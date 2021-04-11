Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Атмосфера старого курорта Первым делом отправимся в Гагры: здесь вы представите, как отдыхали ваши родители, услышите об основании курорта. Полюбуетесь рестораном Гагрипш и узнаете, как он связан с Парижем и Скандинавией. Издалека взглянем на замок 🏰 Принца Ольденбургского и прогуляемся по его парку — я расскажу об этой фигуре и о том, почему в Абхазии так много заброшек.
Природа — душа Абхазии Помимо Гагр в программе будет множество природных достопримечательностей:
Белые скалы на побережье — необычная фото-локация
Водопады Женские и Мужские слезы — вы услышите их легенды
Голубое озеро — обсудим, откуда такой цвет, вглядимся в его гладь и проверим рецепты омоложения
Юпшарский каньон, или Каменный мешок — я расскажу, как образовался каньон, а вы на себе прочувствуете силу гор ⛰️ и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»
Подвесной мост — на маршруте есть несколько таких, но мы выбрали самый живописный и большой. Бесстрашные и отважные смогут прогуляться по нему 😉
Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута! Тут слова излишни, на месте вы убедитесь в этом сами
Обед по-абхазски А в Апацхе вас ждет знакомство с национальной кухней. Я расскажу о местных блюдах и застольных традициях и покажу, как едят мамалыгу. Здесь же вы сможете покачаться на качелях над речкой Бзыбь.
Организационные детали
Для прохождения границы возьмите паспорт. Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).
Как проходит экскурсия ⛳
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид-водитель 🚗 из нашей команды
В программе есть дегустация вина и мёда
Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном минивэне
Также экскурсию ⛳ можно провести в индивидуальном формате на автомобиле 🚘 бизнес-класса Лексус NX, стоимость составит 10 000 руб. за экскурсию ⛳. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
Въезд в национальный парк 🌳 — 350 руб. /чел.
Обед
Начало и место завершения
🚩 в Адлере
Экскурсия проводится ежедневно в 09:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы команда профессиональных гидов. Очень любим свою Республику и хотим поделиться с вами этим большим чувством. Рассказать историю края, показать незабываемые достопримечательности, красоту природы. Путешествуем на комфортабельных минивэнах в мини-группах до 6-8 человек. Мы покажем вам самые топовые локации региона — и ваши социальные сети просто «лопнут» от обилия снимков!;-)
Прекрасная экскурсия, все очень понравилось. Великолепная природа Абхазии завораживает. Отдельное спасибо экскурсоводу Алану за интересный рассказ! Рекомендуем 👍🏼
Марианна
5 апр 2021
Гид-водитель Анзор забрал нас у дома, мы с комфортом разместились в 8 местном машине, затем забрали других туристов и поехали проходить границу. Анзор создал такую дружескую и простую атмосферу, сразу расположил к себе. Долгое ожидание на границу провели смеясь (важно! не всегда есть очереди на границе, говорят, что нам не повезло). Про Абхазию - ни разу и ни сколько не жалею, что поехала, было очень интересно, весело, природа очень красивая! Нам очень повезло с группой, все оказались супер веселыми. Обязательно посетите Абхазский двор по пути на озеру Рица, там очень вкусно1
Валерий
5 апр 2021
Спасибо, очень понравилось! =)
Татьяна
5 апр 2021
На мой взгляд это не экскурсия, просто поездка. С нашей группой был только водитель минивена. Если он и был нашим гидом, то мы этого не заметили, как водителю ему спасибо, машину вел нормально, останавливался по требованию, в красивых местах, отвечал на наши вопросы, если мог. Но как таковой экскурсии как в описании не было. Учтите и то, что сначала вас провезут по всем возможным дегустациям местного производства, я конечно понимаю, что люди хотят заработать деньги по максимуму, но из 9 часов поездки на озере Рица мы были только 40 мин...
Марина
Ответ гида:Здравствуйте ! У нас очень много положительных отзывов и, конечно, всем гостям не возможно угодить. Есть гости, которые едут в Абхазию и им ничего не нравится и возвращаться туда не хотят. Мы в свою очередь стараемся все сделать, чтобы наши гости остались довольными.
Анастасия
30 мар 2021
Экскурсия организована отлично! Природа, потрясающая своей красотой! Анзор останавливался везде, где мы просили и терпеливо ждал пока мы сделаем тысячу фотографий головокружительных панорам))) Вкусно пообедали на маршруте. Весело и познавательно провели время. Спасибо !!!
Anna
16 мар 2021
Было прям очень круто! 🔥🔥🔥 Спасибо вам большое! 🤗 Адгуру отдельное спасибо за экскурсию и подарки, безумно приятно!!! 🥰 Первая экскурсия в жизни, когда столько приятностей и все интересно! Очень рекомендую! 👍