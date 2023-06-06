Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»

Aleksandr — ваш гид в Адлере

Провёл экскурсии для 411 туристов

Я более 5 лет живу в Сочи. Катаю на кабриолете по этой прекрасной части России. Знаю сокровенные места, которые вам не покажут ни в одном туристическом агентстве, поэтому вы можете быть уверенными в новой фантастической фотоколлекции. А еще поездки со мной могут стать отличным способом провести девичники, мальчишники и любые дружеские встречи!

Задать вопрос