1.5 часа
Индивидуальная
Прогулка по Олимпийскому парку
Увидеть главные объекты зимней Олимпиады-2014 и узнать о них интересные факты
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
700₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
История сочинской Олимпиады
Увидеть олимпийские объекты и узнать, как 2014 год изменил Сочи
Начало: У места вашего проживания в Адлере
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 апреля 2022Отважный, приятный, квалифицированный экскурсовод. Экскурсия очень понравилась, несмотря на проливной дождь и огромные лужи. Интересный материал, понятная подача, приятный собеседник. Рекомендую туристам
- ААнастасия1 апреля 2022Экскурсия понравилась. Это была приятная обзорная прогулка. Информации было достаточно.
- OOLGA6 мая 2021Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Дворец зимнего спорта «Айсберг»»
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