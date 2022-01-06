Сухум, Черниговка, Термальный источник «Кындыг»

5
1 отзыв
В группе
до 20 чел.
Сухум, Черниговка, Термальный источник «Кындыг»
Сухум, Черниговка, Термальный источник «Кындыг»
Сухум, Черниговка, Термальный источник «Кындыг»
Сухум, Черниговка, Термальный источник «Кындыг»

Что вы можете увидеть 🤩

  • Маршрут:
  • Город Гагра. Ресторан «Гагрипш»
  • Сухум
  • Посещение набережной. Фонтан с грифонами
  • Село Черниговка (Мерхеул)
  • Обед в Апацхе. Дегустации
  • Термальный источник Кындыг
  • Вечерняя Гагрская колоннада
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Сухум – набережная

Набережная – обязательная составляющая морского курорта, и Абхазия, не исключение. Сухумская набережная с необычным названием «Махаджиров» была построена еще в ХХ веке, и некоторые из этих построек сохранились по сей день. К 2021 году набережная оснащена большим количество кафе и ресторанов с Европейской Национальной кухней, шикарными песчаными пляжами и фонтаном с Грифонами, а именно 12 золотых Грифонов из клювов, которых, бьют струи воды.
Черниговка – чарующая своей красотой и уникальной атмосферой. Это красивейшее горное ущелье, где река Мачарка омывает огромные валуны белых скал, а среди них расположился необычный ресторан.
Кындыг – знаменит сероводородными термальными источниками, обладающие лечебными свойствами. Температура воды, поднимающая из недр земли, достигает 1000 градусов по Цельсию и при прохождении через трубы в бассейн охлаждается до 45 градусов, проникая через поры и дыхательные пути в организм, благоприятно влияет на клеточные структуры. А также в комплексе Вы сможете принять термальный гидромассаж и принять не менее полезные грязевые ванные. Эта остановка приведет Ваш организм в тонус и снимет усталость в конце насыщенного для.
На обратном пути перед самой границей мы осуществим небольшую остановку в Гагре, а возле Гагрской Колоннады с вечерним освещением после реставрации в 2021 году и полюбуемся панорамой всего побережья Абхазии.
Организационные детали

Маршрут:

  • Термальный Источник Кындыг + Ущелье Черниговка.
Псоу
Ресторан Гагрипш
Лёгкий завтрак
Дегустация вина и сыра.
Дегустация меда
Столица Абхазии г. Сухум
Посещение набережной
Фонтан с Грифонами.
Заказ обеда по дороге к Ущелью Черниговка.
Прогулка по Ущелью Черниговка
Обед.
Посещение Термального Комплекса в селе Кындыг.
Колоннада (Гагра).
————————-

Дополнительно по желанию группы:

    Посещение Драндского Собора. (6-7 века. .)
    Посещение Дачи Сталина в Афоне.
    Тарзанка+ Подвесной Мост.
    ————————-
    Возврат к Границе к 19:30-20:00.
    Длительность: с 6:30 до 20:00

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Включено в стоимость:
    • Сопровождение экскурсовода
    • Чаепитие
    • Дегустации
    • Страховка
    Что не входит
    • Вход в термальный источник (200р. /чел.)
    Место начала и завершения?
    Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Важная информация
    • Какие документы нужны для въезда в Абхазию
    • Для взрослых: общегражданский или заграничный паспорт
    • Для ребенка: свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (или соответствующий вкладыш) и паспорт (загранпаспорт или внутренний) для детей старше 14 лет
    • Для граждан РФ до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей, в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки.
    • Стоимость экскурсии:
    • Взрослый – 2000 рублей с человека, Дети до 12 лет – 1600 рублей с человека, Дети до 5 лет – бесплатно (без предоставления места)
    • Транспорт:
    • Автобусы Mercedes Sprinter (20 мест)
    • Отправление на экскурсию от удобного для вас места
    • Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок, центр Сочи
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

    👥Групповые🚌На автобусе⚙️Необычные🏡Выездные🍤Гастрономические🏞АбхазияРазвлечения и билетыЗолотое кольцо Абхазии🗽Достопримечательности

    Еще несколько похожих предложений в Адлере

    Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
    В группе
    до 20 чел.
    13ч
    2 200
    за 1 чел.
    Термальный источник Кындыг + ущелье Черниговка
    Приглашаю вас оздоровить и омолодить свой организм в лечебных ваннах термального источника, совершить прогулку по
    6 янв
    8 янв
    10 янв
    ещё...
    См. календарь
    Экскурсия в Кындыг на термальный источник
    В группе
    до 20 чел.
    2 500
    за 1 чел.
    Экскурсия в Кындыг на термальный источник
    👣 Пешеходная
    🛣 Джиппинг
    🚌 На автобусе
    🚘 Трансфер
    За здоровьем - на Кындыгские термальные источники в Абхазии
    Ежедневно с 06:00 утра
    Термальные исцеляющие источники Кындыг и сказочная Черниговка
    В группе
    до 20 чел.
    4.8
    10
    12ч
    2 600
    за 1 чел.
    Термальные исцеляющие источники Кындыг и сказочная Черниговка
    Абхазия - это не только красивые пейзажи
    6 янв
    8 янв
    10 янв
    ещё...
    Отправление по календарю, выезд с 6:00 до 7:00
    Термальный источник Кындыг и экскурсии по Сухуму
    Индивидуально
    для 4 чел.
    13ч
    15 600
    за 1-4 чел.
    Термальный источник Кындыг и экскурсии по Сухуму
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
    Индивидуально
    для 5 чел.
    5
    5
    11 000
    за 1-5 чел.
    Сказочная Черниговка и исцеляющие источники Кындыг
    🚗 На машине
    Прогуляться по Сухумской набережной и насладиться первозданной природой курортных районов
    5 янв
    6 янв
    7 янв
    ещё...
    Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
    Индивидуально
    для 5 чел.
    5
    1
    12ч
    15 000
    за 1-5 чел.
    Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
    🚌 На автобусе
    Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу
    5 янв
    6 янв
    7 янв
    ещё...
    Абхазия во всей красе: Гагра, Черниговка и Кындыг
    В группе
    до 5 чел.
    12ч
    2 500
    за 1 чел.
    Абхазия во всей красе: Гагра, Черниговка и Кындыг
    Мы подготовили для вас супер насыщенный тур, который не даст ни минутки, чтобы заскучать,
    5 янв
    6 янв
    7 янв
    ещё...
    по четным дням
    Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
    В группе
    до 18 чел.
    5
    2
    12ч
    2 000
    за 1 чел.
    Гранд-тур по Абхазии и СПА в селе Кындыг
    🚌 На автобусе
    Автобусная поездка по главным достопримечательностям края и отдых на термальном источнике
    5 янв
    9 янв
    10 янв
    ещё...
    в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 06:30
    Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум
    Индивидуально
    для 6 чел.
    5
    1
    13000
    11 700
    за 1-6 чел.
    Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум
    🚗 На машине
    Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики
    7 янв
    8 янв
    9 янв
    ещё...
    И это всё — Краснодарский край!
    Индивидуально
    до 4 чел.
    5 000
    за 1-4 чел.
    И это всё — Краснодарский край!
    🚗 На машине
    🐴 Конные прогулки
    Термальные источники, чайные плантации и конная ферма на авто-пешеходной экскурсии
    6 янв
    7 янв
    8 янв
    ещё...
    Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия
    Индивидуально
    для 3 чел.
    10ч
    25 000
    за 1-3 чел.
    Обзорная экскурсия в Сухум, Абхазия
    Приглашаю вас в путешествие в столицу солнечной Абхазии
    Ежедневно в удобное вам время
    Неизведанный мир восточной Абхазии
    Индивидуально
    для 4 чел.
    10ч
    18 000
    за 1-4 чел.
    Неизведанный мир восточной Абхазии
    🚗 На машине
    Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
    5 янв
    6 янв
    7 янв
    ещё...

    Владислава Р. проводит ещё 2 экскурсии

    Абхазия - страна души
    В группе
    до 20 чел.
    4.7
    65
    12ч
    1 350
    за 1 чел.
    Абхазия - страна души
    🚌 На автобусе
    Абхазия или страна души - так называют местные свою родину
    5 янв
    6 янв
    7 янв
    ещё...
    Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное)
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3в1
    В группе
    до 50 чел.
    4.7
    100
    1 000
    за 1 чел.
    Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3в1
    🚌 На автобусе
    Олимпиада-2014 кардинально преобразила Сочи
    5 янв
    6 янв
    7 янв
    ещё...
    Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное)
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Адлере
    ХОРОШО
    🇷🇺
    ТАМ