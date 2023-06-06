Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»

С комфортом или даже шиком довезу вас до нужного места
Шикарный белый кабриолет Ford Mustang, внедорожник премум-класса Audi Q7, шестиместный кабриолет УАЗ или мотоцикл? Выбирайте, на чём вы хотите добраться из/до аэропорта или ж/д вокзала, — цена от транспортного средства не меняется! Также могу доставить вас в Красную поляну или Сочи.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Варианты трансфера
- Кабриолет Ford Mustang (вместимость 3 пассажира) — эффектный выход с самолёта гарантирован!
- Внедорожник премиум класса Audi Q7 (вместимость 4-5 пассажиров).
- Внедорожник-кабриолет УАЗ (вместимость 6 пассажиров) — для большой и весёлой компании.
- Мото-трансфер Suzuki Boulevard 1500cc c удобной посадкой и музыкой — рассчитан на 1 пассажира, но если вас больше и каждый хочет ехать на мотоцикле, то я могу пригнать до 5 мотоциклов.
Организационные детали
- Цена указана за маршрут «Аэропорт/вокзал — любая точка Адлера».
- Стоимость трансфера «Аэропорт — Центральный Сочи/Красная поляна» — 6500 руб.
- От вида транспорта цена за услугу не меняется.
- Если вы путешествуете с детьми, то предупредите меня, чтобы я подготовил детские кресла.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aleksandr — ваш гид в Адлере
Провёл экскурсии для 411 туристов
Я более 5 лет живу в Сочи. Катаю на кабриолете по этой прекрасной части России. Знаю сокровенные места, которые вам не покажут ни в одном туристическом агентстве, поэтому вы можете быть уверенными в новой фантастической фотоколлекции. А еще поездки со мной могут стать отличным способом провести девичники, мальчишники и любые дружеские встречи!
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