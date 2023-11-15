Приглашаю вас в драйвовое путешествие на внедорожнике по живописным каньонам Хосты! Вы увидите Навалищенское ущелье и каньон Чёртовы ворота. Зайдёте в Воронцовские пещеры и посетите чайные плантации. Попробуете молочные продукты и вино у местных фермеров. А за нескучные истории буду отвечать я — человек, который родился и вырос в этих местах!