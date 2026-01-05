Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Всего за день мы побываем в самых красивых местах Абхазии! Вы прогуляетесь по центральной набережной Сухума и по ущелью Черниговка, полюбуетесь вечерней Гагрой и испытаете на себе эффект целебной воды в термальных источниках Кындыга. 4.5 144 отзыва

Владислава Растатурина Ваш гид в Адлере Задать вопрос Групповая экскурсия -20% 1900 ₽ выгода 380 ₽ 1520 ₽ за человека 4.5 144 отзыва 12 часов 1-20 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сухум — набережная Набережная — обязательный атрибут морского курорта, и Абхазия не исключение. Сухумская набережная с необычным названием «Махаджиров» была построена ещё в ХХ веке, и некоторые из этих построек сохранились по сей день. К 2021 году набережная оснащена большим количеством кафе и ресторанов с европейской и национальной кухней, шикарными песчаными пляжами и фонтаном с грифонами (12 золотых грифонов, из клювов которых бьют струи воды). Черниговка Черниговка чарует своей красотой и уникальной атмосферой. Это красивейшее горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные валуны белых скал, среди которых расположился необычный ресторан. Кындыг Кындыг знаменит сероводородными термальными источниками, обладающими целебными свойствами. Температура воды, поднимающейся из недр земли, достигает 100 градусов по Цельсию (а не 1000 — это явная ошибка), а при прохождении через трубы в бассейн она охлаждается до 45 градусов. Проникая через поры и дыхательные пути в организм, она благоприятно влияет на клеточную структуру. В комплексе вы также сможете принять термальный гидромассаж и не менее полезные грязевые ванны. Эта остановка приведёт ваш организм в тонус и снимет усталость в конце насыщенного дня. На обратном пути перед самой границей мы осуществим небольшую остановку в Гагре, а возле Гагрской колоннады с вечерним освещением полюбуемся панорамой всего побережья Абхазии. Важная информация: Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Порядок остановок, с которых осуществляется сбор указан ниже в подробной программе. Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы — наличными. Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне или Гагре). Для организованных групп мы предлагаем индивидуальные туры. Гибкие программы экскурсий могут меняться с учетом вашего запроса, времени прибытия и отправления, требования к гидам и транспорту. Подробности уточняйте у организатора.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ● Г. Гагра

● Ресторан Гагрипш

● Парк принца Ольденбургского

● Гагринская колоннада

● Город Новый Афон:

● Приморский парк с лебедями

● Столица Абхазии - г. Сухум:

● Кофейня Брехаловка

● Набережная Махаджиров

● Скульптура Ника и патефон

● Колоннада на набережной г. Сухума

● Фонтан с грифонами

● Абхазский гос. театр им. Чанба

● Сухумский мор. порт

● Памятник Махаджирам

● Ущелье Черниговка

● Термальный источник Кындыг Что включено Сопровождение экскурсовода

Трансфер в обе стороны

Завтрак (чай, булочка)

Дегустации

Страховка

Посещение мандаринового сада (в зимнее время года) Что не входит в цену Эко-сбор в ущелье Черниговка: 400 руб. /чел.

Вход в термальный источник (по желанию): 400 руб. чел.

Обед

Дополнительные локации (по желанию):/n Новый Афонский монастырь - 300 ₽/чел. /n Село Лыхны и храм X века - 300 ₽/чел. /n Драндский собор VI века - 300 ₽/чел. /n Фуникулер (панорамная площадка с видом на Сухум) - 300 ₽/чел. /n Ущелье Черниговка - 400 ₽/чел. Место начала и завершения? Адлер, удобная для вас остановка Когда и сколько длится? Когда: По четным числам Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Время отправления на сайте и общая продолжительность экскурсии указаны ориентировочно и могут меняться в зависимости от места вашего проживания. Накануне экскурсии с вами свяжется менеджер и согласует точное время и место сбора, сообщит марку и номер автобуса. Порядок остановок, с которых осуществляется сбор указан ниже в подробной программе

Оплата экскурсии на месте гиду и дополнительные расходы - наличными

Программа экскурсии может корректироваться. Купание в Черном море доступно в теплое время года (в Новом Афоне или Гагре)

Для организованных групп мы предлагаем индивидуальные туры. Гибкие программы экскурсий могут меняться с учетом вашего запроса, времени прибытия и отправления, требования к гидам и транспорту. Подробности уточняйте у организатора Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.