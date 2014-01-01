Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Прогулка по Олимпийскому парку

Увидеть главные объекты зимней Олимпиады-2014 и узнать о них интересные факты

Яков
Яков – Гид из Адлера
Вы рассмотрите важнейшие арены Олимпийских игр, расшифруете их архитектурные особенности и услышите, что происходит с ними в наши дни.

А также пройдете по аллее самых северных в мире пальм 🌴, отыщете Радужный мост и посетите шоу поющих фонтанов.

Кроме того, оцените перспективы Сочи в качестве международного центра туризма!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 400 ₽ за экскурсию

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Прогулка по Олимпийскому парку
Прогулка по Олимпийскому парку

Что вас ожидает

Олимпийский парк 🌳 изнутри
Вы погрузитесь в атмосферу зимы 2014-го года и почувствуете себя гостями Олимпийских игр. В программе экскурсии:

  • Ледовая арена Шайба — вы раскроете особенности многослойной структуры здания и узнаете, каким образом декоративный фасад защищает арену от ветра и солнечных лучей и помогает экономно расходовать электроэнергию.
  • Центральный стадион 🏟️ Фишт — единственный объект парка, где не проводились олимпийские спортивные состязания. Вы расшифруете его архитектурную концепцию и узнаете о его роли во время Игр.
  • Большой ледовый дворец — вы рассмотрите сложный купольный витраж из многофункционального стекла и услышите, почему его называют «умным».
  • Конькобежный центр Олимпийский овал — вы раскроете, как он связан с теннисом и как сделан его светоотражающий потолок.
  • Дворец зимнего спорта Айсберг — место, где с 2012 года проходят соревнования по фигурному катанию и шорт-треку.
  • Керлинговый центр Ледяной куб — я расскажу, какую известную юмористическую передачу снимали здесь уже после Олимпийских игр.

Организационные детали

По желанию мы можем также включить в экскурсию: выставку ретро-автомобилей — 400 рублей, музей 🖼 Николы Тесла — 350 рублей.

Начало и место завершения
🚩 у Имеретинского ж/д вокзала
Прогулка по Олимпийскому парку
Прогулка по Олимпийскому парку
Прогулка по Олимпийскому парку
Прогулка по Олимпийскому парку
Прогулка по Олимпийскому парку
Прогулка по Олимпийскому парку

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Яков
Яков
Здравствуйте, дорогие гости Сочи! Меня зовут Яков, я гид с историческим образованием. С большим удовольствием покажу вам самые интересные места нашего края и расскажу о них нескучные факты.
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