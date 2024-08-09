Приглашаем вас на аудиопрогулку по заказнику Большой Утриш, удивительному уголку Кавказа.
Исследуйте тропы заказника, полюбуйтесь реликтовыми деревьями и узнайте о природных явлениях, повлиявших на историю древнегреческого Боспорского царства. Начните экскурсию на набережной Утриша, где вас ждет дельфинарий в открытом море и Утришский маяк.
Исследуйте тропы заказника, полюбуйтесь реликтовыми деревьями и узнайте о природных явлениях, повлиявших на историю древнегреческого Боспорского царства. Начните экскурсию на набережной Утриша, где вас ждет дельфинарий в открытом море и Утришский маяк.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание аудиогида
Хотим пригласить вас на аудиопрогулку по заказнику Большой Утриш. С каждым днем этот удивительный уголок Кавказа все больше и больше привлекает к себе туристов. Но что мы о нем знаем? Именно здесь зарождаются горы Кавказа. Здесь находится самый молодой заповедник России — Утриш. Начнется аудиоэкскурсия на набережной Утриша, где вы увидите единственный в нашей стране дельфинарий в открытом море и Утришский маяк. По пути вы услышите о знаменитой «мидийной» ферме и узнаете, как в море выращивают мидии и устрицы. Далее вы пройдетесь по тропам заказника и встретите реликтовые деревья, которые росли здесь еще со времен динозавров. Узнаете, почему это место называется в России местом силы, и как природные явления Утриша сыграли роковую роль в жизни древнегреческого Боспорского царства, которое существовало на этом побережье две с половиной тысячи лет назад. Во время прогулки, вы познакомитесь с животным миром нашего побережья, а, может быть, вам повезёт, и вы встретите эндемик Утриша — Черепаху Никольского! Важно! Аудиоэкскурсия проходит по территории заказника, а не заповедника. Вход в заказник бесплатный. Попасть на территорию заповедника можно за дополнительную плату, под присмотром сотрудника. Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и смс со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play); 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон; 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах; 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид; 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ежедневно, в удобное время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пляж Большой Утриш
- Анапский дельфинарий
- Утришский маяк и др
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя в приложении
- Знакомство с уникальными флорой и фауной.
Что не входит в цену
- Услуги сопровождающего гида
- Наушники необходимо взять свои
- Вход на территорию заповедника (вход же в Заказник бесплатный).
Место начала и завершения?
Дорога Сукко-Большой Утриш, 3 километр, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в удобное время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 509-50-89
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Анапы
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