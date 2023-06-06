Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»

С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места

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Шикарный белый кабриолет Ford Mustang, внедорожник премум-класса Audi Q7, шестиместный кабриолет УАЗ или мотоцикл? Выбирайте, на чём вы хотите добраться из/до аэропорта или ж/д вокзала, — цена от транспортного средства не меняется! Также могу доставить вас в Красную поляну или Сочи.
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»
Ближайшие даты:
6
июн
7
июн
8
июн
9
июн
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Варианты трансфера

  • Кабриолет Ford Mustang (вместимость 3 пассажира) — эффектный выход с самолёта гарантирован!
  • Внедорожник премиум класса Audi Q7 (вместимость 4-5 пассажиров).
  • Внедорожник-кабриолет УАЗ (вместимость 6 пассажиров) — для большой и весёлой компании.
  • Мото-трансфер Suzuki Boulevard 1500cc c удобной посадкой и музыкой — рассчитан на 1 пассажира, но если вас больше и каждый хочет ехать на мотоцикле, то я могу пригнать до 5 мотоциклов.

Организационные детали

  • Цена указана за маршрут «Аэропорт/вокзал — любая точка Адлера».
  • Стоимость трансфера «Аэропорт — Центральный Сочи/Красная поляна» — 6500 руб.
  • От вида транспорта цена за услугу не меняется.
  • Если вы путешествуете с детьми, то предупредите меня, чтобы я подготовил детские кресла.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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