Анапа больше, чем пляжный курорт. За шумом прибоя скрывается город с 2500-летней историей. С ней я вас и познакомлю.
Покажу городище древних греков и расскажу, как на небольшой территории Анапской бухты сменялись цивилизации.
Вы побываете на смотровой площадке, где начинаются Кавказские горы, на винодельне и по желанию попробуете черноморские морепродукты.
Покажу городище древних греков и расскажу, как на небольшой территории Анапской бухты сменялись цивилизации.
Вы побываете на смотровой площадке, где начинаются Кавказские горы, на винодельне и по желанию попробуете черноморские морепродукты.
Описание экскурсии
Маршрут:
- центр Анапы, где я покажу исторические памятники и расскажу об археологии
- панорамная площадка «Начало Кавказских гор» — лучшая фотозона курорта
- винодельня «Скалистый берег» в селе Варваровка
- Утришская коса. Вы увидите открытое море, холмы с можжевеловым лесом. Посещать тропы заповедника не будем
- кафе «Мидия». Вас ждут свежие черноморские морепродукты, рыба, устрицы
Вы узнаете:
- кто жил в районе Анапской бухты 2500 лет назад
- какие сильнейшие мировые державы строили здесь крепости
- почему Российская империя более 50 лет боролась за эту территорию
И многое другое!
Организационные детали
- Едем на Peugeot 307
- Покупки на винодельне и обед в кафе (по меню) оплачиваются дополнительно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Астраханской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Анапе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 320 туристов
Профессиональный экскурсовод со стажем более семи лет. Люблю своё дело, с удовольствием и радостью делюсь знаниями и интересными местами. Создаю авторские экскурсии, чтобы знакомить гостей с местом отдыха легко и интересно. Помогаю путешественникам составить свою уникальную программу дальнейшего отдыха.
Входит в следующие категории Анапы
Похожие экскурсии на «Анапа: центр, смотровая площадка и Утришская коса»
Мини-группа
до 11 чел.
Анапа: топ-места за 5 часов
Погрузитесь в красоту Анапы за 5 часов: от Кипарисового озера до храма Варвары. Дегустация вин и меда включены
Начало: От места вашего проживания или, если трудно проеха...
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:15
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
В трендеТоп-места для обзора Анапы за пять часов
Полюбоваться горами, морем и городом с лучших смотровых площадок и увидеть Кипарисовое озеро
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 08:30 и 14:00
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
1300 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Отдых на природе и проверка себя на прочность: незабываемый поход в горах Анапы
Побыть вдали от городского шума, окунуться в романтику похода и узнать пределы свои возможностей
Начало: У Анапского маяка
Расписание: во вторник и пятницу в 08:00
11 авг в 08:00
14 авг в 08:00
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Анапа - первое знакомство
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
от 6600 ₽ за экскурсию