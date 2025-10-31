Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Мы отправимся к самому сердцу Абхазии — блистательному озеру Рица. По пути, помимо Голубого озера, водопадов и Юпшарского каньона, которые входят в классическую программу, вы побываете в курортной Гагре, увидите белоснежные скалы у моря и попробуете пройти по подвесному мосту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Природа — душа Абхазии

Первым делом отправимся в Гагры: здесь вы полюбуетесь рестораном Гагрипш и издалека взглянете на замок Принца Ольденбургского. Помимо Гагр в программе будет множество природных достопримечательностей:

Белые скалы на побережье — необычная фото-локация

Водопады Женские и Мужские Слёзы

Голубое озеро

Юпшарский каньон, или Каменный мешок

Подвесной мост — на маршруте есть несколько таких, но мы выбрали самый живописный и большой

Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута!

В Апацхе вас ждет знакомство с национальной кухней. Здесь же вы сможете покачаться на качелях над речкой Бзыбь.

Организационные детали

Обратите внимание: полную стоимость необходимо внести не позднее, чем за сутки до начала программы. После бронирования программы мы свяжемся с вами и уточним детали по оплате.

Как проходит поездка

Обратите внимание: это поездка с гидом-водителем, а не с экскурсоводом. Сопровождение экскурсовода можно заказать дополнительно

В программе есть дегустация вина и мёда

Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек

Также поездку можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

Въезд в национальный парк — 1000 ₽ за чел.

Обед

Трансфер

В стоимость включен трансфер из отелей в районе Олимпийского парка

Трансфер из Сочи + 500 ₽ за чел.

Трансфер из Красной Поляны + 700 ₽ за чел.

Также вы можете самостоятельно добраться до границы (без доплат)

Пересечение границы