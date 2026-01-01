Индивидуальная
до 10 чел.
Алушты древний лик
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Долина привидений Демерджи - просто фантастика
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая, 1Б
6750 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Парк львов «Тайган». В гостях у человека-льва
Начало: Улица Горького, 7, Алушта (подберем для Вас ближай...
«Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ»
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
2000 ₽ за человека
