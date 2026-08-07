Трансфер на кабриолете, внедорожнике или мотоцикле «Аэропорт - Адлер»

Шикарный белый кабриолет Ford Mustang, внедорожник Toyota Tundra с комфортабельным просторным салоном или мотоцикл? Выбирайте, на чём хотите добраться из/до аэропорта или ж/д вокзала, — цена от транспортного средства не меняется! Также могу доставить вас в Красную поляну или Сочи.
Описание трансфер
Варианты трансфера
- Кабриолет Ford Mustang (вместимость 3 пассажира) — эффектный выход с самолёта гарантирован!
- Пикап Toyota Tundra с двигателем 5.7 V8 400лс с комфортабельным просторным салоном (вместимость 4−5 пассажиров).
- Мото-трансфер Suzuki Boulevard 1500cc c удобной посадкой и музыкой — рассчитан на 1 пассажира, но если вас больше и каждый хочет ехать на мотоцикле, то я могу пригнать до 5 мотоциклов.
Организационные детали
- Цена указана за маршрут «Аэропорт/вокзал — любая точка Адлера».
- Стоимость трансфера «Аэропорт — Центральный Сочи/Красная поляна» — 10 000 ₽.
- От вида транспорта цена за услугу не меняется.
- Если вы путешествуете с детьми, то предупредите меня, чтобы я подготовил детские кресла.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 685 туристов
Я более 5 лет живу в Сочи. Катаю на кабриолете по этой прекрасной части России. Знаю сокровенные места, которые вам не покажут ни в одном туристическом агентстве, поэтому вы смело можете рассчитывать на новую фантастическую фотоколлекцию. А ещё поездки со мной могут стать отличным способом провести девичники, мальчишники и любые дружеские встречи!
Входит в следующие категории Адлера
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