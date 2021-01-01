О парке «Тайган»

Парк «Тайган» – первый парк львов в Европе, подобные парки раньше здесь никогда не создавались. Около 60 африканских львов свободно живут на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья. Парки львов не редкость для стран Африки, они существуют в Танзании, Кении, но создать такой парк в роскошном месте Крыма, неподалеку от живописного водохранилища «Тайган», в честь которого и назван парк, было новой и свежей идеей.

Для создания парка львов пришлось приложить немало усилий. Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.

Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма. При этом посетители находятся на безопасных специально оборудованных мостах, расположенных над территорией со львами. Длина обзорных мостов над сафари-парком составляет более 1 км. Необходимо заметить, что львы ведут свободный образ жизни, и естественно, могут прятаться в чаще от жары, быть не видны с обзорных мостков и т. д.

Помимо львиного сафари в парке львов есть детский мини-зоопарк, а также стационарный зоопарк, где представлены копытные, млекопитающие, птицы. С 2021 открыт слоновник.