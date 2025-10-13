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Экскурсии по Амурской области и городам

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Благовещенск

Индивидуальные экскурсии

Сокровища земли Амурской
Сокровища земли Амурской
5
1 отзыв
23000
за всё
Нижне-Бурейская ГЭС, музей, лотосы и подвесные мосты на базе «Шамбала-Пинежье» - из Благовещенска
Благовещенск
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
5
2 отзыва
7100
за всё
Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами
Благовещенск
Благовещенск: Восточный Конгломерат и Жемчужина Амура
Благовещенск: Восточный Конгломерат и Жемчужина Амура
6500
за всё
Прогулка по Благовещенску, где Россия встречается с Китаем буквально через реку. Вы пройдёте по набережной Амура, увидите главные символы города и узн...
Благовещенск
Албазинский острог: история освоения Приамурья
Албазинский острог: история освоения Приамурья
5
1 отзыв
5650
за всё
Увидеть деревянную крепость 17 века в натуральную величину и узнать судьбы казаков - в Благовещенске
Благовещенск
Из Благовещенска - к озеру Песчанка
Из Благовещенска - к озеру Песчанка
5000
за всё
Лёгкая прогулка к смотровым с видом на реку и равнину
Благовещенск
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
5
1 отзыв
20000
за всё
Почувствовать контрасты края - от золотых пляжей до суровой военной истории
Благовещенск
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
5
11 отзывов
6200
за всё
Как зарождался город и сколько от него до Китая
Благовещенск
Благовещенск - Белогорск
Благовещенск - Белогорск
5
1 отзыв
19000
за всё
Увидеть город-призрак, полюбоваться лебедями и видами на реку Томь
Благовещенск
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
5
2 отзыва
7100
за всё
Пройти по экотропам в тишине хвойного леса вдоль реки Зеи
Благовещенск

Обзорные по городам

Сокровища земли Амурской
Сокровища земли Амурской
5
1 отзыв
23000
за всё
Нижне-Бурейская ГЭС, музей, лотосы и подвесные мосты на базе «Шамбала-Пинежье» - из Благовещенска
Благовещенск
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
5
2 отзыва
7100
за всё
Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами
Благовещенск
Нихао, Благовещенск
Нихао, Благовещенск
5
58 отзывов
6700
за всё
Увлекательное путешествие по городу на границе с Китаем в компании профессионального гида и краеведа
Благовещенск

Туры на автомобиле

Сокровища земли Амурской
Сокровища земли Амурской
5
1 отзыв
23000
за всё
Нижне-Бурейская ГЭС, музей, лотосы и подвесные мосты на базе «Шамбала-Пинежье» - из Благовещенска
Благовещенск
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
5
2 отзыва
7100
за всё
Побывать в заповедном уголке дикой природы и понаблюдать за редкими птицами
Благовещенск
Албазинский острог: история освоения Приамурья
Албазинский острог: история освоения Приамурья
5
1 отзыв
5650
за всё
Увидеть деревянную крепость 17 века в натуральную величину и узнать судьбы казаков - в Благовещенске
Благовещенск
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
Благовещенск - Свободный: секреты Амурской области
5
1 отзыв
20000
за всё
Почувствовать контрасты края - от золотых пляжей до суровой военной истории
Благовещенск
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
5
11 отзывов
6200
за всё
Как зарождался город и сколько от него до Китая
Благовещенск
Благовещенск - Белогорск
Благовещенск - Белогорск
5
1 отзыв
19000
за всё
Увидеть город-призрак, полюбоваться лебедями и видами на реку Томь
Благовещенск
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
Прогулка к Волчьему обрыву и урочищу Мухинки (из Благовещенска)
5
2 отзыва
7100
за всё
Пройти по экотропам в тишине хвойного леса вдоль реки Зеи
Благовещенск
К Михайловским столбам - из Благовещенска
К Михайловским столбам - из Благовещенска
5
10 отзывов
6667
за всё
Исследовать древние останцы и разглядеть Китай с высоты
Благовещенск
Фотопрогулка в Благовещенске
Фотопрогулка в Благовещенске
5
5 отзывов
5350
за всё
Побывать в красивых местах и получить профессиональные снимки на память
Благовещенск

Последние отзывы об экскурсиях по Амурской области

Е
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Дата посещения: 9 окт 2025
Все понравилось. Данил очень образованный, грамотный, по уши влюбленный в свой край.
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А
Благовещенск: прошлое и настоящее
Замечательная, интересная экскурсия. Сергей знающий и любящий свое дело! Экскурсия пролетела на одном дыхании…
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Екатерина
К Михайловским столбам - из Благовещенска
Очень интересная экскурсия с красивыми локациями. Можно увидеть и Амур, и границу с Китаем, и сами столбы. Заехали посмотреть лотосы. Спасибо Данилу, что рассказал про растения и животных.
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Екатерина
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Спасибо Данилу за экскурсию. Было очень позновательно. Данил обладает огромным количеством знаний в разных областях и широким кругозором, что делает экскурсии интересными.
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В
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно! Мы остались довольным путешествием в прошлое!
Знаю, кого рекомендовать для знакомства с городом и его историей.
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!+3
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
Спасибо большое Данилу за экскурсию. Интересно, познавательно. Когда человек любит и знает своё дело это бесценно!
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Е
Благовещенск: прошлое и настоящее
Прекрасная экскурсия, на комфортной машине по продуманному маршруту. Сергеем с интересного ракурса была представлена история освоения края города Благовещенска и
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достопримечательностей. Эмоционально окрасили прогулку "Амурский вальс" и авторская песня в исполнении Сергея. Спасибо организаторам и лично Сергею за любовь к истории родного края. Экскурсию рекомендую!

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А
Албазинский острог: история освоения Приамурья
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.+2
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
Спасибо. Увлечениый знающий экскурсовод — 100% успеха экскурсии.
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Э
Муравьёвский парк: в гости к японскому журавлю
Очень занимательная и душевная экскурсия получилась. Словно окунулась в иную реальность. Тишина, покой и дикая природа. Муравьевский парк - место
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обитания журавлей и аистов, почти все из которых занесены в красную книгу. Также там много интересных растений, в том числе лекарственных и краснокнижных. Данил все показал и подробно рассказал. Вообще, Данил прекрасный рассказчик, не просто гид, а исследователь и большой фанат своего дела, автор книг и отличный фотограф. Прекрасное фото лотосов - это его фото. Я, к сожалению, свой телефон в машине забыла). Надо сказать, парк держится чисто на энтузиазме небольшой группы учёных, любящих свой край и заботящихся о сохранении его природы, Данил в их числе. Кроме того он изучает и прекрасно знает историю своего края, поэтому мое ознакомление с Амурским краем получилось всесторонним.
На территории парка установлено специальное профессиональное оборудование для наблюдения за птицами. Тропинки выложены деревянным настилом. Так что пройдут и дети и пожилые люди. Очень комфортная поездка была. Я бы ещё вернулась, там много чего есть интересного для изучения. Благодарю за такую возможность всех организаторов данной экскурсии!

Очень занимательная и душевная экскурсия получилась. Словно окунулась в иную реальность. Тишина, покой и дикая природа.
Очень занимательная и душевная экскурсия получилась. Словно окунулась в иную реальность. Тишина, покой и дикая природа.
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Юлия
По Благовещенску - от старых улиц до границы миров
Нам с дочерью очень понравилась экскурсия с Данилом. Рассказывает всё очень интересно. Дочь сказала что ещё бы раз посетила этот маршрут.
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Ю
Фотопрогулка в Благовещенске
Хочу выразить благодарность Данилу, нашему гиду и фотографу по фото прогулке г. Благовещенск. Сразу видно увлечённого своей работой человека. Данил
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очень позитивный, грамотный молодой человек. Много знает и очень интересный собеседник и рассказчик. Молодой, с юмором, позитивный. Так держать, нам очень понравилось. Фотографии замечательные

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