Смотровые площадки Анапы

Погрузитесь в уникальный мир Анапы с экскурсией, созданной специально для вас. От исторических памятников до живописных природных локаций

Начало: В удобном вам месте в черте Анапы

«И конечно, взглянете на Анапу с лучшей смотровой площадки — рядом со стелой «Парящий орел», где начинаются Кавказские горы»