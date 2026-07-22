Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В одной экскурсии мы успеем посетить сразу две популярные локации Краснодарского края — Кипарисовое озера и озеро Абрау.



По пути мы сделаем остановку на смотровой площадке «Лермонтовская беседка» с прекрасной панорамой живописных окрестностей.



А вечерняя программа с посещением Галереи света и светомузыкальным шоу фонтанов станет приятным завершением нашего путешествия. 4.9 10 отзывов

Natalya Ваш гид в Анапе Задать вопрос Групповая экскурсия 2500 ₽ за человека 4.9 10 отзывов 9 часов На автобусе, теплоходе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Жемчужины Краснодарского края Приглашаем Вас посетить два знаковых и самых популярных места Краснодарского края — Кипарисовое озеро, расположенное неподалеку от Анапы, и Абрау-Дюрсо. Наш путь будет проходить через горные поселки, и Вы познакомитесь с окрестностями курорта. Со смотровых площадок перед вами раскроются пейзажи анапских гор и целые панорамы с впечатляющими видами. В парке Сукко Вы увидите занесенное в Красное книгу явление — величественные кипарисы, окруженные изумрудной водой. А в Абрау-Дюрсо мы прогуляемся по набережной и туристическому центру, любуясь самым большим горным озером Северного Кавказа — озером Абрау. Завершим наше путешествие светомузыкальным шоу фонтанов, которое развернется вечером. Важная информация: За дополнительную стоимость можно организовать прогулку на ретро теплоходе «Шампань» или катамаране

среда; суббота 14:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Окрестности Анапы

Смотровая площадка «Лермонтовская беседка»

Кипарисовое озеро

Озеро Абрау, набережная Что включено Автобусная экскурсия

Услуги гида

Прогулка к Кипарисовому озеру

Смотровая площадка: «Лермонтовская беседка»

Услуга "Вечер в Абрау" : посещение "Галереи Света" и Шоу музыкальных фонтанов Что не входит в цену Питание

Покупка вин

Электрокары к озеру - 50 руб в одну сторону

Прогулка на ретро-теплоходе «Шампань» или катамаране Место начала и завершения? Г. Анапа, ул. Шевченко, 177 Когда и сколько длится? Когда: среда; суббота 14:00 Экскурсия длится около 9 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.