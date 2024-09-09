8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям
Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 сен в 08:00
11 сен в 08:00
6 000₽ за человека
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: В Адлере
Завтра в 08:00
2 сен в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Волшебные каньоны Хосты + дегустация вина
Путешествие на внедорожнике по горным ущельям и чайным плантациям
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
12 990₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Навалищенское ущелье»
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