Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Общение с животными, прогулки на свежем воздухе, экологически чистая вкусная еда – это лучшее лекарство от депрессии, хронической усталости и тревог, которым так подвержены жители современных городов. Особенностью наших экскурсий является то, что Вы сами распоряжаетесь временем. Более того, Вы в праве выбрать еще одно место для посещения по согласованию с гидом на местности.

Мария Ваш гид в Адлере Задать вопрос Индивидуальный трансфер 16 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 6 часов 1-5 человек Лошадь – друг человека Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание трансфер Об экоферме «Экзархо»История фермы началась с маленькой, но сильной женщины – Инны Экзархо, которая перебралась с детьми и мужем из шумного мегаполиса Москвы в Сочи в поисках тихого места для своей семьи. Мы расскажем вам, как воплощалась в жизнь мечта Инны, как из маленького семейного ресторана появилась целая эко-ферма, ставшая достопримечательностью Сочи. На ферме вы увидите много разных животных, в том числе — элитные породы лошадей. Здесь же на ваш выбор есть разные развлечения — от катания на лошадях до полета на воздушном шаре. Чайные плантации Мацесты:Обширные изумрудные чайные плантации поднимаются вверх по склонам горных массивов Кавказского хребта, окруженные реликтовым лесом. Мацестинские чайные плантации общей площадью 170 гектаров – это экологически чистое место вдали от трасс и предприятий с целебным горным воздухом и живописными видами. Прогулка по Чайным плантациям Вам запомнится надолго, Вы сможете насладиться невероятными видами и сделать красивые фотографии на свой смартфон.

Вторник-воскресенье, по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик