Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо

Среди покрытых зеленью гор Кавказа, недалеко от Мацесты, в одном из красивейших мест с живописными пейзажами находится

Индивидуальная
Среди покрытых зеленью гор Кавказа, недалеко от Мацесты, в одном из красивейших мест с живописными пейзажами находится знаменитая экоферма «Экзархо» – прекрасное место для отдыха.

Здесь выращивают экологически чистые и полезные продукты, разводят лошадей и коз, изготавливают вкуснейшие натуральные сыры и молочные продукты.
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо

Что вас ожидает 🤩

  • Ферма Экзархо:
  • Знаменитый коневодческий комплекс, где разводят элитных пород, арабских и кавказских скакунов
  • Манеж для катания
  • Козоводческий комплекс в формате контактного зоопарка
  • Экоресторан фермы
  • Чайные плантации Мацесты

Об экоферме «Экзархо»

История фермы началась с маленькой, но сильной женщины – Инны Экзархо, которая перебралась детьми и мужем из шумного мегаполиса Москвы в Сочи в поисках тихого места для своей семьи.
Вначале она открыла небольшой ресторан, и основной проблемой стала поставка экологичных продуктов. И тогда возникла идея основать ферму, где можно было бы разводить животных, выращивать чистые натуральные продукты для своей семьи и ресторана.
Постепенно ферма расширялась, появились постоянные клиенты на свежие овощи, фрукты, молочную продукцию. На Экзархо стали разводить не только коз, но и элитных лошадей, открыли конный клуб. Так хозяйство переросло в знаменитую экоферму, туристический комплекс и популярный гастрономический тренд.
Сегодня ферма «Экзархо» – уже не просто агрохозяйство, а достопримечательность Большого Сочи. Сюда приезжают люди со всех уголков России, чтобы набраться сил, побыть наедине с природой и насладиться первозданной красотой и гармонией окружающего мира.

Наша программа в Экзархо:

  • экскурсия и рассказ о создании, развитии и деятельности фермерского хозяйства;
  • посещение знаменитого коневодческого комплекса. Для лошадей здесь созданы идеальные условия. На ферме разводят элитные породы, арабских и кавказских скакунов;
  • катание на лошадях в манеже;
  • посещение козоводческого комплекса. Здесь выращивают молочных коз и производят качественные натуральные продукты, без добавок, красителей и консервантов. Вы получите яркие впечатления от общения с милыми пушистыми козлятами, которых так и хочется гладить, и обнимать;
  • кормление козочек морковью и молоком. Вы сможете покормить маленьких козлят и из бутылочки тоже;
  • дегустация сыров, которые производят на Экзархо;
  • полет на воздушном шаре, если позволит погода и время работы;
  • выгул мини-лошадок, по желанию.

Чайные плантации Мацесты:

  • Обширные изумрудные чайные плантации поднимаются вверх по склонам горных массивов Кавказского хребта, окруженные реликтовым лесом. Мацестинские чайные плантации общей площадью 170 гектаров – это экологически чистое место вдали от трасс и предприятий с целебным горным воздухом и живописными видами, настоящая мекка для любителей красивых эксклюзивных фотографий.
  • Прогулка по Чайным плантациям Вам запомнится надолго, Вы сможете насладиться невероятными видами и сделать красивые фотографии на свой смартфон.
  • Общение с животными, прогулки на свежем воздухе, экологически чистая вкусная еда – это лучшее лекарство от депрессии, хронической усталости и тревог, которым так подвержены жители современных городов. Особенностью наших экскурсий является то, что Вы сами распоряжаетесь временем. Более того, Вы в праве выбрать еще одно место для посещения по согласованию с гидом на местности.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт (Land Cruiser)
  • Трансфер от места проживания и обратно
Что не входит
  • Экскурсия по комплексу в группе (550 руб. /чел.)
  • Vip-сопровождение (3000 руб.)
  • Корм животных: морковью (150 руб. /чел., молоком – 250 руб. /чел.)
  • Дегустация сыров с чаем (715 руб. /чел., с вином – 1000 руб. /чел.)
  • Обед в ресторане Фермы Экзархо по меню за свой счет
  • Катание на лошади по манежу (250 руб. /1 круг, 400 руб. /2 круга).
  • Полет на воздушном шаре (только по погодным условиям, 1500 руб. /взрослый, 850 руб. /детский).
  • Выгул мини-лошадок (500 руб. /10 минут)
  • Прогулка по Чайным плантациям (300 руб. /чел., с экскурсией и чаепитием – 400 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания в Сочи / Адлере
Когда и сколько длится
Когда: Вторник-воскресенье, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование экскурсии!
  • Просьба одеться по погоде, так как весь маршрут будет проходить на улице. Удобная одежда и кроссовки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник-воскресенье, по договоренности

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