А Андрей Александров: город правителей, город изгнанников Стоимость экскурсии, на мой взгляд, должна быть меньше.

О Ольга Александров: город правителей, город изгнанников Спасибо большое за интересную и познавательную прогулку по небольшому городу с интересной и непростой судьбой. Роман очень хорошо ориентируется в материалы, рассказывает нестандартные факты из истории города.

А Анна Знакомьтесь, Александров Были на экскурсии 1 февраля. Экскурсовод Анна. В общем и целом впечатление положительное. Из минусов: хотелось бы больше коммуникации с экскурсоводом, вроде и на вопросы отвечает, но вот какой-то заинтересованности не почувствовали.

А Алёна Знакомьтесь, Александров Экскурсию вела прекрасная, терпимая, эрудированая Мария Алексеевна! (надеюсь не путаю) Интересный увлекающий рассказ, живая беседа при переходах с места на место, очень тактично отношение к ве, но перебивающим детям))) От всей души благодарны за экскурсию по Слободе и городу!

Е Елена Александров: город правителей, город изгнанников 7 января вместе с Романом мы открыли для себя Александров. Роман прекрасный рассказчик,очень эрудированный. При этом материал подаётся очень интересно, увлекательно. Два часа пролетели как один миг. Узнали много нового для себя. Однозначно рекомендую