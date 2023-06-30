Жемчужины Краснодарского края Приглашаем Вас посетить два знаковых и самых популярных места Краснодарского края — Кипарисовое озеро, расположенное неподалеку от Анапы, и Абрау-Дюрсо.

Наш путь будет проходить через горные поселки, и Вы познакомитесь с окрестностями курорта. Со смотровых площадок перед вами раскроются пейзажи анапских гор и целые панорамы с впечатляющими видами.

В парке Сукко Вы увидите занесенное в Красное книгу явление — величественные кипарисы, окруженные изумрудной водой. А в Абрау-Дюрсо мы прогуляемся по набережной и туристическому центру, любуясь самым большим горным озером Северного Кавказа — озером Абрау. Завершим наше путешествие светомузыкальным шоу фонтанов, которое развернется вечером. Важная информация: За дополнительную стоимость можно организовать прогулку на ретро теплоходе «Шампань» или катамаране