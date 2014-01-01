Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Что вас ожидает

Олимпийский парк 🌳 изнутри

Вы погрузитесь в атмосферу зимы 2014-го года и почувствуете себя гостями Олимпийских игр. В программе экскурсии:

Ледовая арена Шайба — вы раскроете особенности многослойной структуры здания и узнаете, каким образом декоративный фасад защищает арену от ветра и солнечных лучей и помогает экономно расходовать электроэнергию.

Центральный стадион 🏟️ Фишт — единственный объект парка, где не проводились олимпийские спортивные состязания. Вы расшифруете его архитектурную концепцию и узнаете о его роли во время Игр.

Большой ледовый дворец — вы рассмотрите сложный купольный витраж из многофункционального стекла и услышите, почему его называют «умным».

Конькобежный центр Олимпийский овал — вы раскроете, как он связан с теннисом и как сделан его светоотражающий потолок.

Дворец зимнего спорта Айсберг — место, где с 2012 года проходят соревнования по фигурному катанию и шорт-треку.

Керлинговый центр Ледяной куб — я расскажу, какую известную юмористическую передачу снимали здесь уже после Олимпийских игр.

Организационные детали

По желанию мы можем также включить в экскурсию: выставку ретро-автомобилей — 400 рублей, музей 🖼 Николы Тесла — 350 рублей.