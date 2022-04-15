Об экоферме «Экзархо»

История фермы началась с маленькой, но сильной женщины – Инны Экзархо, которая перебралась детьми и мужем из шумного мегаполиса Москвы в Сочи в поисках тихого места для своей семьи.

Вначале она открыла небольшой ресторан, и основной проблемой стала поставка экологичных продуктов. И тогда возникла идея основать ферму, где можно было бы разводить животных, выращивать чистые натуральные продукты для своей семьи и ресторана.

Постепенно ферма расширялась, появились постоянные клиенты на свежие овощи, фрукты, молочную продукцию. На Экзархо стали разводить не только коз, но и элитных лошадей, открыли конный клуб. Так хозяйство переросло в знаменитую экоферму, туристический комплекс и популярный гастрономический тренд.

Сегодня ферма «Экзархо» – уже не просто агрохозяйство, а достопримечательность Большого Сочи. Сюда приезжают люди со всех уголков России, чтобы набраться сил, побыть наедине с природой и насладиться первозданной красотой и гармонией окружающего мира.

Наша программа в Экзархо:

экскурсия и рассказ о создании, развитии и деятельности фермерского хозяйства;

посещение знаменитого коневодческого комплекса. Для лошадей здесь созданы идеальные условия. На ферме разводят элитные породы, арабских и кавказских скакунов;

катание на лошадях в манеже;

посещение козоводческого комплекса. Здесь выращивают молочных коз и производят качественные натуральные продукты, без добавок, красителей и консервантов. Вы получите яркие впечатления от общения с милыми пушистыми козлятами, которых так и хочется гладить, и обнимать;

кормление козочек морковью и молоком. Вы сможете покормить маленьких козлят и из бутылочки тоже;

дегустация сыров, которые производят на Экзархо;

полет на воздушном шаре, если позволит погода и время работы;

выгул мини-лошадок, по желанию.

Чайные плантации Мацесты: