Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Мы отправимся к самому сердцу Абхазии — блистательному озеру Рица.
По пути, помимо Голубого озера, водопадов и Юпшарского каньона, которые входят в классическую программу, вы побываете в курортной Гагре, увидите белоснежные скалы у моря и попробуете пройти по подвесному мосту.
По пути, помимо Голубого озера, водопадов и Юпшарского каньона, которые входят в классическую программу, вы побываете в курортной Гагре, увидите белоснежные скалы у моря и попробуете пройти по подвесному мосту.
Описание экскурсии
Природа — душа Абхазии
Первым делом отправимся в Гагры: здесь вы полюбуетесь рестораном Гагрипш и издалека взглянете на замок Принца Ольденбургского. Помимо Гагр в программе будет множество природных достопримечательностей:
- Белые скалы на побережье — необычная фото-локация
- Водопады Женские и Мужские Слёзы
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон, или Каменный мешок
- Подвесной мост — на маршруте есть несколько таких, но мы выбрали самый живописный и большой
- Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута!
- В Апацхе вас ждет знакомство с национальной кухней. Здесь же вы сможете покачаться на качелях над речкой Бзыбь.
Организационные детали
Обратите внимание: полную стоимость необходимо внести не позднее, чем за сутки до начала программы. После бронирования программы мы свяжемся с вами и уточним детали по оплате.
Как проходит поездка
- Обратите внимание: это поездка с гидом-водителем, а не с экскурсоводом. Сопровождение экскурсовода можно заказать дополнительно
- В программе есть дегустация вина и мёда
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек
- Также поездку можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
- Въезд в национальный парк — 1000 ₽ за чел.
- Обед
Трансфер
- В стоимость включен трансфер из отелей в районе Олимпийского парка
- Трансфер из Сочи + 500 ₽ за чел.
- Трансфер из Красной Поляны + 700 ₽ за чел.
- Также вы можете самостоятельно добраться до границы (без доплат)
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 724 туристов
Мы команда гидов-водителей. Местные жители, очень любим свою Республику и хотим поделиться с вами этим большим чувством. Показать незабываемые достопримечательности, красоту природы. Путешествуем на комфортабельных минивэнах в мини-группах до 6-8 человек. Мы покажем вам самые топовые локации региона — и ваши социальные сети просто «лопнут» от обилия снимков!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Договорились с организатором, что нас заберут прямо из аэропорта - и за это отдельный плюс! Абхазия впечатляет своей красотой. Было достаточно времени на всех локациях, чтобы насладиться видами и сделать
Вам был полезен этот отзыв?
L
Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
От отеля из Адлера нас забрал экскурсовод
От отеля из Адлера нас забрал экскурсовод
Вам был полезен этот отзыв?
Е
В день поездки было прохладно, но наверно именно благодаря плохой погоде мы пролетели границу за 15 мин, не толкались с другими туристами на всех остановках. Водитель Рустам отличный гид. Он
Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Очень рада, что выбрала именно Вас! Всем советую!
Еще огромный плюс, что пошли на встречу и согласились перенести поездку на другой день, тк плохо себя чувствовала👍🏼
Очень рада, что выбрала именно Вас! Всем советую!
Еще огромный плюс, что пошли на встречу и согласились перенести поездку на другой день, тк плохо себя чувствовала👍🏼
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка прошла комфортно, водитель Алхас (он же экскурсовод) был очень внимателен. Ездили компанией с детьми - никого не укачало, так как ехали аккуратно, автомобиль комфортный.
Алхас очень приятный человек, грамотный. Интересно рассказывает, много нового узнали о стране! Спасибо огромное ему и организаторам! Желаем процветания прекрасной стране души!
Алхас очень приятный человек, грамотный. Интересно рассказывает, много нового узнали о стране! Спасибо огромное ему и организаторам! Желаем процветания прекрасной стране души!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
🔥Потрясающая поездка. В спокойном темпе, с множеством остановок. Вот так легко мы знакомились с этой удивительной красотой. Рашид - прекрасный человек! Ему удалось погрузить нас в культуру страны. Какие чудесные люди здесь💙 Природа колдовала и веками строила это великолепие. Спасибо за эти впечатления. Частичку сердца я оставила в Абхазии. ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии на «Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе»
Индивидуальная
до 6 чел.
Такая разная Абхазия
Отправиться в Страну Души, минуя пограничные пробки, и впечатлиться красотой её природы и памятников
Начало: У КПП ПСОУ
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Абхазия с комфортом: главные символы страны за 1 день (из Сочи, Адлера, Сириуса и Красной Поляны)
Побывать в Гагре, заехать на озеро Рица, зайти в Новоафонский монастырь и попробовать местное вино
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
3100 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на автопешеходной экскурсии
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 13 395 ₽
14 100 ₽ за всё до 7 чел.
-30%
до 20 августа
1960 ₽ за человека