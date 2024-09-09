Экскурсии в Навалищенское ущелье

Найдено 3 экскурсии в категории «Навалищенское ущелье» в Адлере, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
На машине
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 сен в 08:00
11 сен в 08:00
6 000 за человека
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
На машине
Джиппинг
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Волшебные каньоны Хосты + дегустация вина
На машине
Джиппинг
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Волшебные каньоны Хосты + дегустация вина
Путешествие на внедорожнике по горным ущельям и чайным плантациям
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
12 990 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Навалищенское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
  2. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
  3. Волшебные каньоны Хосты + дегустация вина
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Олимпийский Парк
  8. Набережная
  9. Ущелье Ахцу
  10. Гора Ахун
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Навалищенское ущелье" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 20 000.
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