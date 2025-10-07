Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы когда-нибудь мечтали увидеть львов и узнать о их жизни в дикой природе? У вас есть возможность это сделать. Приглашаем вас в парк «Тайган».



На территории в 30 гектаров живут около 60 африканских львов, которые свободно передвигаются по территории.



Вы сможете понаблюдать за огромными кошками в естественной среде обитания и увидеть других обитателей зоопарка. 5 13 отзывов

Виктория Кургалина Ваш гид в Алуште Задать вопрос Групповая экскурсия 2700 ₽ за человека 5 13 отзывов 8 часов На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии О парке «Тайган» Парк «Тайган» – первый парк львов в Европе, подобные парки раньше здесь никогда не создавались. Около 60 африканских львов свободно живут на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья. Парки львов не редкость для стран Африки, они существуют в Танзании, Кении, но создать такой парк в роскошном месте Крыма, неподалеку от живописного водохранилища «Тайган», в честь которого и назван парк, было новой и свежей идеей. Для создания парка львов пришлось приложить немало усилий. Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ. Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма. При этом посетители находятся на безопасных специально оборудованных мостах, расположенных над территорией со львами. Длина обзорных мостов над сафари-парком составляет более 1 км. Необходимо заметить, что львы ведут свободный образ жизни, и естественно, могут прятаться в чаще от жары, быть не видны с обзорных мостков и т. д. Помимо львиного сафари в парке львов есть детский мини-зоопарк, а также стационарный зоопарк, где представлены копытные, млекопитающие, птицы. С 2021 открыт слоновник. Важная информация: Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию!

Вторник, пятница в 13:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Парк львов «Тайган»

Зоопарк

Слоновник

Белая скала обзорно

Суворовский дуб обзорно Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Входные билеты в парк иметь наличными (2500 руб. /взрослый, 1000 руб. /детский (3-9 лет) ) c 1.11 по 31.03 - 1500/750

Обед. Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Горького, 7, Алушта (подберем для Вас ближайшее место посадки) Завершение: Улица Горького, 7, Алушта Когда и сколько длится? Когда: Вторник, пятница в 13:30 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек. Важная информация Перед бронированием уточняйте пожалуйста есть ли места на экскурсию Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.