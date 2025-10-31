Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

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Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе

Увидеть топовые и необычные локации Страны Души и оценить её колорит
Мы отправимся к самому сердцу Абхазии — блистательному озеру Рица.

По пути, помимо Голубого озера, водопадов и Юпшарского каньона, которые входят в классическую программу, вы побываете в курортной Гагре, увидите белоснежные скалы у моря и попробуете пройти по подвесному мосту.
4.6
64 отзыва
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе

Описание экскурсии

Природа — душа Абхазии

Первым делом отправимся в Гагры: здесь вы полюбуетесь рестораном Гагрипш и издалека взглянете на замок Принца Ольденбургского. Помимо Гагр в программе будет множество природных достопримечательностей:

  • Белые скалы на побережье — необычная фото-локация
  • Водопады Женские и Мужские Слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон, или Каменный мешок
  • Подвесной мост — на маршруте есть несколько таких, но мы выбрали самый живописный и большой
  • Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута!
  • В Апацхе вас ждет знакомство с национальной кухней. Здесь же вы сможете покачаться на качелях над речкой Бзыбь.

Организационные детали

Обратите внимание: полную стоимость необходимо внести не позднее, чем за сутки до начала программы. После бронирования программы мы свяжемся с вами и уточним детали по оплате.

Как проходит поездка

  • Обратите внимание: это поездка с гидом-водителем, а не с экскурсоводом. Сопровождение экскурсовода можно заказать дополнительно
  • В программе есть дегустация вина и мёда
  • Поездка проходит на комфортабельном минивэне в группе до 8 человек
  • Также поездку можно провести в индивидуальном формате. Детали уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Въезд в национальный парк — 1000 ₽ за чел.
  • Обед

Трансфер

  • В стоимость включен трансфер из отелей в районе Олимпийского парка
  • Трансфер из Сочи + 500 ₽ за чел.
  • Трансфер из Красной Поляны + 700 ₽ за чел.
  • Также вы можете самостоятельно добраться до границы (без доплат)

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник1960 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 724 туристов
Мы команда гидов-водителей. Местные жители, очень любим свою Республику и хотим поделиться с вами этим большим чувством. Показать незабываемые достопримечательности, красоту природы. Путешествуем на комфортабельных минивэнах в мини-группах до 6-8 человек. Мы покажем вам самые топовые локации региона — и ваши социальные сети просто «лопнут» от обилия снимков!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
7
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3
2
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3
Т
Договорились с организатором, что нас заберут прямо из аэропорта - и за это отдельный плюс! Абхазия впечатляет своей красотой. Было достаточно времени на всех локациях, чтобы насладиться видами и сделать
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красивые фотографии. Понравилась винная дегустация, на винодельне проводит мужчина с юмором, после вина вообще все воспринималось веселее. Может быть стоило больше сыра и мяса или чего-то безалкогольного добавить для детской части группы, они откровенно скучали.
Не понравилось долго проходить границу в конце экскурсии, мы там провели 3 часа! Но это конечно не к организаторам вопрос, просто надо быть к этому готовыми.

Договорились с организатором, что нас заберут прямо из аэропорта - и за это отдельный плюс! Абхазия
Договорились с организатором, что нас заберут прямо из аэропорта - и за это отдельный плюс! Абхазия
Договорились с организатором, что нас заберут прямо из аэропорта - и за это отдельный плюс! Абхазия
Договорились с организатором, что нас заберут прямо из аэропорта - и за это отдельный плюс! Абхазия
Договорились с организатором, что нас заберут прямо из аэропорта - и за это отдельный плюс! Абхазия
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L
Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
От отеля из Адлера нас забрал экскурсовод
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на комфортабельном автомобиле, мы быстро забрали остальных пассажиров и пересекли границу. Наш экскурсовод Абхаз - потрясающий рассказчик. Мы много нового узнали об истории Абхазии. Все локации посетили и они в миллион раз красивее, чем на фото. Так как нас было всего 6 человек, то все что рассказывал экскурсовод не тонуло в шуме, как в большой группе. Времени на каждой локации было достаточно, чтобы и фото сделать, и погулять. Ели в отличном месте «Абхазский двор», очень советую хачапури по-аджарски! Большие мясные порции!
Спасибо организаторам, спасибо Абхазу! Абхазия потрясающая!

Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
Отдыхали с подругой и решили взять эту экскурсию. Очень рады, что выбрали именно это предложение, потому что день прошел просто чудесно и вот почему.
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Е
В день поездки было прохладно, но наверно именно благодаря плохой погоде мы пролетели границу за 15 мин, не толкались с другими туристами на всех остановках. Водитель Рустам отличный гид. Он
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с ходу начал рассказывать об Абхазии, о том как живут, чем занимаются, что нам предстоит увидеть. Уточнял наши пожелания по остановкам: куда будем заезжать, сколько будем гулять, когда будем обедать. Отвечал на любые наши вопросы.
Несколько ремарок по поездке:
1. когда вас привезут пробовать чай- не берите уже упакованный(там много мусора) пусть насыпают из тех контейнеров что стоят перед вами.
2. Попросите заехать на дачу Сталина на озере Рица, вид там гораздо лучше чем со смотровой площадки.

В день поездки было прохладно, но наверно именно благодаря плохой погоде мы пролетели границу за 15
В день поездки было прохладно, но наверно именно благодаря плохой погоде мы пролетели границу за 15
В день поездки было прохладно, но наверно именно благодаря плохой погоде мы пролетели границу за 15
В день поездки было прохладно, но наверно именно благодаря плохой погоде мы пролетели границу за 15
В день поездки было прохладно, но наверно именно благодаря плохой погоде мы пролетели границу за 15
В день поездки было прохладно, но наверно именно благодаря плохой погоде мы пролетели границу за 15
В день поездки было прохладно, но наверно именно благодаря плохой погоде мы пролетели границу за 15
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А
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Очень рада, что выбрала именно Вас! Всем советую!
Еще огромный плюс, что пошли на встречу и согласились перенести поездку на другой день, тк плохо себя чувствовала👍🏼
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!+2
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
Замечательная поездка в Абхазию! С нами был гид Астамур, который очень интересно рассказывал нам про свою страну в течении всего пути!
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Татьяна
Поездка прошла комфортно, водитель Алхас (он же экскурсовод) был очень внимателен. Ездили компанией с детьми - никого не укачало, так как ехали аккуратно, автомобиль комфортный.
Алхас очень приятный человек, грамотный. Интересно рассказывает, много нового узнали о стране! Спасибо огромное ему и организаторам! Желаем процветания прекрасной стране души!
Поездка прошла комфортно, водитель Алхас (он же экскурсовод) был очень внимателен. Ездили компанией с детьми -
Поездка прошла комфортно, водитель Алхас (он же экскурсовод) был очень внимателен. Ездили компанией с детьми -
Поездка прошла комфортно, водитель Алхас (он же экскурсовод) был очень внимателен. Ездили компанией с детьми -
Поездка прошла комфортно, водитель Алхас (он же экскурсовод) был очень внимателен. Ездили компанией с детьми -
Поездка прошла комфортно, водитель Алхас (он же экскурсовод) был очень внимателен. Ездили компанией с детьми -
Поездка прошла комфортно, водитель Алхас (он же экскурсовод) был очень внимателен. Ездили компанией с детьми -
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Ю
🔥Потрясающая поездка. В спокойном темпе, с множеством остановок. Вот так легко мы знакомились с этой удивительной красотой. Рашид - прекрасный человек! Ему удалось погрузить нас в культуру страны. Какие чудесные люди здесь💙 Природа колдовала и веками строила это великолепие. Спасибо за эти впечатления. Частичку сердца я оставила в Абхазии. ❤️
🔥Потрясающая поездка. В спокойном темпе, с множеством остановок. Вот так легко мы знакомились с этой удивительной
🔥Потрясающая поездка. В спокойном темпе, с множеством остановок. Вот так легко мы знакомились с этой удивительной
🔥Потрясающая поездка. В спокойном темпе, с множеством остановок. Вот так легко мы знакомились с этой удивительной
🔥Потрясающая поездка. В спокойном темпе, с множеством остановок. Вот так легко мы знакомились с этой удивительной
🔥Потрясающая поездка. В спокойном темпе, с множеством остановок. Вот так легко мы знакомились с этой удивительной
🔥Потрясающая поездка. В спокойном темпе, с множеством остановок. Вот так легко мы знакомились с этой удивительной
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Входит в следующие категории Адлера

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