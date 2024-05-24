1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина24 мая 2024Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
- ССветлана15 мая 2024Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство. Однозначно рекомендуем!
- ЛЛюдмила7 мая 2024Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Саиду!!! Рекомендуем!!!
- ННаталия5 мая 2024Была на экскурсии из Адлера в Абхазию- по республике с душой! Очень понравилось, с нами был замечательный гид Астамур, с
- ЮЮлия25 марта 2024Залог отличного путешествия в любом городе или стране это: 1. Комфортный транспорт. ✅ 2. Безопасность ✅ 3. Интересные локации ✅ 4. И самое главное
- ААнастасия20 марта 2024Огромное спасибо организаторам и экскурсоводу Асмат за замечательно организованную экскурсию. Мы посмотрели всё, что было указано в описании к экскурсии.
- ННина9 марта 2024Была с 2-мя детьми - все хорошо, единственное Питание- обед было организовано в холодном помещении, все остальное отлично
- ДДарья8 октября 2023Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼
- ВВиктор17 октября 2022Отличная, душевная экскурсия в Абхазию. Наш гид Кристина прекрасно знает и любит свой Родной край и максимально постаралась показать эту любовь нам. У неё получилось! Спасибо ей и водителю за прекрасную экскурсию!
- ЛЛариса24 марта 2022Экскурсия очень понравилась. Спасибо отдельное гиду Фатиме.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Станция Псырцха»
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