По природным сокровищам Абхазии - из Адлера

Влюбиться в страну души с первого взгляда
Мы покажем вам лучшие достопримечательности этой маленькой, но очень красивой республики.

С нами вы увидите ресторан «Гагрипш», Голубое озеро, водопад «Мужские слёзы», Юпшарский каньон, озеро Рица, Новоафонский монастырь, станцию «Псырцха» — и не только. Неотъемлемая часть маршрута — гастрономическая. Дегустации сыра, мёда и вина уже включены в стоимость!
Описание экскурсии

6:30-6:40 — ресторан «Гагрипш»

6:50-7:00 — колоннада

Визитная карточка города и одна из самых узнаваемых достопримечательностей страны.

7:30 — дегустация абхазского чая

8:10 — вторая дегустация

Вино, чача, коньяк, сыр и мясо и лёгкий завтрак — вкусное знакомство с гастрономической стороной Абхазии.

9:00 — вторая дегустация

Домашний мёд — натуральный и ароматный.

10:20 — Голубое озеро

Карстовое озеро небесного цвета, окружённое скалами. Возможность пролететь над рекой Бзыбь на тарзанке (по желанию).

10:50 — водопад «Мужские слёзы»

Небольшой, но живописный водопад прямо у дороги.

11:10 — озеро Рица

Жемчужина реликтового национального парка. Время на прогулку, отдых и обед у воды.

12:20 — обед

15:00 — Новоафонский монастырь

Действующий православный монастырь 19 века у подножия горы Афон.

15:40 — водопад в Новом Афоне и станция «Псырцха»

Живописный рукотворный водопад и легендарная железнодорожная станция, затерянная в зелени.

16:10 — выезд из Афона

Тайминг указан ориентировочный. В сезон цитрусовых заезжаем в мандариновй сад, в купальный — на море.

Организационные детали

  • В стоимость включены лёгкий завтрак (булочка, чай) и дегустации
  • Поедем на Mercedes Sprinter или Toyota Alphard
  • Программа 3+
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Оплачивается дополнительно:

  • экологический сбор: 700 ₽ — взрослый, 200 ₽ — детский (до 12 лет)
  • по желанию: обед (средний чек 700-800 ₽), тарзанка-зиплайн у реки Бзыбь — 1000 ₽ с чел.

Прохождение границы

  • Границу пересекать могут все, кроме граждан, проходящих военную службу. Также граждане, имеющие долги или проблемы с законом, пройти границу не смогут
  • Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
  • Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ближайшей остановки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Адлере
Я лицензированный гид в Абхазии. С 2020 года с большим удовольствием показываю своим гостям красоты моей Родины! Со мной и моей командой вы не просто увидите Абхазию, но и полюбите её всем сердцем! Ждём вас на экскурсиях!

