Мы покажем вам лучшие достопримечательности этой маленькой, но очень красивой республики.
С нами вы увидите ресторан «Гагрипш», Голубое озеро, водопад «Мужские слёзы», Юпшарский каньон, озеро Рица, Новоафонский монастырь, станцию «Псырцха» — и не только. Неотъемлемая часть маршрута — гастрономическая. Дегустации сыра, мёда и вина уже включены в стоимость!
Описание экскурсии
6:30-6:40 — ресторан «Гагрипш»
6:50-7:00 — колоннада
Визитная карточка города и одна из самых узнаваемых достопримечательностей страны.
7:30 — дегустация абхазского чая
8:10 — вторая дегустация
Вино, чача, коньяк, сыр и мясо и лёгкий завтрак — вкусное знакомство с гастрономической стороной Абхазии.
9:00 — вторая дегустация
Домашний мёд — натуральный и ароматный.
10:20 — Голубое озеро
Карстовое озеро небесного цвета, окружённое скалами. Возможность пролететь над рекой Бзыбь на тарзанке (по желанию).
10:50 — водопад «Мужские слёзы»
Небольшой, но живописный водопад прямо у дороги.
11:10 — озеро Рица
Жемчужина реликтового национального парка. Время на прогулку, отдых и обед у воды.
12:20 — обед
15:00 — Новоафонский монастырь
Действующий православный монастырь 19 века у подножия горы Афон.
15:40 — водопад в Новом Афоне и станция «Псырцха»
Живописный рукотворный водопад и легендарная железнодорожная станция, затерянная в зелени.
16:10 — выезд из Афона
Тайминг указан ориентировочный. В сезон цитрусовых заезжаем в мандариновй сад, в купальный — на море.
Организационные детали
В стоимость включены лёгкий завтрак (булочка, чай) и дегустации
Поедем на Mercedes Sprinter или Toyota Alphard
Программа 3+
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Оплачивается дополнительно:
экологический сбор: 700 ₽ — взрослый, 200 ₽ — детский (до 12 лет)
по желанию: обед (средний чек 700-800 ₽), тарзанка-зиплайн у реки Бзыбь — 1000 ₽ с чел.
Прохождение границы
Границу пересекать могут все, кроме граждан, проходящих военную службу. Также граждане, имеющие долги или проблемы с законом, пройти границу не смогут
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
1625 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ближайшей остановки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Яна — ваша команда гидов в Адлере
Я лицензированный гид в Абхазии. С 2020 года с большим удовольствием показываю своим гостям красоты моей Родины!
Со мной и моей командой вы не просто увидите Абхазию, но и полюбите её всем сердцем! Ждём вас на экскурсиях!