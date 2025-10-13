Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Амурской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Индивидуальные экскурсии
5
1 отзыв
23000
₽
за всё
Нижне-Бурейская ГЭС, музей, лотосы и подвесные мосты на базе «Шамбала-Пинежье» - из Благовещенска
5
2 отзыва
7100
₽
за всё
Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами
6500
₽
за всё
Прогулка по Благовещенску, где Россия встречается с Китаем буквально через реку. Вы пройдёте по набережной Амура, увидите главные символы города и узн...
5
1 отзыв
5650
₽
за всё
Увидеть деревянную крепость 17 века в натуральную величину и узнать судьбы казаков - в Благовещенске
5000
₽
за всё
Лёгкая прогулка к смотровым с видом на реку и равнину
5
1 отзыв
20000
₽
за всё
Почувствовать контрасты края - от золотых пляжей до суровой военной истории
5
11 отзывов
6200
₽
за всё
Как зарождался город и сколько от него до Китая
5
1 отзыв
19000
₽
за всё
Увидеть город-призрак, полюбоваться лебедями и видами на реку Томь
5
2 отзыва
7100
₽
за всё
Пройти по экотропам в тишине хвойного леса вдоль реки Зеи
Обзорные по городам
5
1 отзыв
23000
₽
за всё
Нижне-Бурейская ГЭС, музей, лотосы и подвесные мосты на базе «Шамбала-Пинежье» - из Благовещенска
5
2 отзыва
7100
₽
за всё
Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами
5
58 отзывов
6700
₽
за всё
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
23000
₽
за всё
Нижне-Бурейская ГЭС, музей, лотосы и подвесные мосты на базе «Шамбала-Пинежье» - из Благовещенска
5
2 отзыва
7100
₽
за всё
Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами
5
1 отзыв
5650
₽
за всё
Увидеть деревянную крепость 17 века в натуральную величину и узнать судьбы казаков - в Благовещенске
5
1 отзыв
20000
₽
за всё
Почувствовать контрасты края - от золотых пляжей до суровой военной истории
5
11 отзывов
6200
₽
за всё
Как зарождался город и сколько от него до Китая
5
1 отзыв
19000
₽
за всё
Увидеть город-призрак, полюбоваться лебедями и видами на реку Томь
5
2 отзыва
7100
₽
за всё
Пройти по экотропам в тишине хвойного леса вдоль реки Зеи
5
10 отзывов
6667
₽
за всё
Исследовать древние останцы и разглядеть Китай с высоты
5
5 отзывов
5350
₽
за всё
Побывать в красивых местах и получить профессиональные снимки на память
Последние отзывы об экскурсиях по Амурской области
Е
Дата посещения: 9 окт 2025
Все понравилось. Данил очень образованный, грамотный, по уши влюбленный в свой край.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Замечательная, интересная экскурсия. Сергей знающий и любящий свое дело! Экскурсия пролетела на одном дыхании…
Вам был полезен этот отзыв?
Очень интересная экскурсия с красивыми локациями. Можно увидеть и Амур, и границу с Китаем, и сами столбы. Заехали посмотреть лотосы. Спасибо Данилу, что рассказал про растения и животных.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо Данилу за экскурсию. Было очень позновательно. Данил обладает огромным количеством знаний в разных областях и широким кругозором, что делает экскурсии интересными.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно! Мы остались довольным путешествием в прошлое!
Знаю, кого рекомендовать для знакомства с городом и его историей.
Знаю, кого рекомендовать для знакомства с городом и его историей.
+3
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасная экскурсия, на комфортной машине по продуманному маршруту. Сергеем с интересного ракурса была представлена история освоения края города Благовещенска и
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Очень занимательная и душевная экскурсия получилась. Словно окунулась в иную реальность. Тишина, покой и дикая природа. Муравьевский парк - место
Вам был полезен этот отзыв?
Нам с дочерью очень понравилась экскурсия с Данилом. Рассказывает всё очень интересно. Дочь сказала что ещё бы раз посетила этот маршрут.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Хочу выразить благодарность Данилу, нашему гиду и фотографу по фото прогулке г. Благовещенск. Сразу видно увлечённого своей работой человека. Данил
Вам был полезен этот отзыв?