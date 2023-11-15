Путешествие на внедорожнике по горным ущельям и чайным плантациям
Приглашаю вас в драйвовое путешествие на внедорожнике по живописным каньонам Хосты! Вы увидите Навалищенское ущелье и каньон Чёртовы ворота. Зайдёте в Воронцовские пещеры и посетите чайные плантации. Попробуете молочные продукты и вино у местных фермеров. А за нескучные истории буду отвечать я — человек, который родился и вырос в этих местах!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Навалищенское ущелье — памятник природы, возраст которого отсчитывается со времён Юрского периода.
- Каньон Чёртовы ворота — живописный скальный каньон с подвесным мостом через реку Хоста.
- Чайные плантации — место рождения самого северного чая в мире. Здесь можно сделать потрясающие фотографии и нарвать немного листиков чая с собой.
- Озеро Калиновое — тихий и скрытый от туристических троп водоём, где можно устроить пикник и половить рыбу.
- Воронцовские пещеры — самая длинная система пещер в Краснодарском крае.
- Экоферма Волино — вы увидите милых козочек и коров, а также отведаете местные молочные продукты.
- Смотровые площадки, с которых открываются лучшие горные виды.
- Дегустация домашнего вина и чачи.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожном автомобиле Mitsubishi Space Gear (7 пассажирских мест), либо на Пежо 3008 (4 места).
- Экскурсия круглогодичная.
- В стоимость входит: трансфер из вашего отеля в Адлере или Сириусе, услуги гида, питьевая вода, дегустации.
Дополнительные расходы
- Воронцовские пещеры: взрослым — 450 руб. /чел., дети бесплатно.
- Возможен трансфер из центрального Сочи или Красной Поляны — 2000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в Адлере или Сириусе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Адлере
Провела экскурсии для 387 туристов
Добрый день! Меня зовут Катя. Я — сертифицированный гид и водитель со стажем более 13 лет. Провожу экскурсии на собственном авто премиум-класса. Вам со мной будет комфортно, безопасно, весело и интересно.
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