Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
11 дек в 13:00
13 дек в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Александрову
Узнайте тайны Александрова, посетив храм Рождества Христова, музей Цветаевых и другие уникальные места. История оживает на каждом шагу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4900 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 июля 2025Александров: город правителей, город изгнанниковДата посещения: 25 июля 2025Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
- ООльга17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия.
Роман рассказал о таких событиях, о которых мало кто знает и раскрыл город совершенно с неожиданной для нас
- AAlexey11 ноября 2025Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендую. Роман, больше Вам спасибо!
- ГГалина13 октября 2025Рекомендуем
- ЕЕлена26 августа 2025Хорошо подготовленная, продуманная экскурсия, Роман глубоко знает темы, которые освещает. Надеемся, что встретимся еще на новой экскурсии!
- ГГалиулин25 августа 2025Великолепная и познавательная экскурсия с Романом по городу Александров с полным историческим рассказом города от древних времен до современности. От
- ААлександр25 августа 2025Великолепная обзорная экскурсия. Особенно хочется отметить работу экскурсовода, увлеченность, знание предмета и качество подачи материала. Большое спасибо Ларисе Николаевне Шипицыной.
- ММарина20 августа 2025« город правителей, город изгнанников» тема экскурсии очень интересна. Об Александрове знали не много. Экскурсия с Романом позволила узнать историю
- ЕЕлена20 августа 2025Спасибо Роману, узнали много интересного, за короткое путешествие успели полюбить Александров, его историю и красоту
- ВВалентина16 августа 2025Роман провёл для нас хорошо структурированную последовательную экскурсию с опорой на исторические факты и местные достопримечательности. Следует отметить, что Роман внимателен к деталям, очень эрудирован, предупредителен. Остались приятные воспоминания.
- ИИрина7 августа 2025Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.
С удовольствием рекомендую.
- ДДаниил6 августа 2025Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!
- ЕЕлена22 июля 2025Все было отлично
- ССветлана20 июля 2025Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!
- ммарина17 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Роману
- ИИнна14 июля 2025Эксурсия понравилась. Понравилось отношение к клиенту по сути, были учтены погодные условия, удачно был преподнесен и подобран материал. Индивидуальная экскурсия - отличный формат. Спасибо!
- ННиколай2 июля 2025Большое спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию по древнему Александрову. Нам очень понравилось!
- ТТамара21 июня 2025Сегодня, 21.06.25г. были на экскурсии с Романов в г. Александров. Все очень понравилось. Познавательно, информативно, хорошо и понятно изложено.
- ИИрина16 июня 2025Было интересно!
- ААнсимова14 июня 2025Были с Романом на экскурсии 13 июня. Очень довольны: замечательные знания, интересный рассказ, всестороннее погружение (история, достопримечательности). Всем рекомендуем, будет познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Церковь Серафима Саровского»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Александрове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Александрове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Александрову в декабре 2025
Сейчас в Александрове в категории "Церковь Серафима Саровского" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 6135. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте экскурсию в Александрове на 2025 год по теме «Церковь Серафима Саровского», 207 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль