Экскурсии с животными в Алуште

Найдено 3 экскурсии в категории «Животные» в Алуште, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Алушты древний лик
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Алушта, улица 15 апреля, д. 21
Расписание: Ежедневно, по договоренности
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Долина привидений Демерджи - просто фантастика
Пешая
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Лучистое, ул. имени Леонида Гайдая, 1Б
6750 ₽ за всё до 5 чел.
Парк львов «Тайган». В гостях у человека-льва
На автобусе
8 часов
13 отзывов
Групповая
Начало: Улица Горького, 7, Алушта (подберем для Вас ближай...
«Животные более пяти лет собирались из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные белые львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ»
Расписание: Вторник, пятница в 13:30
2000 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Алуште в январе 2026
Сейчас в Алуште в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 2000 до 6750. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
