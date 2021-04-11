Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Что вас ожидает

Атмосфера старого курорта

Первым делом отправимся в Гагры: здесь вы представите, как отдыхали ваши родители, услышите об основании курорта. Полюбуетесь рестораном Гагрипш и узнаете, как он связан с Парижем и Скандинавией. Издалека взглянем на замок 🏰 Принца Ольденбургского и прогуляемся по его парку — я расскажу об этой фигуре и о том, почему в Абхазии так много заброшек.

Природа — душа Абхазии

Помимо Гагр в программе будет множество природных достопримечательностей:

Белые скалы на побережье — необычная фото-локация

Водопады Женские и Мужские слезы — вы услышите их легенды

Голубое озеро — обсудим, откуда такой цвет, вглядимся в его гладь и проверим рецепты омоложения

Юпшарский каньон, или Каменный мешок — я расскажу, как образовался каньон, а вы на себе прочувствуете силу гор ⛰️ и впечатлитесь ландшафтами со смотровой площадки «Прощай, Родина»

Подвесной мост — на маршруте есть несколько таких, но мы выбрали самый живописный и большой. Бесстрашные и отважные смогут прогуляться по нему 😉

Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута! Тут слова излишни, на месте вы убедитесь в этом сами

Обед по-абхазски

А в Апацхе вас ждет знакомство с национальной кухней. Я расскажу о местных блюдах и застольных традициях и покажу, как едят мамалыгу. Здесь же вы сможете покачаться на качелях над речкой Бзыбь.

Организационные детали

Для прохождения границы возьмите паспорт. Детям до 14 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении и согласие на выезд (если ребёнок едет без обоих родителей).

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид-водитель 🚗 из нашей команды

В программе есть дегустация вина и мёда

Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном минивэне

Также экскурсию ⛳ можно провести в индивидуальном формате на автомобиле 🚘 бизнес-класса Лексус NX, стоимость составит 10 000 руб. за экскурсию ⛳. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы