Вы когда-нибудь мечтали увидеть львов и узнать о их жизни в дикой природе? У вас есть возможность это сделать. Приглашаем вас в парк «Тайган».
На территории в 30 гектаров живут около 60 африканских львов, которые свободно передвигаются по территории.
Вы сможете понаблюдать за огромными кошками в естественной среде обитания и увидеть других обитателей зоопарка.
На территории в 30 гектаров живут около 60 африканских львов, которые свободно передвигаются по территории.
Вы сможете понаблюдать за огромными кошками в естественной среде обитания и увидеть других обитателей зоопарка.
Описание экскурсииО парке «Тайган» Парк «Тайган» – первый парк львов в Европе, подобные парки раньше здесь никогда не создавались. Около 60 африканских львов свободно живут на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья. Парки львов не редкость для стран Африки, они существуют в Танзании, Кении, но создать такой парк в роскошном месте Крыма, неподалеку от живописного водохранилища «Тайган», в честь которого и назван парк, было новой и свежей идеей. Для создания парка львов пришлось приложить немало усилий. Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ. Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма. При этом посетители находятся на безопасных специально оборудованных мостах, расположенных над территорией со львами. Длина обзорных мостов над сафари-парком составляет более 1 км. Необходимо заметить, что львы ведут свободный образ жизни, и естественно, могут прятаться в чаще от жары, быть не видны с обзорных мостков и т. д. Помимо львиного сафари в парке львов есть детский мини-зоопарк, а также стационарный зоопарк, где представлены копытные, млекопитающие, птицы. С 2021 открыт слоновник. Важная информация: Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию!
Вторник, пятница в 13:30
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк львов «Тайган»
- Зоопарк
- Слоновник
- Белая скала обзорно
- Суворовский дуб обзорно
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты в парк иметь наличными (2500 руб. /взрослый, 1000 руб. /детский (3-9 лет) ) c 1.11 по 31.03 - 1500/750
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Горького, 7, Алушта (подберем для Вас ближайшее место посадки)
Завершение: Улица Горького, 7, Алушта
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, пятница в 13:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
- Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
В парке Львов Тайган я увидела… Львов и многих других животных. В парке очень красиво, разные необычные растения. Я здесь уже была. Впечатления самые приятные. 4-х часов на посещение парка мало. Обязательно приеду ещё!
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В
Замечательное место где можно отдохнуть всей семьёй и получить колоссальное удовольствие от увиленных животных. А так же спасибо сотрудникам за их труд, очень чисто.
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Л
Были на экскурсии в парк львов "Тайган". Всё было отлично: удобный автомобиль, супер-водитель и гид Арсений. В парке погуляли, пообедали в кафе, прекрасно отдохнули с детьми. Животные и птицы ухоженные, сытые и веселые. Спасибо за организацию экскурсии!
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М
Спасибо огромное за поездку! Отличный автобус, очень грамотный, внимательный и классный гид, очень вежливый и приятный водитель. Дети в восторге, родители довольны. Куча ярких впечатлений!
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Г
Очень понравилось. Детям особенно, то что с животными можно контактировать.
Территория очень большая и красивая
Территория очень большая и красивая
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Е
Много-много представителей больших кошек!
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