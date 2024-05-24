Станция Псырцха – экскурсии в Адлере

Найдено 5 экскурсий в категории «Станция Псырцха» в Адлере, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
Из Адлера - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    24 мая 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Всё замечательно! Организация на высшем уровне! Очень интересная подача материала, отличные локации. Большое спасибо экскурсоводу Астамуру и водителю Кану. На озере Рица очень вкусный обед. Порекомендовали нам солянку, форель и шашлык - пальчики оближешь 😋 10 из 10: рекомендую 👍
    Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!Всё замечательно!
  • С
    Светлана
    15 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Спасибо, нашему гиду и одновременно водителю - Саиду! За интересный рассказ и аккуратное вождение машины. Наш экскурсовод прислушался ко всем нашим пожеланиям и в итоге путешествие было прекрасным. Любовались прекрасной природой Абхазии. Некоторые локации вернули в детство. Однозначно рекомендуем!
  • Л
    Людмила
    7 мая 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Добрый день. Нам все очень понравилось. Спасибо большое Саиду!!! Рекомендуем!!!
  • Н
    Наталия
    5 мая 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Была на экскурсии из Адлера в Абхазию- по республике с душой! Очень понравилось, с нами был замечательный гид Астамур, с
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    ним экскурсия прошла познавательно и позитивно. Был хорошо подан исторический материал, ну и про легенды, куда ж без них в Абхазии!! Красивые места, вкусный обед и отличное настроение будет с вами на протяжении экскурсии, приезжайте и окунитесь в легенды и красоты Абхазии!!

  • Ю
    Юлия
    25 марта 2024
    Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
    Залог отличного путешествия в любом городе или стране это: 1. Комфортный транспорт. ✅ 2. Безопасность ✅ 3. Интересные локации ✅ 4. И самое главное
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    - увлеченный, заинтересованный, общительный, знающий всё от истории страны до названия маленького белого цветочка, гид. ✅ Спасибо Саиду за всё четыре пункта, а также за мандариновый сок и поворот на винодельню 😂 Рекомендасьон от души!

    Залог отличного путешествия в любом городе или стране это:Залог отличного путешествия в любом городе или стране это:Залог отличного путешествия в любом городе или стране это:
  • А
    Анастасия
    20 марта 2024
    Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
    Огромное спасибо организаторам и экскурсоводу Асмат за замечательно организованную экскурсию. Мы посмотрели всё, что было указано в описании к экскурсии.
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    Везде нас проводили, всё показали, рассказали. Границу прошли быстро и без проблем. На обед останавливались в достойном кафе, все блюда понравились. Но водитель Сергей, который возил нас по Абхазии, ездил очень не аккуратно, резкие повороты, торможения, многих из нашей группы укачивало. Да и сама Абхазия меня не впечатлила, так как я путешественник с большим опытом

  • Н
    Нина
    9 марта 2024
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Была с 2-мя детьми - все хорошо, единственное Питание- обед было организовано в холодном помещении, все остальное отлично
  • Д
    Дарья
    8 октября 2023
    Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
    Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼
    Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼Спасибо большое экскурсоводу Элле, нам все понравилось, получили море впечатлений 👍🏼
  • В
    Виктор
    17 октября 2022
    Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
    Отличная, душевная экскурсия в Абхазию. Наш гид Кристина прекрасно знает и любит свой Родной край и максимально постаралась показать эту любовь нам. У неё получилось! Спасибо ей и водителю за прекрасную экскурсию!
  • Л
    Лариса
    24 марта 2022
    Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо отдельное гиду Фатиме.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Станция Псырцха»

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  1. Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
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  3. Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
  4. Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
  5. Из Адлера - в Новый Афон
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Станция Псырцха" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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