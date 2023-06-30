Кипарисовое и Абрау озера

Посетите два самых популярных озера региона на экскурсии на автобусе из Анапы

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1 отзыв
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В одной экскурсии мы успеем посетить сразу две популярные локации Краснодарского края — Кипарисовое озера и озеро Абрау.

По пути мы сделаем остановки на смотровых площадках «Начало Кавказских гор» и «Лермонтовская беседка» с прекрасной панорамой живописных окрестностей.

А вечерняя программа с посещением Галереи света и светомузыкальным шоу фонтанов станет приятным завершением нашего путешествия.
Кипарисовое и Абрау озера
Кипарисовое и Абрау озера
Кипарисовое и Абрау озера
Кипарисовое и Абрау озера
Кипарисовое и Абрау озера
Кипарисовое и Абрау озера
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Что вас ожидает:

  • Окрестности Анапы
  • Смотровая площадка «Лермонтовская беседка»
  • Смотровая площадка «Начало кавказских гор»
  • Кипарисовое озеро
  • Озеро Абрау, набережная
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Жемчужины Краснодарского края Приглашаем Вас посетить два знаковых и самых популярных места Краснодарского края — Кипарисовое озеро, расположенное неподалеку от Анапы, и Абрау-Дюрсо.
Наш путь будет проходить через горные поселки, и Вы познакомитесь с окрестностями курорта. Со смотровых площадок перед вами раскроются пейзажи анапских гор и целые панорамы с впечатляющими видами.
В парке Сукко Вы увидите занесенное в Красное книгу явление — величественные кипарисы, окруженные изумрудной водой. А в Абрау-Дюрсо мы прогуляемся по набережной и туристическому центру, любуясь самым большим горным озером Северного Кавказа — озером Абрау. Завершим наше путешествие светомузыкальным шоу фонтанов, которое развернется вечером. Важная информация: За дополнительную стоимость можно организовать прогулку на ретро теплоходе «Шампань» или катамаране

вторник; четверг; суббота 14:00

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусная экскурсия
  • Услуги гида
  • Прогулка к Кипарисовому озеру
  • Смотровые площадки: «‎Начало Кавказских гор» и «‎Лермонтовская беседка»
  • Услуга «‎Вечер в Абрау»: посещение «‎Галереи Света» и Шоу музыкальных фонтанов
Что не входит
  • Питание
  • Покупка вин
  • Электрокары к озеру — 50 руб в одну сторону
  • Прогулка на ретро-теплоходе «Шампань» или катамаране
Место начала и завершения?
г. Анапа, ул. Шевченко, 177
Когда и сколько длится?
Когда: вторник; четверг; суббота 14:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Даты и время экскурсии могут меняться. Просим ориентироваться на информацию в письме-подтверждении от Организатора или уточнить детали по телефону +7988-33-99-045
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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30 июня 2023
Я в восторге от этой экскурсии. Экскурсия два озера. Сначала приехали на Кипарисовое озеро. А потом в Абрау-Дюрсо, по пути нас привезли в магазин местного вина и там провели дегустацию. В Абоау-Дюрсо просто великолепно. Дополнительно можно было сходить на экскурсию на завод шампанского, что я и сделала и не пожалела.

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Групповые
На автобусе
Необычные
Вечерние
Водные развлечения
Выездные
На весь день
Кипарисовое озеро
Природа и пейзажи

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