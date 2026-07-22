В одной экскурсии мы успеем посетить сразу две популярные локации Краснодарского края — Кипарисовое озера и озеро Абрау.
По пути мы сделаем остановку на смотровой площадке «Лермонтовская беседка» с прекрасной панорамой живописных окрестностей.
А вечерняя программа с посещением Галереи света и светомузыкальным шоу фонтанов станет приятным завершением нашего путешествия.
По пути мы сделаем остановку на смотровой площадке «Лермонтовская беседка» с прекрасной панорамой живописных окрестностей.
А вечерняя программа с посещением Галереи света и светомузыкальным шоу фонтанов станет приятным завершением нашего путешествия.
Описание экскурсииЖемчужины Краснодарского края Приглашаем Вас посетить два знаковых и самых популярных места Краснодарского края — Кипарисовое озеро, расположенное неподалеку от Анапы, и Абрау-Дюрсо. Наш путь будет проходить через горные поселки, и Вы познакомитесь с окрестностями курорта. Со смотровых площадок перед вами раскроются пейзажи анапских гор и целые панорамы с впечатляющими видами. В парке Сукко Вы увидите занесенное в Красное книгу явление — величественные кипарисы, окруженные изумрудной водой. А в Абрау-Дюрсо мы прогуляемся по набережной и туристическому центру, любуясь самым большим горным озером Северного Кавказа — озером Абрау. Завершим наше путешествие светомузыкальным шоу фонтанов, которое развернется вечером. Важная информация: За дополнительную стоимость можно организовать прогулку на ретро теплоходе «Шампань» или катамаране
среда; суббота 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Окрестности Анапы
- Смотровая площадка «Лермонтовская беседка»
- Кипарисовое озеро
- Озеро Абрау, набережная
Что включено
- Автобусная экскурсия
- Услуги гида
- Прогулка к Кипарисовому озеру
- Смотровая площадка: «Лермонтовская беседка»
- Услуга "Вечер в Абрау" : посещение "Галереи Света" и Шоу музыкальных фонтанов
Что не входит в цену
- Питание
- Покупка вин
- Электрокары к озеру - 50 руб в одну сторону
- Прогулка на ретро-теплоходе «Шампань» или катамаране
Место начала и завершения?
Г. Анапа, ул. Шевченко, 177
Когда и сколько длится?
Когда: среда; суббота 14:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень хорошая экскурсия. Гид Лариса очень обстоятельно рассказала о истории создания виноделия. Так же понравился комфортабельный, туристический автобус. Все на высоком уровне.
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В
Экскурсовод Лариса очень подробно и понятно все рассказывает и показывает, в ходе поездки внимательно относилась к пожеланиям туристов. Заявленная программа выполнена в полном объёме. Дополнительно брали экскурсию по подвалам Абрау Дюрсо с дегустацией, эта часть тоже прошла хорошо, экскурсовод Ксения - хороший рассказчик. Единственный минус поездки - крайне слабый кондиционер в автобусе, было очень жарко в пути.
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K
Я в восторге от этой экскурсии. Экскурсия два озера. Сначала приехали на Кипарисовое озеро. А потом в Абрау-Дюрсо, по пути нас привезли в магазин местного вина и там провели дегустацию. В Абоау-Дюрсо просто великолепно. Дополнительно можно было сходить на экскурсию на завод шампанского, что я и сделала и не пожалела.
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К
Я в восторге от этой экскурсии. Экскурсия два озера. Сначала приехали на Кипарисовое озеро. А потом в Абрау-Дюрсо, по пути нас привезли в магазин местного вина и там провели дегустацию. В Абоау-Дюрсо просто великолепно. Дополнительно можно было сходить на экскурсию на завод шампанского, что я и сделала и не пожалела.
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А
Всё очень понравилось! Показали красивые места. Фонтаны в Абрау Дюрсо фантастические!
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А
Поездка понравилась. Гид интересно рассказывала про историю Сукко, Абрау Дюрсо и Анапы. Можно побродить возле озера сукко, фотографироваться с кипарисами. Не очень понравилось то, что в Абрау Дюрсо приехали под
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