Найдено 3 экскурсии в категории « Навалищенское ущелье » в Адлере, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Мини-группа до 4 чел. Из Адлера в Сочи: по каньонам и подземельям Спастись от суеты города и отправиться на свидание с природой на целый день Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк 6 000 ₽ за человека На машине Джиппинг 6 часов Индивидуальная до 6 чел. Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи из Адлера Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы Начало: В Адлере 20 000 ₽ за всё до 6 чел. На машине Джиппинг 5 часов Индивидуальная до 7 чел. Волшебные каньоны Хосты + дегустация вина Путешествие на внедорожнике по горным ущельям и чайным плантациям Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе 12 990 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Адлера

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Навалищенское ущелье»

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