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Везде нас проводили, всё показали, рассказали. Границу прошли быстро и без проблем. На обед останавливались в достойном кафе, все блюда понравились. Но водитель Сергей, который возил нас по Абхазии, ездил очень не аккуратно, резкие повороты, торможения, многих из нашей группы укачивало. Да и сама Абхазия меня не впечатлила, так как я путешественник с большим опытом