Смотровые площадки Анапы

1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
«И конечно, взглянете на Анапу с лучшей смотровой площадки — рядом со стелой «Парящий орел», где начинаются Кавказские горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
«Погуляете по живописной набережной, подниметесь на смотровую площадку Супсех с шикарным видом на город и увидите, где начинаются отроги Кавказских гор»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Мы поговорим о местном климате, флоре и фауне, а также остановимся на лучшей обзорной площадке, открывающей вид на полуостров Большой Утриш»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Ласточкины гнезда — смотровая площадка на высоте более трехста метров»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
«А взглянув на Анапу изнутри, отправимся на смотровую площадку «Ласточкины гнезда»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
«Полюбуетесь старинным маяком на набережной и посетите смотровую площадку Крест с шикарной панорамой ночного города»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы посетите смотровую площадку Ласточкины гнезда в окрестностях Анапы и насладитесь замечательной панорамой города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
«Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь захватывающими дух видами на курганы и Таманский залив»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
«Горького — памятник «Белая шляпа» — карусель — Центральный пляж — смотровая площадка на яхтенную марину — «Алые паруса» — фонтан «Жемчужина Анапы» — Русские ворота — Театральная площадь — Триумфальная арка — Цветочные часы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2024Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
- ММарина4 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
- ЮЮлия3 июня 2024Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
- ВВиктория27 мая 2024Всё было отлично
- ИИван7 мая 2024Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
- ИИрина29 апреля 2024Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
- РРенат29 апреля 2024Всё очень понравилось, все очень довольны.
- ССергей26 апреля 2024Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
- ДДина21 апреля 2024Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
- ИИнна18 марта 2024Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Смотровые площадки»
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