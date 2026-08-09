Общение с животными, прогулки на свежем воздухе, экологически чистая вкусная еда – это лучшее лекарство от депрессии, хронической усталости и тревог, которым так подвержены жители современных городов. Особенностью наших экскурсий является то, что Вы сами распоряжаетесь временем. Более того, Вы в праве выбрать еще одно место для посещения по согласованию с гидом на местности.
Описание трансферОб экоферме «Экзархо»История фермы началась с маленькой, но сильной женщины – Инны Экзархо, которая перебралась с детьми и мужем из шумного мегаполиса Москвы в Сочи в поисках тихого места для своей семьи. Мы расскажем вам, как воплощалась в жизнь мечта Инны, как из маленького семейного ресторана появилась целая эко-ферма, ставшая достопримечательностью Сочи. На ферме вы увидите много разных животных, в том числе — элитные породы лошадей. Здесь же на ваш выбор есть разные развлечения — от катания на лошадях до полета на воздушном шаре. Чайные плантации Мацесты:Обширные изумрудные чайные плантации поднимаются вверх по склонам горных массивов Кавказского хребта, окруженные реликтовым лесом. Мацестинские чайные плантации общей площадью 170 гектаров – это экологически чистое место вдали от трасс и предприятий с целебным горным воздухом и живописными видами. Прогулка по Чайным плантациям Вам запомнится надолго, Вы сможете насладиться невероятными видами и сделать красивые фотографии на свой смартфон.
Вторник-воскресенье, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чайные плантации Мацесты
- Ферма Экзархо:
- Знаменитый коневодческий комплекс, где разводят элитные породы арабских и кавказских скакунов
- Манеж для катания
- Козоводческий комплекс в формате контактного зоопарка
- Экоресторан фермы
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (Land Cruiser)
- Трансфер от места проживания в Сочи/Адлере и обратно
Что не входит в цену
- Единый входной билет: посещение конного и козоводческого/nотделений (1500 руб. /чел.)
- Дегустация сыров (от 800 руб. /чел., с вином - от 1100 руб. /чел.)
- Обед в ресторане Фермы Экзархо по меню за свой счет
- Катание на лошади по манежу (600 руб. /1 круг, 900 руб. /2 круга)
- Полет на воздушном шаре (только по погодным условиям, 2800 руб. /взрослый, 2300 руб. /детский от 7 до 15 лет, от 3 до 7 лет - 1 800 руб.)
- Выгул мини-лошадок (от 850 руб. /10 минут)
- Прогулка по Чайным плантациям (700 руб. /чел. с экскурсией и чаепитием)
- Трансфер из Красной поляны - 7000 рублей
- Vip-сопровождение (6000 руб.)
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник-воскресенье, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Адлера
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