной яхте Bruno в Адлере. Комфорт, стиль и море удовольствия ждут вас
Начало: В порту
«На яхте есть всë необходимое для комфортного отдыха: прекрасно оборудованная кухня (холодильник, электроплита, гриль, раковина, посуда)»
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:30
25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 мая 2025Морская прогулка прошла отлично) хоть я была одна и с погодой не очень повезло,мы увидели огромную стаю дельфинов😍 это было незабываемо,спасибо!)
- VValeria1 мая 2025Все прекрасно❤️❤️❤️
- ММария1 мая 2025Отличная прогулка, с погодой повезло, видели много дельфинов и просто наслаждались морем
- ЮЮлия9 июля 2024Впервые были на морской прогулке в Адлере. Накануне позвонила диспетчер, объяснила, где место встречи. Капитан судна Андрей милый человек. Купались в открытом море, вода чистейшая. Дельфин разок показался. Сделали много красивых фото, виды с моря впечатляют. Спасибо Андрею и организаторам
- ЮЮлия20 июня 2024Хорошая прогулка, у нас были замечательный и отзывчивый капитан. Парус раскрывал, было достаточно времени поплавать в море и пофотографироваться. Очень приятная прогулка
- ККристина18 июня 2024Восхитительная яхта, я в полном восторге) бронировали вдвоём с молодым человеком, на закате. Нам очень понравилось, потрясающе красивый вид, куча фоток и впечатлений) особенно хочется отметить капитана, очень весёлый и вежливый, всем рекомендую)
- ААнастасия24 августа 2023прогулка прошла отлично) отплыли вовремя, успели искупаться в открытом море, капитан подробно объяснял, как и куда на судне удобнее забраться) с нами
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Круизы»
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