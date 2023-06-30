Посетите два самых популярных озера региона на экскурсии на автобусе из Анапы
В одной экскурсии мы успеем посетить сразу две популярные локации Краснодарского края — Кипарисовое озера и озеро Абрау.
По пути мы сделаем остановки на смотровых площадках «Начало Кавказских гор» и «Лермонтовская беседка» с прекрасной панорамой живописных окрестностей.
А вечерняя программа с посещением Галереи света и светомузыкальным шоу фонтанов станет приятным завершением нашего путешествия.
По пути мы сделаем остановки на смотровых площадках «Начало Кавказских гор» и «Лермонтовская беседка» с прекрасной панорамой живописных окрестностей.
А вечерняя программа с посещением Галереи света и светомузыкальным шоу фонтанов станет приятным завершением нашего путешествия.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Окрестности Анапы
- Смотровая площадка «Лермонтовская беседка»
- Смотровая площадка «Начало кавказских гор»
- Кипарисовое озеро
- Озеро Абрау, набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Жемчужины Краснодарского края Приглашаем Вас посетить два знаковых и самых популярных места Краснодарского края — Кипарисовое озеро, расположенное неподалеку от Анапы, и Абрау-Дюрсо.
Наш путь будет проходить через горные поселки, и Вы познакомитесь с окрестностями курорта. Со смотровых площадок перед вами раскроются пейзажи анапских гор и целые панорамы с впечатляющими видами.
В парке Сукко Вы увидите занесенное в Красное книгу явление — величественные кипарисы, окруженные изумрудной водой. А в Абрау-Дюрсо мы прогуляемся по набережной и туристическому центру, любуясь самым большим горным озером Северного Кавказа — озером Абрау. Завершим наше путешествие светомузыкальным шоу фонтанов, которое развернется вечером. Важная информация: За дополнительную стоимость можно организовать прогулку на ретро теплоходе «Шампань» или катамаране
вторник; четверг; суббота 14:00
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Автобусная экскурсия
- Услуги гида
- Прогулка к Кипарисовому озеру
- Смотровые площадки: «Начало Кавказских гор» и «Лермонтовская беседка»
- Услуга «Вечер в Абрау»: посещение «Галереи Света» и Шоу музыкальных фонтанов
- Что не входит
- Питание
- Покупка вин
- Электрокары к озеру — 50 руб в одну сторону
- Прогулка на ретро-теплоходе «Шампань» или катамаране
- Место начала и завершения?
- г. Анапа, ул. Шевченко, 177
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник; четверг; суббота 14:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим ориентироваться на информацию в письме-подтверждении от Организатора или уточнить детали по телефону +7988-33-99-045
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
Kaska_al
30 июня 2023
Я в восторге от этой экскурсии. Экскурсия два озера. Сначала приехали на Кипарисовое озеро. А потом в Абрау-Дюрсо, по пути нас привезли в магазин местного вина и там провели дегустацию. В Абоау-Дюрсо просто великолепно. Дополнительно можно было сходить на экскурсию на завод шампанского, что я и сделала и не пожалела.
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На автобусе
Необычные
Вечерние
Водные развлечения
Выездные
На весь день
Кипарисовое озеро
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