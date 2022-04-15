Об экоферме «Экзархо»
История фермы началась с маленькой, но сильной женщины – Инны Экзархо, которая перебралась детьми и мужем из шумного мегаполиса Москвы в Сочи в поисках тихого места для своей семьи.
Вначале она открыла небольшой ресторан, и основной проблемой стала поставка экологичных продуктов. И тогда возникла идея основать ферму, где можно было бы разводить животных, выращивать чистые натуральные продукты для своей семьи и ресторана.
Постепенно ферма расширялась, появились постоянные клиенты на свежие овощи, фрукты, молочную продукцию. На Экзархо стали разводить не только коз, но и элитных лошадей, открыли конный клуб. Так хозяйство переросло в знаменитую экоферму, туристический комплекс и популярный гастрономический тренд.
Сегодня ферма «Экзархо» – уже не просто агрохозяйство, а достопримечательность Большого Сочи. Сюда приезжают люди со всех уголков России, чтобы набраться сил, побыть наедине с природой и насладиться первозданной красотой и гармонией окружающего мира.
Наша программа в Экзархо:
- экскурсия и рассказ о создании, развитии и деятельности фермерского хозяйства;
- посещение знаменитого коневодческого комплекса. Для лошадей здесь созданы идеальные условия. На ферме разводят элитные породы, арабских и кавказских скакунов;
- катание на лошадях в манеже;
- посещение козоводческого комплекса. Здесь выращивают молочных коз и производят качественные натуральные продукты, без добавок, красителей и консервантов. Вы получите яркие впечатления от общения с милыми пушистыми козлятами, которых так и хочется гладить, и обнимать;
- кормление козочек морковью и молоком. Вы сможете покормить маленьких козлят и из бутылочки тоже;
- дегустация сыров, которые производят на Экзархо;
- полет на воздушном шаре, если позволит погода и время работы;
- выгул мини-лошадок, по желанию.
Чайные плантации Мацесты:
- Обширные изумрудные чайные плантации поднимаются вверх по склонам горных массивов Кавказского хребта, окруженные реликтовым лесом. Мацестинские чайные плантации общей площадью 170 гектаров – это экологически чистое место вдали от трасс и предприятий с целебным горным воздухом и живописными видами, настоящая мекка для любителей красивых эксклюзивных фотографий.
- Прогулка по Чайным плантациям Вам запомнится надолго, Вы сможете насладиться невероятными видами и сделать красивые фотографии на свой смартфон.
- Общение с животными, прогулки на свежем воздухе, экологически чистая вкусная еда – это лучшее лекарство от депрессии, хронической усталости и тревог, которым так подвержены жители современных городов. Особенностью наших экскурсий является то, что Вы сами распоряжаетесь временем. Более того, Вы в праве выбрать еще одно место для посещения по согласованию с гидом на местности.