Смотровые площадки Анапы

Найдено 9 экскурсий в категории «Смотровые площадки» в Анапе, цены от 1 490 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор: путешествие по вашему сценарию
Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций
Начало: В удобном вам месте в черте Анапы
«И конечно, взглянете на Анапу с лучшей смотровой площадки — рядом со стелой «Парящий орел», где начинаются Кавказские горы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Анапа - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Анапа - первое знакомство: История, культура и природные красоты
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Анапе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Анапа
«Погуляете по живописной набережной, подниметесь на смотровую площадку Супсех с шикарным видом на город и увидите, где начинаются отроги Кавказских гор»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 4 чел.
Кипарисовое озеро долины Сукко
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
87 отзывов
Кипарисовое озеро долины Сукко: жемчужина Анапы
Погрузитесь в мир природной красоты и тайн на экскурсии к Кипарисовому озеру в долине Сукко
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Мы поговорим о местном климате, флоре и фауне, а также остановимся на лучшей обзорной площадке, открывающей вид на полуостров Большой Утриш»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
9 000 за всё до 6 чел.
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
4 часа
13 отзывов
На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
Кипарисовое озеро, храм Святой Варвары и фантастические смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Ласточкины гнезда — смотровая площадка на высоте более трехста метров»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
1 490 за человека
Первая встреча с Анапой
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Первая встреча с Анапой: история, достопримечательности и советы по отдыху
Погрузитесь в уникальную атмосферу Анапы, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Памятник Ленину в Анапе
«А взглянув на Анапу изнутри, отправимся на смотровую площадку «Ласточкины гнезда»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Огни вечерней Анапы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия «Огни вечерней Анапы»: путешествие по свету и тени
Откройте вечернюю Анапу: исторические кварталы, маяк, смотровая площадка и загадочный Большой Утриш
Начало: У памятника Ленину
«Полюбуетесь старинным маяком на набережной и посетите смотровую площадку Крест с шикарной панорамой ночного города»
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
6 000 за всё до 5 чел.
Анапа, Новороссийск и Геленджик за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Путешествие по приморским городам Краснодарского края: Анапа, Новороссийск, Геленджик
Приглашаем на увлекательное путешествие по живописным городам Краснодарского края. Откройте для себя красоту Анапы, Новороссийска и Геленджика в один день
Начало: Памятник Ленину, Анапа
«Вы посетите смотровую площадку Ласточкины гнезда в окрестностях Анапы и насладитесь замечательной панорамой города»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие в музей-заповедник «Фанагория»: встреча с античностью
Погрузитесь в удивительный мир античного города Фанагория, исследуйте его историю и наследие в компании знающего гида
«Подниметесь на смотровую площадку и насладитесь захватывающими дух видами на курганы и Таманский залив»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:00
8 500 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Анапе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Анапе: живописные уголки и профессиональные снимки
Откройте для себя красоту Анапы через объектив профессионального фотографа. Незабываемые впечатления и качественные фотографии ждут вас
Начало: Возле культурного центра «Родина»
«Горького — памятник «Белая шляпа» — карусель — Центральный пляж — смотровая площадка на яхтенную марину — «Алые паруса» — фонтан «Жемчужина Анапы» — Русские ворота — Театральная площадь — Триумфальная арка — Цветочные часы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Ездили на экскурсию компанией 4 взрослых людей. От всей души благодарим Юлию за экскурсию.
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок 9 лет. Понравилось всем,
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    Юлия умеет заинтересовать каждого) Было познавательно, но совершенно не скучно. Были в Анапе не первый раз, но с такой стороны увидели её впервые. Спасибо Юлии за удивительные впечатления 🩷

    Хотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнокХотим выразить огромную благодарность Юлии, за такую прекрасную и насыщенную экскурсию. Ездили двое взрослых и ребёнок
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом заглянули на маяк и
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    новую набережную. А затем началась сказка! Винодельни, смотровые площадки, Кипарисовое озеро. По моей просьбе в Утрише зашли в ресторан - мидии обалденные! но недешевые… На обратном пути еще остановились у ласточкиных гнезд. Уложились в 5 часов Кто-то скажет: «Галопом по Европам! Нужно больше времени на каждую локацию!» Но у меня был всего один день. И в этом прелесть индивидуальной экскурсии, когда программа подстраивается под тебя, а не ты под программу:) Экскурсия полностью соответствовала моему запросу. Как будто приехала в гости к друзьям, и они показали мне все самое интересное рядом со своим домом. Рекомендую

    Огромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потомОгромное спасибо Юлии за интересную обзорную экскурсию! Начали в центре города с истории этих мест, потом
  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
    Всё было отлично
  • И
    Иван
    7 мая 2024
    Кипарисовое озеро долины Сукко
    Отлично проведенное время, замечательная программа, отличный гид. Наш экскурсовод был Юрий. Очень хороший человек которого приятно слушать, разбавил наш маршрут посещением винодельни, очень приятно что есть такие люди, которые вкладывают в свою работу душу. Рекомендую 👍🏻👍🏻
  • И
    Ирина
    29 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо за креативный клиентский подход к организации фотоэкскурсии, за индивидуальность! Всем кто любит красивые фото, приятное общение и неповторимые воспоминания
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    рекомендую! Мне понравилось, что можно выбрать именно под себя подходящий вариант фотоэскурсии, обговорить все нюансы по фото с организатором и главное, получить тот результат, который ожидала.

  • Р
    Ренат
    29 апреля 2024
    Первая встреча с Анапой
    Всё очень понравилось, все очень довольны.
  • С
    Сергей
    26 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Спасибо, экскурсия замечательная. Публично не люблю себя выкладывать, но фотки супер получились. Особенно жена довольна.
  • Д
    Дина
    21 апреля 2024
    Фотопрогулка по Анапе
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо.
    Фотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. СпасибоФотопрогулка прошла замечательно. Фотографии потрясающие. С гидом легко и комфортно. Спасибо
  • И
    Инна
    18 марта 2024
    Анапа - первое знакомство
    Кратко: интересно, познавательно, очень комфортно, великолепно! А теперь подробности:) Перед экскурсией подвернула ногу, сказали об этом Наталье. Она тут же скорректировала
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    маршрут. Экскурсия длилась 3 часа, было очень много интересного, Наталья - великолепный рассказчик, владеет большим количеством информации. И это всё вместе сделало экскурсию и легкой, и интересной - 3 часа пролетели незаметно. . Возили нас на комфортабельном автомобиле, максимально близко подъезжали ко всем достопримечательностям (про ногу я даже забыла). И я даже немного расстроилась, когда экскурсия закончилась, хотелось продолжения))). А с учетом того, что у Натальи много разных маршрутов и экскурсий, такое очень даже возможно!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Смотровые площадки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Ваша Анапа! Экскурсия-конструктор
  2. Анапа - первое знакомство
  3. Кипарисовое озеро долины Сукко
  4. На внедорожнике - по чарующим окрестностям Анапы
  5. Первая встреча с Анапой
Какие места ещё посмотреть в Анапе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Долина лотосов
  6. Анапский маяк
  7. Долина Лефкадия
  8. Озеро Абрау
  9. Горгиппия
  10. Музей-заповедник
Сколько стоит экскурсия по Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 490 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 251 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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