Вы когда-нибудь мечтали увидеть львов и узнать о их жизни в дикой природе

Вы когда-нибудь мечтали увидеть львов и узнать о их жизни в дикой природе? У вас есть возможность это сделать.

Приглашаем вас в парк «Тайган».

На территории в 30 гектаров живут около 60 африканских львов.

Они свободно передивагаются по территории.

Так что вы сможете наблюдать за огромными кошками в естественной среде обитания.
Сафари в Крыму
Сафари в Крыму
Сафари в Крыму
Сафари в Крыму

Что вы увидите 🤩

  • Парк львов «Тайган»
  • Зоопарк
  • Слоновник
  • Белая скала обзорно
О парке «Тайган»
Парк «Тайган» – первый парк львов в Европе, подобные парки раньше здесь никогда не создавались. Около 60 африканских львов свободно живут на площади более чем 30 гектаров крымского предгорья. Парки львов не редкость для стран Африки, они существуют в Танзании, Кении, но создать такой парк в роскошном месте Крыма, неподалеку от живописного водохранилища «Тайган», в честь которого и назван парк, было новой и свежей идеей.
Для создания парка львов пришлось приложить немало усилий. Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.
Посетители парка могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма. При этом посетители находятся на безопасных специально оборудованных мостах, расположенных над территорией со львами. Длина обзорных мостов над сафари-парком составляет более 1 км. Необходимо заметить, что львы ведут свободный образ жизни, и естественно, могут прятаться в чаще от жары, быть не видны с обзорных мостков и т. д.
Помимо львиного сафари в парке львов есть детский мини-зоопарк, а также стационарный зоопарк, где представлены копытные, млекопитающие, птицы. С 2021 открыт слоновник.
🚩 Начало и место завершения: Улица Горького, 7, Алушта
 Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (транспорт, гид)
  • ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО!
 Что не входит
  • Входные билеты 1000 взрослый, 500 детский (3-10 лет)
  • Обед.
Важная информация
  • Обратите внимание! Входные билеты на объекты показа оплачиваются дополнительно.
  • С собой иметь головные уборы, воду в дорогу, деньги на сувениры и входные билеты
Время проведения: Вторник, пятница, воскресенье в 09:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Виктория К.
Виктория К.
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