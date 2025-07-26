Мои заказы

Церковь Серафима Саровского – экскурсии в Александрове

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Серафима Саровского» в Александрове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Александров: город правителей, город изгнанников
Пешая
2 часа
134 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Александров: город правителей, город изгнанников
Путешествие в Александров откроет перед вами тайны прошлого: от Ивана Грозного до советских диссидентов. Откройте для себя богатую историю города
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4667 ₽ за всё до 12 чел.
Знакомьтесь, Александров
Пешая
3.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Александров
Исследуйте древний Александровский кремль и узнайте о жизни Ивана Грозного. Прогуляйтесь по историческим улицам и насладитесь видами с Царевой горы
Начало: У музея-заповедника «Александровская слобода»
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от 6135 ₽ за всё до 10 чел.
«Иван Грозный. Истории любви»: иммерсивная прогулка по Александровой слободе
Пешая
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иван Грозный. Истории любви
Погрузитесь в эпоху Ивана Грозного, узнав о его личной жизни и судьбах цариц. Александрова слобода ждёт вас с удивительными историями
Начало: У входа на территорию Александровой слободы
11 дек в 13:00
13 дек в 13:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Александрову
Узнайте тайны Александрова, посетив храм Рождества Христова, музей Цветаевых и другие уникальные места. История оживает на каждом шагу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
4900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Дата посещения: 25 июля 2025
    Экскурсия понравилась. Роман - знающий и внимательный экскурсовод, благодаря которому мы познакомились с историей г. Александрова. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    17 ноября 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Очень понравилась экскурсия.
    Роман рассказал о таких событиях, о которых мало кто знает и раскрыл город совершенно с неожиданной для нас
    читать дальше

    стороны.
    Спойлерить не буду, сходите на экскурсию к Роману сами и вы удивитесь)
    А может и нет.
    Но всё равно вам будет интересно!
    Спасибо за прекрасно проведённые два часа.

  • A
    Alexey
    11 ноября 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Экскурсия нам очень понравилась, узнали много интересной и полезной информации. Всем рекомендую. Роман, больше Вам спасибо!
  • Г
    Галина
    13 октября 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Рекомендуем
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Хорошо подготовленная, продуманная экскурсия, Роман глубоко знает темы, которые освещает. Надеемся, что встретимся еще на новой экскурсии!
  • Г
    Галиулин
    25 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Великолепная и познавательная экскурсия с Романом по городу Александров с полным историческим рассказом города от древних времен до современности. От
    читать дальше

    Александровской слободы, через время промышленного развития в современность. Истории о городе и людях внесших свой вклад в развитие города именно тот формат требующийся для знакомства с городом.

  • А
    Александр
    25 августа 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Великолепная обзорная экскурсия. Особенно хочется отметить работу экскурсовода, увлеченность, знание предмета и качество подачи материала. Большое спасибо Ларисе Николаевне Шипицыной.
  • М
    Марина
    20 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    « город правителей, город изгнанников» тема экскурсии очень интересна. Об Александрове знали не много. Экскурсия с Романом позволила узнать историю
    читать дальше

    города, посмотреть на него через призму минувших столетий! В городе очень многое еще предстоит сделать, но для тех кто интересуется историей России посещение Александрова игнорировать нельзя.

  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Спасибо Роману, узнали много интересного, за короткое путешествие успели полюбить Александров, его историю и красоту
  • В
    Валентина
    16 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Роман провёл для нас хорошо структурированную последовательную экскурсию с опорой на исторические факты и местные достопримечательности. Следует отметить, что Роман внимателен к деталям, очень эрудирован, предупредителен. Остались приятные воспоминания.
  • И
    Ирина
    7 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Хотим поблагодарить Романа за интересную экскурсию! Много исторических фактов. Интересно было всем. Мы были с детьми-школьниками.
    С удовольствием рекомендую.
  • Д
    Даниил
    6 августа 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Благодарю Романа за интересный рассказ об Александрове!
  • Е
    Елена
    22 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Все было отлично
  • С
    Светлана
    20 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Нам очень понравился Роман: эрудированный, прекрасно подает материал. Пообсуждали личность Ивана Грозного! Рекомендую всем путешественникам сначала побывать в Александровском Кремле, это поможет лучше представить то, о чем будет рассказ. Еще раз благодарим Романа за наше знакомство с городом!
  • м
    марина
    17 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Экскурсия очень понравилась. Огромное спасибо Роману
  • И
    Инна
    14 июля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Александрову
    Эксурсия понравилась. Понравилось отношение к клиенту по сути, были учтены погодные условия, удачно был преподнесен и подобран материал. Индивидуальная экскурсия - отличный формат. Спасибо!
  • Н
    Николай
    2 июля 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Большое спасибо Роману за интересную и познавательную экскурсию по древнему Александрову. Нам очень понравилось!
  • Т
    Тамара
    21 июня 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Сегодня, 21.06.25г. были на экскурсии с Романов в г. Александров. Все очень понравилось. Познавательно, информативно, хорошо и понятно изложено.
  • И
    Ирина
    16 июня 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Было интересно!
  • А
    Ансимова
    14 июня 2025
    Александров: город правителей, город изгнанников
    Были с Романом на экскурсии 13 июня. Очень довольны: замечательные знания, интересный рассказ, всестороннее погружение (история, достопримечательности). Всем рекомендуем, будет познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Александрову в категории «Церковь Серафима Саровского»

Сколько стоит экскурсия по Александрову в декабре 2025
Сейчас в Александрове в категории "Церковь Серафима Саровского" можно забронировать 4 экскурсии от 3000 до 6135. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
