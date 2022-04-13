Дворец зимнего спорта «Айсберг» – экскурсии в Адлере

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец зимнего спорта «Айсберг»» в Адлере, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Прогулка по Олимпийскому парку
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Прогулка по Олимпийскому парку
Увидеть главные объекты зимней Олимпиады-2014 и узнать о них интересные факты
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700 за человека
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900 за человека
История сочинской Олимпиады
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
История сочинской Олимпиады
Увидеть олимпийские объекты и узнать, как 2014 год изменил Сочи
Начало: У места вашего проживания в Адлере
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Дворец зимнего спорта «Айсберг»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по Олимпийскому парку
  2. Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
  3. История сочинской Олимпиады
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. SkyPark
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в феврале 2025
Сейчас в Адлере в категории "Дворец зимнего спорта «Айсберг»" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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