Хотим пригласить вас на аудиопрогулку по заказнику Большой Утриш. С каждым днем этот удивительный уголок Кавказа все больше и больше привлекает к себе туристов. Но что мы о нем знаем? Именно здесь зарождаются горы Кавказа. Здесь находится самый молодой заповедник России — Утриш. Начнется аудиоэкскурсия на набережной Утриша, где вы увидите единственный в нашей стране дельфинарий в открытом море и Утришский маяк. По пути вы услышите о знаменитой «мидийной» ферме и узнаете, как в море выращивают мидии и устрицы. Далее вы пройдетесь по тропам заказника и встретите реликтовые деревья, которые росли здесь еще со времен динозавров. Узнаете, почему это место называется в России местом силы, и как природные явления Утриша сыграли роковую роль в жизни древнегреческого Боспорского царства, которое существовало на этом побережье две с половиной тысячи лет назад. Во время прогулки, вы познакомитесь с животным миром нашего побережья, а, может быть, вам повезёт, и вы встретите эндемик Утриша — Черепаху Никольского! Важно! Аудиоэкскурсия проходит по территории заказника, а не заповедника. Вход в заказник бесплатный. Попасть на территорию заповедника можно за дополнительную плату, под присмотром сотрудника. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

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Trip (доступно в App Store и Google Play); 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).